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Buscar a conciencia en el baúl de la sabiduría popular siempre da sus frutos. Basta teclear el nombre de la ciudad andaluza para descubrir qué cuentan las esquinas de ella, pero quizá lo más curioso, en este caso al menos, sea que escritores de la talla de Shakespeare, Góngora o Alberti la mencionaron en sus obras.

El dramaturgo inglés, en concreto, señaló el "sherrish-sack" —vino de Jerez, "una bebida que calienta el alma y activa el ingenio"— hasta 40 veces en las páginas que completó a lo largo de su vida; el exponente del reluciente Siglo de Oro soñaba con ver las almenas de este rincón del sur; y el poeta de la Generación del 27 deseaba que, al mirar por su ventana, estuviera esta abierta o cerrada, su mirada viajara hasta allí.

Todo eso y mucho más han experimentado hoy, 25 de septiembre, las invitadas e invitados a la gran noche de Magas por Fundador. Una experiencia cuidadosamente hilvanada para celebrar el legado familiar, en clave femenina, y el talento.

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Talento de las premiadas, como Carmen Salamero, Global HRD LOEWE Perfumes, HRD LVMH Beauty & Moët Hennessy Iberia, HR Lead LVMH Iberia, en la categoría de Proyecto del Año por EllesVMH; Lucía y Casilda Sánchez, en la de Legado, por la Fundación Paco de Lucía; Mariola Orellana y Marina Carmona, en la de Legado Compartido; y Marta Pombo, en la de Influencia con Valores.

Pero también el que han derrochado sobre el escenario las voces de Conchita, que hoy mismo ha presentado "Elena y Antonio", el primer single de La vida adulta, su último trabajo; y la gaditana Julia Medina, que se desenvuelve con las palabras, la guitarra y las notas no solo en estudios de grabación y salas, sino también en la radio.

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Así como el de los bailarines de la escuela Back to Back, que, con sus filigranas al comienzo de la velada, han embelesado a un público ávido de emociones, sabor y ganas de celebrar.

La cita ha quedado engarzada por las intervenciones de Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle; María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez de la Frontera; Ángel Piña, director general del grupo Emperador International Brands; y Ana Mestre, presidenta del Parlamento de Andalucía.

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Jerez ha sido esta noche mucho más que un escenario: ha sido inspiración, memoria y celebración. Una ciudad capaz de alimentar la literatura, despertar el talento y reunir a quienes entienden que el legado también se construye mirando al futuro. Y es que, como dijo Pérez Galdós, "si Dios no hubiera hecho a Jerez, ¡cuán imperfecta sería su obra!". Una frase que hoy vuelve a cobrar todo su sentido.

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    Patricia de la Puerta Vázquez, secretaria general y directora ejecutiva de la Federación de Bodegas del marco de Jerez

    Hugo Granell
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    María Jesús Losater, fundadora de la 'concept store' Mibuh

    Hugo Granell
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    Las premiadas de la noche: Mariola Orellana, Marina Carmona, Marta Pombo, Carmen Salamero y Lucía y Casilda Sánchez. Todas ellas posan con Ángel Piña, director general de Grupo Emperador International Brands, y Charo Izquierdo, directora de Magas

    Hugo Granell
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    La productora de cine Alicia Núñez Puerto

    Hugo Granell
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    Rosa Iglesias, experta en asesoría de imagen y estilismo de El Estilario

    Hugo Granell
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    Tala Álvarez Pareja-Obregón, comunicación y relaciones públicas en la firma Pol Núñez, además de escritora

    Hugo Granell
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    Ana Nievas, directora de Relaciones Institucionales y PR en Enrique Tomás Andalucía, junto a Samary Fernández Feito, directora general de Negocio, y Charo Izquierdo, directora de Magas

    Hugo Granell
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    La 'Top 100' María Rosa Durán, doctora en Matemáticas y profesora titular en la Universidad de Cádiz, además de investigadora

    Hugo Granell
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    Jaime Espinar Villar, segundo Teniente de Alcaldesa; María Jesús Herencia, delegada Territorial de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local en Cádiz; Ángel Piña, director general del Grupo Emperador International Brands; María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez; Pedro J. Ramírez, presidente de EL ESPAÑOL; Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle; y Agustín Muñoz, primer Teniente de Alcadesa

    Hugo Granell
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    La 'sommelier' Mónica Rosón

    Hugo Granell
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    Mercedes Relaño, experta en marketing, comunicación de moda, estilismo y producción

    Hugo Granell
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    La periodista Esther parejo

    Hugo Granell
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    La pintora Ana Feu

    Hugo Granell
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    Carmen Chacón, propietaria de la 'boutique' homónima y asesora de imagen, junto a Adrián Franco

    Hugo Granell
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    La cantante de copla Joana Jiménez

    Hugo Granell
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    La diseñadora flamenca Aurora Gaviño junto a sus hijas, Aurora y Victoria, que trabajan con ella en la firma

    Hugo Granell
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    La cantante Julia Medina

    José Galafate
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    Nuria Gil, del equipo técnico psicológico de Pulseras Rosas

    Hugo Granell
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    La diseñadora de vestidos de novia Ana Herrera, fundadora de Anhet Design, junto a Jesús García

    Hugo Granell