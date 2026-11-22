Entrevista Soraya Arnelas: “Invito a que cada mujer comparta su experiencia personal y deje de meter a todas en el mismo saco, de abanderar a todas” La cantante vuelve a explorar su esencia disco con el single Bolero, cuando celebra sus dos décadas en la música, un periodo de tiempo en que se ha desarrollado como madre, empresaria, artista polifacética y mujer. Entrevista Soraya Arnelas: “Invito a que cada mujer comparta su experiencia personal y deje de meter a todas en el mismo saco, de abanderar a todas” La cantante vuelve a explorar su esencia disco con el single Bolero, cuando celebra sus dos décadas en la música, un periodo de tiempo en que se ha desarrollado como madre, empresaria, artista polifacética y mujer.

Dos décadas de carrera no han mermado ni un ápice su pasión por la música. Soraya Arnelas ya no es aquella chica de 22 años que llegó a Operación Triunfo llena de ilusiones y dispuesta a cumplir su sueño. Hoy es una artista consagrada, madre de dos hijas y con casi una decena de discos en el mercado. Ahora celebra su 20.º aniversario con un nuevo single titulado Bolero, una reedición del tema disco que ya incluyó en el álbum Dolce Vita, en 2007. Ha crecido mucho como cantante y como persona durante este tiempo, y habla desde la madurez sobre su recorrido y su momento actual. La extremeña se mueve como pez en el agua entre focos y flashes. Camaleónica, le gusta jugar con su imagen —ahora con su pelo de color natural tras muchos años abonada al platino— y se come, literalmente, la cámara durante la sesión de fotos. En la entrevista, en el hotel JW Marriott de Madrid, habla alto y claro sobre el papel de la mujer en la industria, la moda, su carrera, el duelo perinatal y sus ambiciones de futuro.

Es hora de volver a los 80 porque reeditamos el disco. ¿Por qué? ¿Qué vamos a encontrar de nuevo? Además, acabas de sacar un nuevo disco. Yo nací en el año 82, realmente, pero creo que morí y volví a vivir. Siento en mí el poder de la década. Me encantan las producciones ochenteras, los sintetizadores y, por encima de todo, los looks. Todos mis trabajos están cargados de una energía muy de entonces. Este año se cumplen 20 años de aquel primer álbum que tantas alegrías me dio y que fue disco de platino. Incluso hoy, en muchos espectáculos y fiestas, me siguen pidiendo aquellas canciones. Así que, como regalito y como celebración, vamos a reeditar Bolero, uno de los temas quizá menos representativos de aquella época. Precisamente por eso, porque hay canciones que no merece la pena tocar, ya que son súperuniversales, pero hay otras a las que siento que hay que darles una vuelta de tuerca. Y a Bolero te aseguro que se la hemos dado: viene con más fuerza que nunca, pero con un espíritu muy ochentero. Lucía Iglesias, la soprano de 26 años que debuta en el Teatro Real: "No te juzgan por ser una diva, sino por ser una mujer" Pero, ¿cómo habéis logrado darle esa vuelta? Viene con una base y una producción muy contemporáneas, respetando, como siempre, los sonidos únicos de entonces. Por supuesto, hemos conservado los sintetizadores que marcan la melodía de la canción, los coros ochenteros y la melodía vocal. Pero la base tiene mucha fuerza, con un bombo y un subgrave muy actuales. Hay mucha gente joven que probablemente no haya escuchado esta canción en su vida y que se va a enamorar de ella precisamente por eso. Además, como no podía ser de otra manera, viene con su packaging y se completa con un videoclip muy a la moda, con una estética muy ochentera, pero mezclada con el momento. Está claro que es una propuesta muy de moda, esa sería la palabra.

Se llevan el revival y los espectáculos. ¿Qué es eso del Barco Ochentero? Como decía, nací en el 82, así que entiendo que la gente se pregunte qué hacía yo allí. El primer año recuerdo que la gente se preguntaba qué hacía allí. Y efectivamente, para cantar esos temas españoles ya tenemos un montón de grupos que participan cada año en el Barco Ochentero. Digamos que yo pongo la voz a esos temas internacionales que están incluidos en mis dos álbumes de aquella década. Entonces, cuando la gente vio el espectáculo que llevaba, los temas que cantaba y cómo me acompañaba un elenco de bailarines, entendió que encajaba en el puzle. Las lecciones de feminismo de Dolly Parton: de la lucha por la independencia económica a la crítica del doble rasero sexual ¿Cómo es la experiencia?, ¿Veis mucha mezcla de generaciones?, ¿es también una vía para abrirte a un nuevo público? Sí, porque, al final, el público que me ha seguido siempre envejece conmigo. Es el que va creciendo a la par que yo desde Operación Triunfo: ahora mismo tienen unos 40 años. En el Barco Ochentero me encuentro con gente más mayor que sí vivió los 80 en su plenitud. Son generaciones por encima de la mía, pero también hay jóvenes cuyos padres les han puesto en casa esa música que no tuvieron la oportunidad de vivir en primera persona. Se montan en el barco porque quieren sentir y experimentar en directo a esos grupos que todavía siguen dando mucha caña.

Jersey de Elisabetta Franchi, falda vaquera de Adolfo Domínguez, cinturón de Isabel Sanchís, pulseras de Brigitte Bijoux y tacones de Magrit

¿Dirías que es una propuesta muy necesaria para evitar que el reguetón lo fagocite todo en el mundo de la música actual? Más allá de ser cantante, soy empresaria musical. Y te diré que, si bien es cierto que no consumo música urbana en mi día a día, creo que hay público para todos y que es necesaria. Digamos que esa es la voz de los jóvenes. Ellos necesitan esa propuesta para vivir determinados procesos, pero seguro que, a través de esos temas, como te decía, cuando de repente saco Bolero con la voz de una mujer contemporánea de ahora, ellos mismos van a ir redescubriendo otros estilos. Lo importante es que ellos consuman música, porque en las canciones hay mucha historia, mucha queja y mucho deseo de comunicar. Creo que es un campo en el que hay que permitir que convivan todos los estilos, al igual que sucede en la escritura y en el cine. Es necesario, aunque es verdad que estamos viviendo un momento muy urbano. Yo consumo cosas diferentes. Me gustan más el remember e incluso la electrónica, que también es un nicho pequeño en nuestro país, aunque no tanto en Europa. Pero está bien. Y te lo digo como empresaria de la música, ¡ojo!, no como cantante. Lo que pasa es que la música, como todo el arte, a veces tiene cierta responsabilidad. Este tipo de canciones están tan sexualizadas… Es preocupante. Sí, es preocupante permitir que dentro de las letras haya violencia y una sexualización tan grande. Yo no lo hago, sinceramente. En mi casa no les pongo esa música a mis hijas. Soy madre y responsable de lo que escuchan. Pero estamos viviendo en un mundo en el que parece que hay que prohibir. Y cuando uno prohíbe, crea el efecto contrario. Creo que es necesario que esos jóvenes vivan ese momento de sexualización y que ellos mismos se den cuenta, gracias a sus padres —que para eso están— o a sus amigos, de que hay cosas que no están bien. No se puede educar desde la distancia. Creo que tenemos que estar muy presentes con nuestros hijos. Es cierto que muchas veces, cuando salen, llevan otra vida paralela y no sabemos qué ocurre, pero sí tenemos que dejar las cosas muy claras en casa y hablar con ellos. Es esencial que tengamos esa comunicación y esas conversaciones con ellos. Cada día es más difícil debido al momento que estamos viviendo. Por ejemplo, trabajamos porque la economía lo requiere. Es muy complicado. Pero sólo experimentándolo y llegando a ello a través de las caídas, los fallos y los errores nos vamos a dar cuenta de que estamos dejando una generación carente de vínculos y de unión familiar. Estamos dejando una juventud que experimenta por sí sola. Y, aunque es cierto que los extremos no son buenos, tenemos que pasar más tiempo con ellos.

21 años en el mundo de la música son muchos. Es casi una heroicidad. Me gustaría saber qué balance haces y, desde tu perspectiva como cantante y mujer, cómo has visto la evolución de la música y del sector. Cuando empecé, veníamos del pirateo de los CD, que ya ni se llevan. Ahora estamos plenamente en la era digital. He pasado por varias décadas musicales y ha habido mucha evolución. También ha cambiado la manera de consumir música. No tiene nada que ver con cómo la empleábamos antes. Creo que éramos mucho más coherentes y cuidábamos mucho más las letras de nuestras canciones. Incluso éramos más románticos. Ahora hay mucha música fría y vacía: puro ritmo y ya está. Antes se contaban historias. Nuestros cantantes, incluso generaciones anteriores a la mía, tenían canciones que eran abanderadas del momento histórico que estaban viviendo. Había quejas y reivindicaciones. La música es algo que se compromete con la sociedad, por eso hay que utilizarla de una manera eficaz. A lo largo de estos años, como mujer, he pasado de ser cantante a convertirme en empresaria. Imagínate la evolución que ha habido. En un primer momento me subía al escenario sin pretensiones, para disfrutar con el público. Ahora significa poner a prueba una maquinaria que he creado con mi equipo: desde la escenografía y el vestuario hasta los mensajes que aparecen en las pantallas, la estética y los bailes. Y es maravilloso. La música y el sector musical me han permitido desarrollar mi creatividad, conocerme a través de mis trabajos y evolucionar como mujer. Además, hace nueve años, en medio de mi carrera, me quedé embarazada y me convertí en madre. Mi vida dio un vuelco y también cambió mi manera de componer. Me volví mucho más autora. Al principio no lo hacía, pero desde hace un tiempo sentí la necesidad de que esos mensajes fueran míos. Como mínimo, es un compromiso con mi público. Igual que he ido creciendo como mujer, también he madurado y me he desarrollado en la música. Sobre todo, me ha servido para conocerme como persona y como mujer. Y está el compromiso con la familia. Ser madre supuso un gran giro en mi carrera y, obviamente, también en mi vida personal.

Lo de ser empresaria, ¿fue una necesidad porque querías controlar todo o no te quedó otra? Es algo que te llega y tú decides si aceptas ese reto y quieres vivirlo en primera persona. Ser empresaria musical también significa generar una economía, no solo para tu casa, sino para tus proyectos. Más allá de la financiación de una discográfica o de una gran compañía, yo monté sola mi sello discográfico, Valentia Records, y toda la estructura de mis conciertos y espectáculos. Hay gente que prefiere cruzarse de brazos y dejar que lo hagan otros, apoyándose en un gran equipo. Está muy bien y es muy lícito. Pero no diría que fue por una necesidad de controlar las cosas, sino por ser muy fiel a mis deseos. Tenía muy claro cómo quería mis videoclips, quería escribir los guiones y contar esas historias de una manera muy concreta, en primera persona. ¿Y qué mejor que una misma para ello? Creo que el público lo nota. Cuando un artista coge las riendas de su carrera al 100 %. Tengo compañeras maravillosas. Siempre pongo como ejemplo a Vega, que también decidió salir de los grandes sellos discográficos y crear el suyo porque sentía la necesidad de hablar de esa forma. No es una cuestión de gestionar todo, sino de ponerles el cariño y el tiempo que merece cada una. Son matices mucho más profundos. ¿Han sido duros estos 21 años? No ha sido fácil, pero cuando tienes un carácter aventurero, crees tanto en tu proyecto que no puedes dejarlo en manos de nadie y quieres tanto a tu público que deseas darle lo mejor. Creo que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi carrera profesional.

“Antes se contaban historias. Había quejas y reivindicaciones. La música es algo que se compromete con la sociedad, por eso hay que utilizarla de una manera eficaz” - Soraya Arnelas

Hablábamos antes de la importancia de las canciones y de sus mensajes… ¿Qué canción, tuya o de otro artista, le pondrías al momento actual? Me sale rápido: Esta vida loca, loca, loca. Creo que ese sería el estribillo perfecto para el mundo en el que vivimos. Son tiempos en los que las medias tintas ya no valen. Por eso notamos estos cambios tan bruscos: la gente está cansada. Hay una necesidad tan grande de un cambio importante que los grises ya no nos convencen. De ahí que estemos viviendo momentos tan radicales. La gente está cansada. Hemos pasado por alto muchas cosas y hasta aquí hemos llegado. Creo que las personas quieren casas dignas, empleos a la altura y vivir como se merece todo el mundo, con un sueldo acorde a lo que el trabajador aporta cada día. Ese sacrificio tiene que estar bien remunerado. Los jóvenes merecen un futuro… Iba a decir un futuro, pero no: merecen un presente digno. Necesitan un presente digno y poder seguir desarrollándose en una casa. Aquellos que quieren formar una familia necesitan un hogar para hacerlo. Estamos pidiéndoles muchas cosas, pero no les damos soluciones. Y te lo digo porque tengo una niña de cuatro años y otra de nueve y, ahora mismo, con lo que estoy viviendo, no les veo un gran porvenir. Necesitamos soluciones y pensar en ellos, porque son el cambio, la generación que nos va a traer ese cambio. Tenemos que darles herramientas y ser también un ejemplo para ellos. Ha habido momentos en los que tenemos que estar a la altura y seguimos sin estarlo. Ya, pero al menos ahora estamos empezando a darnos cuenta de que hemos fallado muchas veces.

Total look de Maison Mesa y botas de Magrit

Compartiste un momento complicado de tu vida (en referencia a su duelo perinatal) y pusiste sobre la mesa un duelo del que se habla muy poco, aunque es mucho más común de lo que creemos. Me gustaría saber qué recibiste de la gente, de tu comunidad y de quienes te siguen. Me quedé muy sorprendida porque ni siquiera yo sabía que perder un bebé era algo tan común, desgraciadamente, en muchas familias. El feedback fue, primero, una ola de cariño, apoyo, abrazos y mucho amor. Y no solamente por parte de mujeres, sino también de hombres, abuelas, abuelos, familiares, tías... Ahí estábamos todos. Me sorprendió la cantidad de testimonios de mujeres que no han querido compartir sus experiencias. Por lo que he hablado con muchas de ellas, tengo la sensación de que la pérdida de un bebé se vive como si hablar de ella fuera fallar a la propia familia o al sueño de ser madre. Y no es así. Creo que todos tenemos que aceptar que la vida no es perfecta, que a veces los sueños se cumplen y otras no. En ocasiones, después de estas grandes pérdidas, valoramos mucho más lo que tenemos en casa. Mi gran aprendizaje de aquel capítulo fue darme cuenta de que tenía un marido maravilloso, con el que llevo 14 años, y de que no necesitaba verbalizar aquello con él porque me estaba acompañando. Me acompañó en todo momento con sus caricias, su cariño y sus abrazos. También tenía dos hijas sanas y maravillosas, por las que tenía que estar celebrando la vida y no quedarme en aquel momento tan triste. Comprendí que, como mujer, no había fallado en ningún momento, que mi familia no había manchado aquella imagen que yo tenía de ella. Creo que incluso aquella zancadilla me hizo mucho más fuerte por dentro. Es un mensaje importante para trasladar, precisamente por lo que hablábamos: es algo de lo que se habla poco y sobre lo que existe mucho tabú. Sí, está bien hablar. Lo tengo superado, pero se echa de menos porque yo había preconcebido la idea de que la familia perfecta era de tres, cuando no hay mayor familia que la que tienes en ese momento. La que tú construyes en tus castillos y en tus perfecciones de vida no tiene sentido. Creo que tenemos que centrarnos en lo que sí tenemos.

Tu marido y tú, más allá de vuestra relación sentimental, sois una empresa y colaboráis en Chochete… No sé si sigues con la marca. No, ya no seguimos, pero aquella marca nos salvó como familia. Nos salvó porque, durante la pandemia de COVID-19, con aquel cierre mundial, a mí me pilló construyendo la casa en la que vivimos actualmente. Todos mis ahorros estaban destinados ahí. En aquel momento no tenía trabajo, como le pasó a mucha gente. Y, aunque es cierto que los últimos que volvimos a generar economía fuimos los de la industria del entretenimiento, fue muy duro. A veces, ese instinto de supervivencia te hace pensar y darle una vuelta a las cosas. Mi marido le decía a Manuela, que entonces era muy pequeñita, chochete, que es una palabra de la jerga andaluza muy cariñosa. Y, teniendo en cuenta lo que estábamos atravesando y que necesitábamos colores, calidez y abrazos, todo aquello nos llevó a pensar: “Oye, que no se nos olvide que estamos todos en chándal en casa”. Y creamos una pequeña que transmitiera ese cariño de Chochete. No gustó a todos y no pasa nada. Pero es verdad que, cuando la creamos, todo el mundo quería una sudadera. De hecho, el otro día me crucé con Mario Vaquerizo y siempre me habla muy bien de ella. Me dijo: “Mi hermana me regaló una Chochete tuya; me la pongo y es supercalentita”. Mucha gente me pregunta si sigo vendiendo y les digo que no, que aquello fue exclusivamente para la pandemia. Y nos ayudó a salir adelante. Gracias a la marca pudimos sobrevivir y, además, conseguí mantener a la gente que trabajaba en mi empresa. Sandra, que es mi mano derecha, en aquel momento se echaba las manos a la cabeza porque se quedaba sin trabajo. Le dije: “Vamos a por este proyecto. Llámame loca, pero vamos a intentarlo”. Ella me decía: “Soraya, mira a ver, que ya estás invirtiendo el dinero en la casa y no nos podemos quedar…”. Y yo le respondía: “No te preocupes, vamos a intentarlo”. Al final se vendieron miles y miles de sudaderas. Pude seguir manteniendo puestos de trabajo y generar economía para aquella pequeña familia. Así que gracias, gracias a la gente y al público.

¡Qué maravilla! Hablemos un poquito de moda, que ocupa un lugar importante en ti y en tus espectáculos, ¿cuál es tu relación con ella como usuaria? He pasado por muchas facetas… ¿Quién no ha jugado delante del espejo a probarse ropa, a ser modelo, a desfilar con sus amigas, a ponerse música, posar y hacerse fotos? Creo que la moda es una manera de comunicarse, igual que lo hacen mis canciones, también lo hacen mi look, mi aspecto, mis videoclips, mi puesta en escena y mi vestuario. Yo juego con ella porque me divierte y porque creo que ahí es donde sale la niña que llevo dentro. Si cada día tengo que ser una mujer de armas tomar, estar al frente de mi empresa, hablar y negociar con mi equipo, cuando me vistes y me sitúas en el mundo del videoclip y las escenografías, ahí juego como una niña. La moda es la prenda de ropa: vamos a transformarnos, a crear otra Soraya, a darle una vuelta a tu momento y a lo que sientes. A mí me transforma. Pelucas, maquillajes, hombreras, zapatos... Y, si tienen 15 o 20 centímetros de tacón, no tengo ningún problema. A veces estoy muy sobria y otras, de repente, me lo pongo todo. No tengo límites. La moda no me pone límites. Me encanta y nadie me dice nada.

“Muchas veces no estoy de acuerdo con algunas compañeras de la industria. Las apoyo como mujeres y colegas, pero no comparto su experiencia” - Soraya Arnelas

¿Tienes mucha ropa? No tanta. Nunca se tiene suficiente ropa. Sé que suena muy materialista, pero se lo digo a mi madre: “Mamá, yo ni fumo, ni bebo, ni salgo de fiesta. Mi único deseo es llevar prendas que me emocionen”. Una blazer de Saint Laurent es lo máximo para mí. Un traje de chaqueta de Saint Laurent, porque siempre me ha gustado jugar con esa dualidad entre lo femenino y lo masculino. Tengo que confesar que Saint Laurent es mi marca fetiche. Me encanta, aunque también me gusta mucho Dior. De repente, me convierto en una lady más sofisticada, y eso me permite indagar dentro de mí y después sacar guiones para mis videoclips. He tenido épocas de vestir mucho de negro, con aquel pelo platino que solía llevar, muy rapado y corto, con un look mucho más andrógino. Ahora estoy en un momento en el que estoy dejando mi pelo con canas. Este es mi color natural. Estoy en un proceso de calma, pero prometo que habrá cambios. Siento que estoy viviendo un momento de descanso para volver a buscar otro look potente y crear una nueva era. Y lo haré siempre con la moda, por supuesto. ¿Y qué relación tienes con la estética y con la edad? Hablabas antes de las canas. Siempre pongo el mismo ejemplo de Madonna. Recuerdo un discurso que dio en el que se quejaba de la presión de la industria. Yo nunca la he sentido.

Chaqueta de Adolfo Domínguez, guantes de Elie Saab x H&M, medias de Wolford y botas de Zara

Pero mira cómo estás... Hablaremos de eso, porque tengo que confesarte algo y sé que quizá no le guste a mucha gente. Nunca he sentido la presión de la industria porque nunca he dejado que esa presión me afecte. Creo, sinceramente, que a la vista está: he llevado el pelo corto en un momento en el que todas las mujeres lo llevaban largo. Me he operado tres veces el pecho. Me he quitado pecho, mientras que muchas mujeres se han puesto más mediante una operación estética. Nunca he dejado de reconocer lo que me he hecho. También estoy operada de la nariz y no pasa nada. Nunca he sentido la presión desde fuera. La presión la llevo yo dentro. No me la ponen desde fuera. Cuando me he mirado al espejo más de la cuenta, obviamente he llegado a distorsionar mi propia imagen. Ha habido momentos en los que me he hecho algún tratamiento estético y, tiempo después, he mirado una foto y he dicho: “Esta no soy yo. ¿Qué está pasando aquí?”. Soy consciente de quién soy. Me veo todos los días y sé si estoy más o menos guapa, pero la gente tiene que entender que mi concepto de belleza no es el mismo que el suyo. Yo busco una imagen para mis trabajos. A quien admiro de verdad es a Lady Gaga, por ejemplo. Es capaz de adaptarse e incluso de llevar un look aunque no esté especialmente guapa. Da igual, porque en nuestros proyectos no es lo que buscamos. Yo quiero, como digo, convertirme a veces en un bicho. En un videoclip puedo salir con el pelo rapado al cero, con una calva. Me he puesto pelucas y me las he quitado... Los cambios estéticos y de peso, tanto para adelgazar como para engordar, los he decidido yo sola. Yo he sido quien se ha creado esa presión estética, no el mercado. Tengo muchas compañeras que dicen que la industria pide que vayamos demasiado sexis o con poca ropa. Sinceramente, no estoy de acuerdo. A mí nadie me ha pedido nunca que vaya así. Y, si he querido hacerlo, lo he elegido yo. Tampoco nadie me ha pedido que me deje el pelo largo. Algunos seguidores me escriben en redes sociales diciendo que así estaría más guapa y yo siempre les contesto que no es una cuestión de estar más guapa, sino de lo que siento. Soy una mujer de pelo corto, me siento bien así y ya está. Es verdad que quizá al principio de mi carrera era mucho más exigente conmigo misma, y creo que ahora se está viendo un poco el cambio. Mi pelo con canas está ahí. Me he rapado la cabeza, me he quitado ese rubio platino y estoy intentando sentirme cada vez más orgánica. Hago lo que me pide el cuerpo. Ahora mismo estoy en otro momento de mi vida.

Pero también me refería a las carreras tan largas. La realidad es que vemos a muchos hombres de mucha edad sobre los escenarios y eso parece penalizarse más en las mujeres, o al menos esa es la sensación. Las mujeres siempre hemos sido mucho más perfeccionistas y cuidadosas con nuestros looks. Somos muy potentes encima del escenario. Prestamos atención a todos los detalles y quizás ellos no lo hacen o no les dan tanta importancia. A veces no nos damos cuenta de que somos nuestras propias enemigas, nos autoflagelamos. Pero aquella que quiera darlo todo en sus escenarios, ponerse lo que le dé la gana o llevarlo hacia la sexualización, es libre de hacer lo que quiera con su look, su esencia y su puesta en escena. Me parece súperlícito. Incluso creo que, si se lo pide el cuerpo, debe hacerlo. Pero generalizar no está bien, porque no todas lo hacemos. Es lícito que lo haga ella o que lo hagan ellas, pero yo no estoy de acuerdo. Y, si un hombre decide ir con un pantalón vaquero, pues que vaya con un pantalón vaquero. Nosotras nos cuidamos y nos gusta ir un poco más allá. ¿Me entiendes? Va con el patrón de la mujer, pero no tenemos que hacer las cosas porque lo diga la gente de fuera. Si las hacemos, que sea porque nosotras queremos.

Sí, pero es verdad que, más allá de los looks, creo que la edad marca una diferencia abismal. Una mujer, para estar con 60 o 70 años sobre un escenario, tiene que estar como Madonna, totalmente operada. No, conozco a muchas mujeres que no están así y, sobre todo, me enorgullece. Sé de muchas mujeres en España que se suben al escenario tal y como son. También tenemos muchas actrices que no están operadas y que abrazan la naturalidad. Quiero decir que no hace falta. Se nos vienen a la cabeza muchos nombres. Por ejemplo, Luz Casal. La admiro enormemente. Le encanta la moda, siempre va a la última y es maravillosa. Pero es verdad que se sube al escenario y tiene una belleza natural. Vega también. Siempre hablo de Vega porque me parece una de las tías más auténticas que hay en el mercado y no le importa subirse al escenario con sus canas y sus arrugas. No le importa porque está a gusto y lo defiende. Creo, de verdad, que es un momento para dejar de generalizar. Nosotras, incluso como testigos personales de lo que hacemos, debemos defender lo nuestro, pero también dejar de generalizar. Y ojo, porque nos hemos apropiado del discurso de muchas otras mujeres. Habla por ti, no por ellas. Cuidado con esto. Muchas veces no estoy de acuerdo con algunas mujeres de la industria musical, con algunas de mis compañeras, porque no he vivido lo mismo que ellas. Las apoyo como mujeres y compañeras, pero no comparto su experiencia. Y es así. Cada una tiene sus necesidades, sus miedos y, a veces, incluso dificultades para aceptar determinadas cosas de sí misma. Y mira que yo, obviamente, tengo cosas con las que estoy segura, pero también hay otras que no me gustan. No hablo en nombre de todas. Invito a que cada mujer comparta su experiencia personal y deje de meter a todas en el mismo saco, de abanderar a todas. Creo que hoy en día es necesario que hablemos de lo que hemos vivido personalmente, que lo compartamos y que sirva de inspiración para otras, o no. Pero que se hable en voz propia. Creo que es muy importante.

Conocemos muchas de tus facetas. Tienes madera de actriz, lo sabes, ¿qué pasa con eso? Tengo una espinita con ese mundo. Llegué hace muchos años a Madrid para hacer las pruebas de una escuela de arte dramático y no me cogieron. No pasa nada, pero siempre tengo esa cosilla. Así que, dentro de mis videoclips, como son míos, ahí mando yo y los pago yo, me hago mis propias historias. Para mí, cada videoclip es como una película. Tengo un equipo fantástico que me sigue la corriente, me los camelo a todos. Me traigo buenas cámaras y gente que hace una fotografía estupenda y, gracias a ellos, consigo hacer trabajos que me recuerdan a eso que nunca hice. Pero si alguna vez te lo ofrecieran, ¿lo harías? Sí, sí. Creo que el paso intermedio sería un musical. Me gustaría que el papel que me ofrecieran fuera un reto y no tuviera nada que ver conmigo. Quizá está por llegar. Si me ofrecieran una película, me encantaría que fuera de acción. Me gustaría que se me viera como la mala, por ejemplo. Sacar esa parte un poco más oscura, porque en mis proyectos siempre estoy rodeada de brillo y luz. Creo que estaría guay explorar un poquito esa faceta, otro tipo de mujer.

Oye, tenemos también el villancico, ¿no? Sí, te cuento. Se creó como banda sonora para una película, 120 minutos, en la que participa Macarena Gómez, que es una de las protagonistas. Su director me pidió hacer un juego psicológico en un punto de la cinta en el que se produce una situación complicada. Querían una canción muy alegre, relacionada con el momento en que se desarrolla la película: la Navidad. Entonces, ¿qué mejor que un villancico? Pero es que el villancico se las trae. Aunque lo presentamos de una manera muy alegre, es una canción que se las trae. Me lo pidieron en inglés y las coristas son mis hijas. Me las llevé al estudio, a Olivia y a Manuela. El antivillancico es este. Pero ¿sabes qué pasa? Que ha quedado muy chulo, así que, por supuesto, lo vamos a sacar como canción para Navidad.

Total look de Elisabetta Franchi, medias de Calzedonia y botas de Zara

¿Cómo definirías tu momento actual y cuál sería tu gran sueño? ¿Qué piensas hoy? El momento que estoy viviendo es como decían las notas cuando yo estudiaba: Progresa Adecuadamente. Quedan tantas cosas, tantos capítulos y tantas experiencias por vivir; esto es simplemente una evolución hacia algo. Siempre ando buscándome a mí misma, tratando de adaptarme a las circunstancias y a cada momento. De repente, me aburro y me apetece crear un proyecto con otro sentido. Me retroalimento de lo que el mundo y el público me dan, y también de mis vivencias personales. Así que, por ahora, progreso adecuadamente. Ya veremos mañana, porque no lo sabemos. Y mi sueño sería seguir viviendo con salud. Últimamente pido poco a la vida: salud. Que mis padres me duren unos cuantos años más, por favor. Me gustaría ver un futuro un poquito más brillante para nuestras generaciones, que también son nuestro futuro, no lo olvidemos. Quisiera que hubiera oportunidades para todos y que todas las personas tuvieran la capacidad y las herramientas necesarias para llevar una vida digna. Y me gustaría poder disfrutar algún día con mi marido en una finca en Extremadura, que también es el sueño de mi vida. Haciendo patria, como tiene que ser.