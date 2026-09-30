Jerez brinda por el legado de las mujeres que dejan huella: así fue la gran noche de Magas y Fundador

Las históricas puertas del lugar donde nació el primer brandy español se abrieron el pasado viernes 25 de septiembre para acoger la II edición de los galardones que esta revista entrega de la mano de Fundador.

Jerez es lo que ella quiera y, por segundo año consecutivo, ha sido el escenario de excepción de los Premios Magas por Fundador , celebrados en Bodegas Fundador, la más antigua del municipio gaditano, pero también una de las más emblemáticas, no solo de Andalucía, sino de toda España.

Jerez de la Frontera es misterio, flamenco, arte y buen vino. Allí, hasta el tiempo tiene sabor. Por eso, al hablar de Jerez es imposible no acordarse del bellísimo y melancólico verso de Federico García Lorca : “Por los espejos sollozan bailarinas sin caderas, agua y sombra, sombra y agua, por Jerez de la Frontera”.

Algunas están firmadas por la duquesa Cayetana de Alba ; el entonces príncipe de Asturias, hoy rey Felipe VI ; su hermana, la infanta Elena ; las infantas Pilar y Margarita y también por los reyes Juan Carlos y Sofía . No faltan actrices como Bo Derek, Carmen Sevilla o Lola Flores , que el 8 de abril de 1952 escribió en mayúsculas sobre la madera húmeda: «¡VIVA MI TIERRA!».

Y es el legado precisamente el leitmotiv de este encuentro en el sur de España. Lo recordó, ya en la gala, María José García-Pelayo , alcaldesa de Jerez, y también Ángel Piña: “Lo más importante es que estamos aquí para celebrar el camino, el legado, el abrir puertas”.

Ángel Piña acompañó a Marta Pombo y aprovechó la ocasión para invitarla personalmente, otro día, con sus hermanas, María, Lucía y Gabriela, o con su marido y sus tres hijas: Matilda y las mellizas María y Candela. “ Que tu autenticidad sea tu legado ”, dejó escrito la galardonada del Magas por Fundador a la Influencia con Valores.

Tras la comida y una breve charla, llegó el momento de la firma de barricas. Leonor Lavado , invitada de excepción, infalible en ambas ocasiones, en 2025 y 2026, escribió , casualmente, en la bota de enfrente de donde estaba su firma de hace 12 meses. “ Es como mirarme en el espejo ”, deslizó la talentosísima actriz y humorista.

El cóctel de Magas por Fundador está compuesto por cinco centilitros de Brandy Fundador Sherry Cask Doble Madera, 1,5 centilitros de lima, soda de pomelo, medio rin de sal azul y media rodaja de pomelo rosa de decoración.

Como aderezo a este día mágico, se sirvió el cóctel de Magas por Fundador.

A un lado, Pedro J. Ramírez , presidente y director de EL ESPAÑOL, conversa con Cruz Sánchez de Lara , vicepresidenta ejecutiva del citado periódico, y Ángel Piña , director general del grupo Emperador International Brands. Sánchez de Lara, que recibe siempre de la forma más exquisita, repartía abanicos para intentar paliar los casi 35 grados que marcaba el termómetro a un paso del mes de octubre.

Al llegar al restaurante, más detalles: unas buganvillas se precipitan desde el techo hasta el suelo , las mesitas bajas hacen que viajemos a la Feria del Caballo y las paredes están decoradas con láminas clásicas de Fundador. Empiezan a llegar los invitados y los corrillos se suceden.

Al abrirse las puertas de ese precioso caminito de baldosas y paredes blancas, el olor a brandy golpea en la cara y conquista toda la estancia. Y otro de nuestros sentidos se activa. De repente, unos peldaños. Y, a su lado, un cartel: “ Esta escalera se construyó expresamente en 1904 para unir las bodegas de El Castillo y El Molino con motivo de la visita de Su Majestad el rey don Alfonso XIII y así evitarle salir de nuevo al exterior ”. Pisamos historia de España.

¿El espacio elegido? El restaurante Casa Fundador , ubicado dentro de las bodegas, al que se accede por una especie de pasadizo secreto interior que, en realidad, es la calle San Ildefonso. Hasta el siglo XIX era peatonal, pero la familia Domecq la adquirió para levantar los muros que hoy flanquean y protegen parte de su bodega, su gran tesoro.

Como la mayoría de eventos que organiza esta revista, la gala no comenzó con una sencilla lista de invitados y un impresionante photocall dispuesto para que todos se fotografiaran —eso vino después—. El primero de los actos arrancó al filo de las 14:00 horas con una experiencia sensorial.

Más de 350 invitados fueron testigos de los cuatro reconocimientos , que recayeron en las siguientes figuras: Carmen Salamero, premio Proyecto del Año por ELLESVMH; Marta Pombo, reconocida en la categoría de Influencia con Valores; Mariola Orellana y Marina Carmona, en Legado Compartido; y Casilda y Lucía Sánchez, de la Fundación Paco de Lucía, en Legado.

Construida con motivo del centenario de Fundador, en 1884, La Mezquita cuenta con cientos de arcos de herradura bajo los que se albergan más de 40.000 botas en las que se envejecen brandies y vinos de Jerez. En esta bodega, en La Mezquita, tuvo lugar una fotografía para el recuerdo. Una imagen para homenajear el legado de Fundador y de Magas.

Fascinados por el lugar en el que Magas los había citado, los invitados disfrutaron de algunas de sus estancias: El Molino, la bodega fundacional de 1730, una de las mayores del mundo; El Jardín de La Puerta de Rota, considerado Bien de Interés Cultural; o el Museo en la bodega de La Luz, donde nació el Brandy Fundador, y la monumental bodega La Mezquita .

Se entiende también el legado al caer la tarde sobre sus calles, cuando el aire huele a albero y la ciudad parece recordar, a cada paso, que todo envejece. Y que nosotros, dentro o fuera de estas mágicas paredes, nos iremos, como dijo Juan Ramón Jiménez, “ y se quedarán los pájaros cantando ”. Y las bodegas Fundador.

El legado de las mujeres (y de los hombres) que reman en el mismo sentido, a favor de la igualdad de derechos y responsabilidades. Se entiende mucho mejor el legado cuando uno entra en esa especie de mina de oro del vino y descubre cientos de botas de roble alineadas en silencio, respirando lentamente, mientras dentro de ellas el brandy madura sin prisa.

Un espacio en el que Raúl Rodríguez , redactor jefe de EL ESPAÑOL, entrevistó a algunas de las protagonistas de la noche y con ellas se conversó y se reivindicó, una vez más, el talento y el liderazgo femenino. Y, en esta ocasión, también el legado.

Lo que no desconocían los invitados es que, antes de entrar en el corazón de las bodegas para celebrar la gran gala, Magas les esperaba en su particular photocall, reconvertido en un confesionario desplegado para la ocasión.

También brindaron por estos premios algunas de las agujas más respetadas de la moda andaluza, como Aurora Gaviño, Raquel Bollo, Pilar Dalbat, Amparo Macías y Mila Montero , directora creativa de la emblemática firma Lina 1960.

En el plano social, hubo rostros conocidos que acudieron, un año más, a la llamada de Magas y Fundador. Entre estas figuras destacan la empresaria y creadora de contenido Paula Ordovás ; la humorista Leonor Lavado ; la cantante y compositora Julia Medina ; y los actores Román Mosteiro, Rocío Villar y María Espejo .

Asimismo, Raquel Pérez , directora de Publicidad y Comunicación a Clientes de Unicaja e integrante de 'Las Top 100'; Alicia García , directora de Alianzas Estratégicas y Relaciones Institucionales de Starlite; Juanjo Fraile y Belén Blanco , fundadores de Talentya; Marián Martínez y Jesús Sánchez , copropietarios de Cenador de Amós.

Por su parte, Charo Izquierdo , directora de Magas; Samary Fernández Feito , directora general de Negocio de EL ESPAÑOL; Fuensanta Salcedo , directora general de Gestión de EL ESPAÑOL; y Paul Herrera, director global de Marketing de Fundador.

A las 19:30 horas comenzaron a llegar los invitados. Entre ellos, Pedro J. Ramírez , director y presidente de EL ESPAÑOL; Cruz Sánchez de Lara , vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL; Ángel Piña, director general del grupo Emperador International Brands; María José García-Pelayo , alcaldesa de Jerez de la Frontera; Ana Mestre , presidenta del Parlamento de Andalucía; María Jesús Herencia , delegada territorial de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local en Cádiz; y Agustín Muñoz y Jaime Espinar , primer y segundo tenientes de alcaldesa de Jerez, respectivamente.

Premios Magas x Fundador

Tras el photocall y lo que hemos denominado el confesionario, continuaba la noche de sorpresas. La celebración dio el pistoletazo de salida en Los Claustros, un impresionante enclave histórico del siglo XIV donde se disfrutó de un cóctel de recepción. La antesala del inicio de la gala fue una espectacular coreografía a cargo de los alumnos de la escuela de danzas urbanas de Jerez Back to Back. Y Cruz tomó la palabra. Y se hizo el silencio. Hasta que en el escenario irrumpió un clon de la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL. Leonor Lavado sorprendió, un año más, con sus imitaciones. Y si el año pasado impactó al mundo al emular a Su Majestad la reina doña Letizia, en esta ocasión lució el mismo vestido que Sánchez de Lara, aunque por su garganta pasaron Tamara Falcó, Susanna Griso y hasta la cantante Melody. La alcaldesa de Jerez afirmó ante los 350 invitados que “cree en el futuro de la mujer fuerte y poderosa”. La edil también quiso tener un momento de tributo para “las mujeres y los hombres de Ceuta”, porque “cada vez que nos juntemos los demócratas tenemos que recordar que Ceuta es España”.

“Me gustaría pedir un aplauso simbólico para todas las mujeres de Ceuta, que hoy están convertidas en un eslogan y tienen su vida entre rejas. Entre las rejas de una cárcel invisible” - Cruz Sánchez de Lara

Cruz Sánchez de Lara

María José García-Pelayo

La entrega de galardones empezó con el premio Magas por Fundador al Proyecto del Año, ELLESVMH, el programa del Grupo LVMH para impulsar la equidad de género y el desarrollo del talento femenino en todas sus marcas y niveles organizativos. Lo recogió Carmen Salamero, Global HRD LOEWE Perfumes, HRD LVMH Beauty & Moët Hennessy Iberia y HR Lead LVMH Iberia, de manos de Ángel Piña. El premio Magas por Fundador en la categoría de Legado recayó en Lucía y Casilda Sánchez Varela, hijas de Paco de Lucía, por la Fundación Paco de Lucía. Ambas mantienen vivo y difunden el rico legado artístico de su padre, uno de los grandes guitarristas de la historia del flamenco. Pedro J. Ramírez les entregó la estatuilla.

“El grupo LVMH es reconocido por sus maravillosas marcas y productos, pero qué bonito es que también se conozca por el trabajo que hacemos por las personas. Y el proyecto ELLESVMH ha puesto a las mujeres en el centro” - Carmen Salamero

Ángel Piña y Carmen Salamero

Mariola Orellana y Marina Carmona Pedro J. Ramírez, Lucía Sánchez y Casilda Sánchez

Valga la mención a este precioso premio para hablar del encomiable trabajo de Lolo Garner, el creador de los galardones. Se trata de un artista que trabaja con nuevas tecnologías de diseño aplicadas al arte. Con formación en diseño industrial, control numérico y robótica, crea piezas extremadamente complejas y de gran formato, generando configuraciones orgánicas, continuas y armoniosas. Especialista en arte óptico-cinético, busca la mirada participativa del espectador y su integración total con la obra, resultando en experiencias cinéticas estables. Su trabajo aprovecha el efecto intrínseco del movimiento del observador hacia el interior de la pieza, descubriendo nuevas sensaciones, experimentando la cuarta dimensión y obteniendo nuevas perspectivas. Su constante investigación y desarrollo en nuevas técnicas le ha llevado a emprender proyectos monumentales a nivel nacional e internacional. El relevo generacional volvió a tomar la palabra sobre las tablas de Fundador para el tercer galardón de la noche. Legado Compartido fue a las manos de Mariola Orellana y de su hija, la cantante Marina Carmona. Charo Izquierdo hizo entrega del trofeo.

“El éxito de las mujeres es importante, pero también estamos aquí para celebrar el camino, la forma de llegar a ese éxito. Eso es lo que comúnmente se llama legado” - Ángel Piña

Ángel Piña y Marta Pombo Marta Pombo

La última estatuilla de la II edición de los Premios Magas por Fundador fue para Marta Pombo, en la categoría de Influencia con Valores. Ángel Piña hizo los honores de la entrega.

Actuaciones

La velada fue amenizada por tres cantantes que tenían mucho que decir. La primera de ellas fue Julia Medina, natural de la isla de San Fernando (Cádiz). Cantante y compositora, dijo que su legado eran sus canciones: ahí queda escrito para siempre parte de su vida, de sus sentimientos y de su corazón. Ante los convocados, entonó Libre. Marina Carmona, premiada junto a su madre, erizó la piel de los presentes con su magistral interpretación. El broche de oro lo puso Conchita, que, casualidades de la vida, ese viernes 25 de septiembre estrenaba single, Elena y Antonio, el primer capítulo de La vida adulta, su octavo álbum de estudio.

Julia Medina, Back to Back, Leonor Lavado, Conchita y Marina Carmona

Fuensanta Salcedo y Jaime Espinar Villar Charo Izquierdo

El cierre de la ceremonia vino de mano de la presidenta del Parlamento de Andalucía. En su intervención destacó el talento y, sobre todo, la tradición, citando a Eugenio d'Ors y su frase: “Todo lo que no es tradición es plagio”. Sirve para reconocer las raíces y el legado “que es el fruto que se deja”. También puso el foco en la vanguardia sin olvidar la retaguardia de esas mujeres valientes que inspiran a las nuevas generaciones y fueron “el sostén de todos”. El final de la gala dejó a sus asistentes tan felices como inspirados. De camino al cóctel, entre sonrisas, reencuentros y flashes, los invitados hablaron, entre otros asuntos, del momento vivido, tan mágico : una gala en la que las mujeres no suman, sino que multiplican. Y transcienden. Allí se creó una comunidad y un espacio de sinergias: conversaciones informales entre directivas con décadas de experiencia, jóvenes creadoras digitales, artistas, cantantes y diseñadoras.