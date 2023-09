Ynésuelves, el romanticismo y la sostenibilidad se dan la mano

Maria Osorio: Camisa larga color azul de Ynésuelves

Luana del Valle: Pantalón falda de tul de seda en el que se entrelaza una crinolina con joyas de Co Yn en la línea de joyeria de Ynésuelves y zapatos Ynésuelves.

Andrea: Chaqueta, musculosa con logo de rosa y pantalón de la línea YCONIC que Ynesuelves estrenará en su proxima edición, con joyas de Co Yn en la línea de joyeria de Ynésuelves y zapatos Ynésuelves.

Bao Ziyi: Vestido de algodón beige con un cancan de leopardo, sombrerode Nana olmar en colaboración con Ynésuelves, joyas de Co Yn en la línea de joyeria de Ynésuelves y zapatos Ynésuelves.

Darya: Bermudas y superposición de camisa denim con jersey gris, sombrero de Nana olmar en colaboración con Ynésuelves con joyas de Co Yn en la línea de joyeria de Ynésuelves y zapatos Ynésuelves.

Electra (perro): Collar de cuero y plata hecho por Ynésuelves.

Cinco (perro): Collar plata con estrellas hecho por Ynésuelves.