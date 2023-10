El secreto de la familia Mackintosh para la pesca sostenible del atún rojo JC Mackintosh es una empresa gaditana dedicada a la pesca del atún rojo salvaje. Una actividad que realizan de forma artesanal y con una técnica propia, lo que les ha servido para ser reconocidos por Banco Santander como Pyme del Año.

El ritual milenario de la almadraba consiste en instalar un complejo laberinto de redes para capturar los peces, aprovechando la migración de los atunes que pasan por el Estrecho de Gibraltar para desovar en el Mediterráneo. Equipados únicamente con un arpón, los pescadores saltan a las mallas para seleccionar uno a uno los ejemplares más grandes . Un método que resulta de lo más sostenible, ya que no se pesca en grandes cantidades y los peces más pequeños se sueltan para que puedan completar su desarrollo y alcanzar la madurez.

Un hombre, un anzuelo, un atún

“Hicimos de nuestro hobby, nuestra profesión”, proclama su hijo, Daniel Mackintosh, quien sostuvo su primera caña de pescar con 11 años. Desde 2016 es patrón de barco y, a bordo del María Inmaculada, ha logrado diferenciarse en el sector con un proceso de pesca propio. “Un hombre, un anzuelo, un atún”, lo resume Daniel. Solo pescan bajo demanda - “lo que tengamos vendido”- y en la pesca implementan los cinco pasos de JC Mackintosh, desarrollado por su padre y basado en el método japonés Ike Jime, un sistema de sacrificio de pescado que reduce el sufrimiento del animal y que, además, ayuda a mantener la calidad de su carne.

Al atún, le dan “una descarga eléctrica por el mismo sedal, consiguiendo la muerte cerebral para que el atún deje de sufrir”, explica Daniel. Este método evita los movimientos reflejos del animal y es mucho más rápido y, por tanto, más compasivo. Inmediatamente después, “lo desangramos con mangueras de agua salada que viene directamente del mar, después pasamos al eviscerado y directamente a la piscina de agua nieve”, continúa. Todo este proceso se realiza individualmente con cada atún, para conseguir “una calidad excepcional: la carne no se tensa, al no tener sangre no huele y con eso conseguimos el mejor atún del mundo”.