Más de 800.000 personas recibirán una multa por circular en la M-30 de Madrid

Desde siempre el coche ha simbolizado libertad de movimientos, un compañero con el que poder llegar a cualquier destino. Sin embargo, los tiempos que corren en defensa del medio ambiente hacen que esta manera de vivir limite a miles de personas con los vehículos más añejos (excepto los históricos).

Cabe recordar que el anillo de la M-30 de Madrid es una de las zonas donde más desplazamientos se producen, contabilizando el acceso diario de más de un millón y medio de automóviles. Este perímetro y su interior es el que han presentado importantes cambios en materia de movilidad desde el 15 de septiembre de 2023.

De esta manera, si sueles desplazarte por estas zonas de la capital española, habrás podido ver las cámaras de control. Y es que a partir de la fecha mencionada, estos aparatos ya vigilan el debido cumplimiento de las Zonas de Bajas Emisiones.

No obstante, durante estos cuatro primeros meses, los conductores todavía no serán multados, sino que recibirán una carta en sus domicilios advirtiendo de la infracción. Será a partir del mes de enero cuando ya sea una sanción en toda regla.

Con todo esto, no cabe duda de que miles de personas que residen en Madrid se verán afectadas. En dicha provincia hay más de 800.000 coches sin etiqueta de la DGT (Dirección General de Tráfico), los cuales, a día de hoy, siguen dando servicio a sus dueños.

Sara, propietaria de un Peugeot 306 con 22 años, apunta que "todos los talleres me dicen que tiene un motor irrompible y que mi coche está en buenas condiciones a pesar de sus años, porque tiene muy pocos kilómetros. Le puedo seguir dando más uso".

En este punto, cabe señalar que los coches que no tienen pegatina de la DGT son aquellos que cuentan con, al menos, 22 años en el caso de ser gasolina o de 16 años en el caso de ser diésel. De esta forma, se trata de aquellos vehículos matriculados hasta el año 2000 y 2006, respectivamente.

Nuevos hábitos

Y, aunque dichos coches puedan seguir funcionando a la perfección, toca buscar nuevas alternativas de movilidad. Guillermo, que es dueño de dos vehículos sin etiqueta, menciona que "me tocará comprar un coche de segunda mano con pegatina, igual que mis compañeros. Además, he vuelto a coger el de mi novia".

Sin embargo, hay historias que tienen un matiz más complicado, como es el caso de Yolanda, quien con un Renault Scénic de 18 años, tiene que llevar a su marido de manera frecuente al hospital. "Una de las zonas donde han puesto restricciones es en el Clínico y me fastidia enormemente, porque si vas a una consulta y puedes, pues vale, sino tienes que coger un taxi porque acompañas a una persona mayor, lo cual te supone un gasto" ha explicado.

Por tanto, aunque la ley de las Zonas de Bajas Emisiones vele por una mejor calidad del aire en las ciudades, para muchas personas va a suponer un gasto extra en sus cuentas, ya sea por comprarse un coche "nuevo", pagar por nuevas formas de movilidad o más combustible al recorrer más kilómetros evitando las zonas en cuestión.

En este sentido, Guillermo hace hincapié en que "hoy por ejemplo he tenido que ir a hacer un recado en el sur de Madrid de la ITV, la cual tiene un coche de empresa sin pegatina. Y claro, me ha dicho mi responsable que fuera por la M-40, ya que este modelo no puede ir por la M-30. La consecuencia es que hago más kilómetros y contamino más, aunque sea por el extrarradio de la ciudad".

Dentro de las nuevas formas de movilidad, los servicios de coche compartido son una opción interesante para poder desplazarse sin limitaciones, como en el caso de Sara, que ha destacado que "mi idea es coger los coches de Zity al menos una o dos veces al mes, pero espero que amplíen las zonas donde puedes aparcar y que sea un poquito más barato. Yo espero que en el futuro, conforme haya más coches de alquiler, sea más accesible".

Opiniones polarizadas

Por otro lado, ante la pregunta de: ¿qué les dirías a los políticos que están llevando a cabo este plan de las Zonas de Bajas Emisiones? La gente, por lo general, se ha mostrado disconforme.

Armando que posee un Volkswagen Passat de 22 años, ha declarado que "es muy injusto, porque compras un coche con los impuestos que conlleva, como el de circulación todos los años… y de repente no puedo ni llegar a mi casa, no lo entiendo. Además, la compra de un coche no es como cuando te suben el IVA en los alimentos, hablamos de un coste mucho más alto".

Desde otro punto de vista, Guillermo ha señalado que "habría que ver cómo es el nivel de vida de la mayoría de la gente, qué facilidades tienen para comprarse un coche... porque hay muchas familias que no se puede meter en un coche nuevo como les están obligando".

"En el tema de las bajas emisiones habría que ver qué limitar. Yo cuando estaba en la almendra central, que era Gran Vía y cuatro callecitas más, eso lo puedo llegar a entender. Pero en Madrid hay muchas personas que viven dentro de la M-30 y creo que no podemos restringir a tanta gente que no tiene pegatina. Muchas necesitan ir a ver a su familia o cosas de urgencia" ha añadido.

No obstante, en la otra cara de la moneda hay posturas como la de Sara, quien considera que "lo están haciendo bien. Es una medida que no es nuestra, es algo mundial. Se está haciendo en todas las grandes ciudades. Tenemos un recorrido muy largo, ya que hay otros lugares que se han puesto las pilas con este tema".

