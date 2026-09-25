Buscar a conciencia en el baúl de la sabiduría popular siempre da sus frutos. Basta teclear el nombre de la ciudad andaluza para descubrir qué cuentan las esquinas de ella, pero quizá lo más curioso, en este caso al menos, sea que escritores de la talla de Shakespeare, Góngora o Alberti la mencionaron en sus obras.

El dramaturgo inglés, en concreto, señaló el "sherrish-sack" —vino de Jerez, "una bebida que calienta el alma y activa el ingenio"— hasta 40 veces en las páginas que completó a lo largo de su vida; el exponente del reluciente Siglo de Oro soñaba con ver las almenas de este rincón del sur; y el poeta de la Generación del 27 deseaba que, al mirar por su ventana, estuviera esta abierta o cerrada, su mirada viajara hasta allí.

Todo eso y mucho más han experimentado hoy, 25 de septiembre, las invitadas e invitados a la gran noche de Magas por Fundador. Una experiencia cuidadosamente hilvanada para celebrar el legado familiar, en clave femenina, y el talento.

[El Club de Lectura de Magas y Coosy se unen para descubrir, con Julia Navarro, qué significa tener 'Una familia moderna']

Talento de las premiadas, como Carmen Salamero, Global HRD LOEWE Perfumes, HRD LVMH Beauty & Moët Hennessy Iberia, HR Lead LVMH Iberia, en la categoría de Proyecto del Año por EllesVMH; Lucía y Casilda Sánchez, en la de Legado, por la Fundación Paco de Lucía; Mariola Orellana y Marina Carmona, en la de Legado Compartido; y Marta Pombo, en la de Influencia con Valores.

Pero también el que han derrochado sobre el escenario las voces de Conchita, que hoy mismo ha presentado "Elena y Antonio", el primer single de La vida adulta, su último trabajo; y la gaditana Julia Medina, que se desenvuelve con las palabras, la guitarra y las notas no solo en estudios de grabación y salas, sino también en la radio.

[Se amplía el plazo para presentar candidaturas a la XIV edición de 'Las Top 100 Mujeres Líderes']

Así como el de los bailarines de la escuela Back to Back, que, con sus filigranas al comienzo de la velada, han embelesado a un público ávido de emociones, sabor y ganas de celebrar.

La cita ha quedado engarzada por las intervenciones de Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle; María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez de la Frontera; Ángel Piña, director general del grupo Emperador International Brands; y Ana Mestre, presidenta del Parlamento de Andalucía.

[Del reconocimiento a Sandra Ibarra al Premio Nacional de Carmen Machi: la agenda semanal de 'Las Top 100']

Jerez ha sido esta noche mucho más que un escenario: ha sido inspiración, memoria y celebración. Una ciudad capaz de alimentar la literatura, despertar el talento y reunir a quienes entienden que el legado también se construye mirando al futuro. Y es que, como dijo Pérez Galdós, "si Dios no hubiera hecho a Jerez, ¡cuán imperfecta sería su obra!". Una frase que hoy vuelve a cobrar todo su sentido.