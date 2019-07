Descarga el nuevo Chrome 76 con modo incógnito mejorado

Chrome ya es el navegador web más usado, y por eso es comprensible que cada vez más webs estén programadas para aprovecharse de sus características únicas, o en algunos casos, para saltarse sus limitaciones.

Es algo que ha ocurrido siempre: cuando Internet Explorer era el más popular, también había muchas webs desarrolladas especialmente para este navegador. En el caso de Chrome, uno de los "trucos" más usados por las webs es el que permite saltarse las ventajas del modo incógnito.

Cuando abrimos una ventana de incógnito, estamos creando una sesión nueva y limpia, sin ninguna de las "cookies" ni datos de nuestra sesión habitual. Para muchas páginas, eso significa que somos otra persona; y cuando cerremos la ventana, todo lo que hayamos hecho se borrará.

Nuevo Chrome, con modo incógnito mejorado

El modo incógnito puede ser algo engañoso, ya que en realidad no nos vuelve "invisibles" ni nos convierte en otra persona. Sigue siendo posible rastrearnos por Internet y registrar lo que hacemos, y asociarlo con nuestra sesión habitual es algo realmente fácil.

Además, muchas páginas son capaces de detectar que estamos usando un modo incógnito; esto es debido a la implementación de la API (conjunto de instrucciones usadas por programadores) relacionada con el acceso a los archivos del sistema.

Con Chrome 76, lanzado hoy, eso se termina. A partir de ahora, estas páginas no sabrán que estás en modo incógnito y no podrán bloquearte por ello. Eso no significa que no sepan que eres tú el que está accediendo, claro; es sólo que no sabrán que estás usando esta funcionalidad. Esto permite saltarse bloqueos y acceder a funcionalidades que están bloqueadas en modo incógnito.

A nadie se le escapa que esta medida permite saltarse los "muros de pago" o "paywall" de algunos medios. Google ha hablado mucho de cómo quiere ayudar a los medios de comunicación, especialmente en lo que respecta a la monetización, con actualizaciones a Google Noticias. Esta actualización va en contra de este discurso, y está por ver cómo afectará a estas iniciativas.

Además del modo incógnito mejorado, Chrome 76 también viene con un importante cambio si sigues usando aplicaciones en Flash. A partir de ahora, usar Flash es más difícil: por defecto está desactivado y bloqueado, y tenemos que activarlo por la fuerza para seguir usándolo.

Para ello, tenemos que entrar en chrome://settings/content/flash y desactivar la opción "Impedir que los sitios web ejecuten Flash".

El nuevo Chrome ya está disponible para descargar desde su página web oficial. Si ya lo tienes, se actualizará a lo largo del día de hoy.