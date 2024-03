Griffiths: "Seat no desaparece, seguirá hasta el final de la combustión y se estudia un eléctrico"

Muchos mensajes positivos y algún que otro tirón de orejas al Gobierno de Pedro Sánchez por parte de Seat en la presentación de resultados de la compañía, realizada por Wayne Griffiths, CEO de Seat y Cupra.

Entre los principales puntos que se han dado a conocer a lo largo del día de hoy el primero de ellos es la confirmación de que Seat seguirá como marca de futuro dentro del Grupo Volkswagen.

Según el propio Griffiths: "Seat seguirá hasta el final del motor de combustión. Vamos a actualizar toda la gama de modelos: Seat Ibiza, Seat Arona y Seat Ateca. Incluso el Seat León se actualizará con una versión híbrida enchufable de 100 kilómetros de autonomía. Por tanto, la marca goza de muy buena salud y seguirá siendo un papel clave para el futuro".

"El futuro de Seat siempre ha estado claro. Seat no va a desaparecer. Vamos a seguir invirtiendo en Seat y ahora que tenemos más disponibilidad de semiconductores Seat aumentará las ventas. Lo que siempre hemos dicho es que ahora no tiene sentido que Seat tenga un eléctrico porque no sería rentable. Por lo tanto, es conocer el momento adecuado. De ahí que estemos estudiando qué hacer en el mundo eléctrico con la marca Seat, pero para ello las plataformas eléctricas tienen que ser accesibles", ha dicho.

En este sentido, y preguntado a Griffiths por un posible futuro coche de 20.000 euros eléctrico del Grupo Volkswagen (con un posible acuerdo de Renault), este directivo ha señalado que el proyecto "no está en una primera fase" pero que "el grupo quiere tener un modelo de entrada" y que Seat estudia "un eléctrico para los clientes más jóvenes".

Preguntado a Griffiths sobre si este coche se producirá en Barcelona este directivo ha señalado que tendrá "que ser una planta competitiva y en con una plataforma que permita ganar dinero". "Y en España tiene que mejorar en aspectos como las energías renovables y bajar el absentismo. Así que el grupo decidirá el lugar que sea más competitivo. No obstante, mi prioridad es que la empresa sea rentable", ha señalado Griffiths dejando entrever que es complicada una rentabilidad con un coche eléctrico tan barato.

Cupra entra y fabricará en Estados Unidos

Continuando con la marca Cupra, Griffiths ha confirmado que el nuevo Raval será el primer coche del Grupo Volkswagen en fabricarse con la plataforma de coche eléctrica pequeña (Small BEV) y que "comenzará a finales de 2025 su fabricación en Martorell". "Un coche -el Cupra Raval- que estará un poco por encima de los 25.000 euros ya que a ese precio será el próximo Volkswagen", ha señalado.

Además, este directivo ha confirmado que Cupra también entrará en "el mercado de Estados Unidos a finales de la década". "Y lo hará con un Formentor eléctrico y un futuro SUV o crossover de mayor tamaño", ha señalado. Un futuro Formentor eléctrico que le gustaría que "se fabricara en Martorell", ha señalado.

"Al menos uno de estos dos coches que llegarán a Estados Unidos se tendrá que fabricar allí", ha continuado. "Si tuviera que elegir preferiría que se fabricara el Formentor eléctrico en Martorell, ya que es el coche que más vendemos en Cupra", ha dicho. "Un coche que sería para finales de la década y que, por tanto, no estaría basado sobre las plataformas eléctricas actuales, sino que recibiría la plataforma SSP", ha señalado. "Con Cupra seguimos con el objetivo de fabricar 500.000 coches eléctricos al año", ha dicho.

Mientras tanto y hasta la llegada de nuevos modelos, Cupra también tiene previsto el lanzamiento del Tavascan y del Terramar en este año. Además, llegarán también la actualización del Cupra León y el Cupra Formentor, ha comentado.

Futuro reciclaje de Baterías en Barcelona

Preguntado también a Griffiths por una posible fábrica de reciclaje de baterías cerca de la planta de Barcelona ha señalado que se está estudiando y que de conseguirse no sería solo para España sino para todo el grupo Volkswagen. "No obstante, primero hay que vender coches y después hablar del reciclaje", ha dicho.

Tirón de orejas a Sánchez

Si bien hasta aquí han sido buenas noticias, también Griffiths ha querido dar un tirón de orejas a Pedro Sánchez. En concreto, Griffiths ha señalado que el presidente del Gobierno se comprometió hace ya más de un mes a cambiar las ayudas a los eléctricos, si bien todavía no ha habido avances en este sentido.

"El Gobierno se comprometió a dar una respuesta y llevamos un mes para conocer las mejoras del Plan Moves y seguimos esperando. Hemos perdido dos años y hay que recuperarlos ya. Las inversiones están en juego y hay que tomárselo en serio", ha dicho.

"No podemos esperar más tiempo. Hay muchas inversiones en marcha y nosotros estamos listos, así que el mercado tiene que estar listo. Por ello pedimos al Gobierno que haga su trabajo, que aprueba las nuevas ayudas a la compra y mejore la infraestructura de recarga", ha dicho. "Además, el Gobierno tiene que ver el coche eléctrico como parte de la solución, no como el problema", ha señalado.

"Basta con mirar a Portugal, que lo están haciendo bien", ha dicho. "Hemos dicho al Gobierno español que aprenda de los portugueses, porque aquí todavía siquiera se han puesto con ello", ha señalado.

"Por todo ello quiero mandar un mensaje claro al Gobierno español y al resto de partidos políticos. Tenemos la responsabilidad de la transformación hacia la electrificación. Y para ello vamos a convertir a España en un ‘hub’ de movilidad eléctrica. Volkswagen está invirtiendo 10.000 millones de euros con los socios para desarrollar el coche eléctrico con Volkswagen, Skoda y Cupra. Nosotros hemos cumplido con nuestros compromisos haciendo coches eléctricos más accesibles. Y hemos realizado más inversiones como los 300 millones de la planta de ensamblaje de baterías, la gigafactoría de PowerCO en Sagunto, la electrificación de Martorell y Landaben…", ha señalado.

"Hemos hecho los deberes, a diferencia de la Unión Europea y de España que no lo hacen", ha dicho. "El exceso de regulación es una camisa de fuerza y de España me preocupa la falta de estabilidad política e institucional y de las acciones que toman y que crean confusión al consumidor. Por ello es necesario un proyecto de país, necesitamos estabilidad y objetivos realistas", ha dicho.

"En España se están vendiendo el 5% de coches eléctricos y nos estamos jugando el futuro con una inversión de más de 10.000 millones de euros", ha señalado. "Nosotros estamos preparados, pero el mercado no lo está", ha señalado.

El mejor resultado de Seat de su historia

Por último, esta intervención de Griffiths se ha conseguido tras unos resultados récord en la historia de la compañía, En concreto, la compañía consiguió una facturación total de 14.300 millones de euros, con unos beneficios operativos de 625 millones de euros, 548 millones de euros después de impuestos, un flujo de caja de 1.266 millones de euros y un rendimiento del 4,4% sobre las ventas.

Además, la compañía ha señalado que ha incrementado el valor medio de venta de sus vehículos hasta los 21.106 euros, lo que supone 1.186 euros más que el pasado año.

En cuanto a la facturación, el 44% de la misma provenía de la marca Cupra, mientras que el 36% pertenecía a la marca Seat. Por marcas, Seat ha entregado un total de 290.000 coches, lo que supone un crecimiento del 24% y Cupra ha llegado hasta las 230.000 unidades, lo que supone un crecimiento del 50% sobre las ventas.

