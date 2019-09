Por fin podremos silenciar estados de WhatsApp

Todos recordamos el momento en el que Facebook metió (sin preguntar a los usuarios) las historias de Instagram en WhatsApp: los famosos estados. Era una función que muy pocos reclamábamos y que, aunque se han convertido en parte de nuestra vida diaria, en ocasiones nos encantaría poder acabar con ellos. ¿Quién no ha pensado "uf, ojalá poder silenciar estados de WhatsApp..."?

Facebook por fin se ha dado cuenta y en futuras versiones de WhatsApp nos dejará silenciar los estados. Pero, ¿cómo silenciarlos? Los estados no saltan como una notificación, sino que aparece un pequeño aviso en la pestaña de estados de WhatsApp.

Simple: el muteo hará que no veamos los estados de ninguna forma; es decir, que si entramos en la pestaña de estados todos los estados muteados estén guardados en una lista que no veremos a no ser que la despleguemos. ¡Por fin!

Por fin: será posible silenciar estados de WhatsApp

@WABetaInfo final got Muted updates feature to hide muted statues in @WhatsApp in latest beta 2.16.260 pic.twitter.com/0Eb1KuowrN — saigopi (@saigopi_me) September 18, 2019

Esta función se halla en la beta 2.16.260 de WhatsApp que podéis descargar desde la Play Store o App Store. Eventualmente llegará a la versión oficial, lo cuál es genial para todos aquellos que no quieran instalar software no final en su teléfono.

Tal y como vemos en la captura subida por el usuario Saigopi en Twitter los estados silenciados se mostrarán en un listado oculto. De hecho, estarán tan silenciados que ni nos aparecerá el número que usualmente sale en la pestaña superior, por lo que si estamos en la app no veremos cuántos estados debemos ver.

Es cierto que los usuarios podemos evitar que ciertos contactos o personas vean nuestros estados. Pero pasa que salvo los estados que no podemos ver, nos aparecen todos los que nuestros contactos han lanzado. Si queremos ver el estado de una persona en especial simplemente tenemos que buscarlo entre una marabunta de otros estados que no queremos ver. Más vale tarde que nunca, pero no pocos usuarios agradecerán este cambio.