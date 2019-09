¿Un portátil 4K y 120 Hz? Razer lo consigue en la revisión del Blade Pro 17

Normalmente, a la hora de elegir una nueva pantalla o un nuevo portátil nos tenemos que hacer una pregunta: ¿preferimos una mayor resolución, o una mayor frecuencia de refresco?

Por una parte, una mayor resolución es lo preferible para leer texto, trabajar, y editar imágenes o vídeo; a cuantos más píxeles, más clara será la imagen y mejor será para nuestros ojos. Pero si lo que quieres es jugar, sin duda alguna es mejor optar por una pantalla con una frecuencia de refresco más alta de lo habitual, 60 Hz; aunque no lo parezca, notaremos la diferencia en nuestras partidas.

Claro, que eso nos lleva a la gran cuestión: ¿por qué no los dos? Si quieres la mejor claridad de imagen, al mismo tiempo que la mayor velocidad de refresco, no tienes muchas opciones. Ahora puedes añadir una, el nuevo Razer Blade Pro 17.

Lo nuevo de Razer junta lo mejor de ambos mundos

Estamos ante una "simple" renovación de un modelo del que ya hablamos el pasado abril, y en ese sentido puede parecer que no hay muchas novedades, más allá de una actualización del hardware disponible. Sin embargo, un vistazo al hardware nos dice que, aunque a simple vista se parezca mucho, en realidad estamos ante una bestia diferente.

El mayor cambio está en la pantalla, por supuesto. Razer ahora nos da la posibilidad de montar una pantalla 4K a 120 Hz, por lo que este es el primer modelo de la compañía que permite semejante combinación. Razer ya ofrece portátiles con pantallas más rápidas, de hasta 240 Hz, pero ¿que además sean 4K? Este es el primero, y por eso es un modelo tan importante.

Razer

Basicamente este Blade Pro 17 está juntando lo mejor de ambos mundos, la nitidez de la imagen de las 4K y la velocidad de imagen de los 120 Hz. Los bordes pese a esto se quedan en sólo 6.0 mm, y la densidad de píxeles, en 254 ppi. En cuanto al brillo, se queda en 400 nits, y el panel cubre la gama de color Adobe RGB al 100%.

Ahora bien, seguro que te has dado cuenta del potencial problema de usar una pantalla semejante: no hay mucho hardware capaz de ejecutar juegos nuevos a 4K, y mucho menos a 120 Hz. Por eso, el Blade Pro 17 con pantalla 4K sólo se puede conseguir con un procesador Intel Core i7-9750H y una gráfica GeForce RTX 2080 Max-Q; incluso eso no será suficiente en algunos juegos, pero en otros debería permitirnos disfrutar de la pantalla a pleno rendimiento.

Eso sí, todo esto tiene un coste. Este modelo más completo del Blade Pro 17 cuesta 3.999,99 €, toda una inversión. Estará disponible en el último trimestre del 2019.