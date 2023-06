"La ciudadanía no ha tenido en cuenta la impecable gestión del Gobierno" Isabel Rodríguez.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, afirmó en un programa de radio que la gestión del Gobierno ha sido impecable, y le sorprendía que los ciudadanos no lo valorasen en su decisión de voto del 28 de mayo.

¿Impecable? ¿Gestión?

Nadie olvida los dos estados de alarma inconstitucionales, el uso de la pandemia y el encierro colectivo para lanzar decretos y cercenar libertades, la ley Celáa que ha atacado a la educación especial, la reducción del delito de malversación, la eliminación del delito de sedición, la ley del Sí es Sí que ha reducido penas y excarcelado a agresores sexuales o la ley de vivienda que ataca la propiedad privada y desprotege a los propietarios mientras ampara la ocupación.

Nadie olvida la política de señalar periodistas, atacar a los medios que cuestionan su propaganda, el ataque a empresarios y empresas, a los agricultores, transportistas y ganaderos que se atrevieron a manifestar su descontento.

Nadie olvida los dos estados de alarma inconstitucionales, el uso de la pandemia y el encierro colectivo para lanzar decretos

¿Gestión?

Endeudarse y gastar no es gestionar, señora Rodríguez. El Gobierno de Sánchez y Podemos ha contado con el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia de la democracia española y lo ha despilfarrado dejando unos datos extremadamente malos comparado con nuestros socios. Grecia y Portugal nos han adelantado en todos los sentidos. Pero vamos por partes:

Crecimiento: España no recuperará el PIB de 2019 hasta mayo de 2023. Será el penúltimo país de la Unión Europea en hacerlo, cuando todos nuestros socios comparables hace trimestres que están creciendo y otros, como Irlanda han despegado a velocidad de crucero. Según Eurostat España es el país que más ha aumentado la deuda y más tarde se ha recuperado.

El rebote que vivimos ahora es, fundamentalmente, gracias al turismo que sus socios atacaron una y otra vez, y a la capacidad exportadora de las empresas aprovechando el crecimiento global. La reducción de las importaciones no tiene nada que ver con ustedes y todo que ver con la evidencia de que la subida de los tipos de interés y la ralentización de China han llevado al desplome de las materias primas en los mercados internacionales. Subidas de tipos que en su Gobierno criticaron tildándolo de “terrorismo”.

Inflación: Es un insulto a los consumidores que ustedes digan que España tiene la inflación más baja de Europa. La inflación es acumulativa y, desde que ustedes gobiernan, el IPC lleva un 14,9% de subida, (entre junio de 2018 y abril de 2023) según el INE.



El precio de los alimentos se ha disparado más de un 40% en ese periodo y su medida estrella, la desastrosa “excepción ibérica” ha sido un fracaso sin paliativos. La factura de la luz de los hogares españoles es un 22% más alta que la media de la UE, 17% más que media eurozona, es la séptima más alta de la UE y un 40% más alta que la de Portugal, que también aplica esa "excepción ibérica", datos de Eurostat de fin de 2022.



Según Eurostat España es el país que más ha aumentado la deuda y más tarde se ha recuperado

Deuda: Desde que gobierna Sánchez el Gobierno ha disparado la deuda pública en 375.000 millones de euros. No. No le ha pasado a todos. España es el país donde el Gobierno ha aumentado más la deuda pública sobre PIB entre 2019 y 2023, según Eurostat. No. No le ha pasado igual a todo el mundo. Cinco veces más que la media de la eurozona y la media de la UE. El Gobierno de España endeuda a los ciudadanos en 6.000 millones de euros mensuales.

Ustedes han disparado la deuda pública hasta los 1,535 billones de euros, el 113% del PIB, pero el dato total es peor, porque esto no incluye todos los pasivos de las administraciones públicas, que se pagan y se deben. Los pasivos totales de las administraciones públicas superan los 1,94 billones de euros, un 140% del PIB aproximadamente. Eso es esconder casi 400.000 millones de deuda estatal en las arcas de las empresas y organismos públicos.

Le recuerdo que ustedes culparon a Rajoy de desastre económico cuando la deuda aumentó en 118.000 millones de euros entre 2013 y 2018 incluyendo el agujero fiscal dejado por el PSOE en 2011, el déficit oculto y el rescate de las cajas públicas. Ustedes la han aumentado más del doble contando con el mayor estímulo fiscal y todo el apoyo del BCE que compraba, hasta hace pocos meses, el 100% de la deuda neta emitida por el estado. Con datos de Eurostat de final de 2022 España es el país de la UE que más lejos está de recuperar el nivel de deuda/PIB de 2019 y el penúltimo en recuperar el PIB de 2019.

Déficit: El Gobierno de Sánchez y Podemos ya empezó en 2019 incumpliendo su propio objetivo de déficit y, según la AIReF, cerrará 2023 con el doble de déficit que en 2019 mientras la inmensa mayoría de los países de la eurozona lo han reducido muy por debajo de ese nivel. España. Según la AIReF, el agujero de déficit superará en 2023 en más de 15.000 millones de euros el máximo admitido por Bruselas. Adicionalmente, su legado será haber duplicad el déficit estructural a más del 4% del PIB y dejar un agujero fiscal de muy difícil corrección ya que la AIReF también estima que hasta 2026 el déficit no bajaría del 3%.

Impuestos: Este brutal aumento de deuda y déficit estructural lo dejan contando con récord de ingresos. El Gobierno de España se sitúa también como líder en subida de impuestos, se ha negado a deflactarlos a la inflación y Eurostat refleja un brutal aumento del 24% en presión impositiva a los ciudadanos. Ningún país de la eurozona ha aumentado tanto la presión fiscal a todos.

[La gran banca destinará al pago del nuevo impuesto 1.250 millones, un 16% de su beneficio de 2022]

Así y con todo, su Gobierno deja a los españoles quince puntos por debajo de la media de la UE en PIB per cápita ajustado por poder adquisitivo, retrocediendo a niveles de 2011, según Eurostat (85 vs 100 media UE). El brutal empobrecimiento de la población española de 2018 a 2022 desmiente a Montero, Sánchez y Calviño, ya que España es el país en el que los ciudadanos han perdido más renta disponible y PIB per cápita real. Todas las “rebajas” que han anunciado se han dilapidado con la recaudación extra por la inflación, que le afecta a todos los ciudadanos.

Gasto: Han disparado en 38.000 millones de euros el gasto político con excesos en “asuntos económicos”, “Agenda 2030” y burocracia clientelar, dejando un aumento de gasto primario sin intereses de deuda entre 2018 y 2022 de casi 150.000 millones de euros según la contabilidad nacional.

Y todo este agujero fiscal lo dejan tras recibir decenas de miles de millones de euros de fondos europeos, coste de deuda barato gracias al BCE y el mayor estímulo fiscal de toda la UE.

Paro y afiliación: España es líder de Europa en tasa de paro (12,7%) y tasa de subempleo (que supera el 20%), hemos sobrepasado hasta a Grecia. En mayo de 2023 hay 4.244.968 demandantes de empleo, incluyendo 983.153 demandantes de empleo “ocupados” entre los que se esconden los fijos discontinuos.

20,8 millones de afiliados que trabajan menos horas que 19,8 y donde se mezclan trabajos a tiempo parcial con menos de la mitad indefinidos a tiempo completo. Las horas trabajadas por todos los ocupados (ajustados por estacionalidad y calendario, según el INE), se situaban en 9.117.942,3 en el primer trimestre de 2008, en 8.554.873,9 en el primer trimestre de 2019 y, en el primer trimestre de 2023, son 8.476.989,8. Recuerde lo que ustedes mismos decían en 2016: “No se crea empleo, se trocea”.

Una persona entra en una sede del SEPE, en Madrid Carlos Luján Europa Press

Dejan ustedes récord de tasa de paro oficial, récord de paro y subempleo, que es más del 20%, como constata Eurostat, récord de paro juvenil y récord de aumento de empleo público ya que el 55% del empleo “creado” desde la pandemia es en el sector público pagado con más endeudamiento y España es el país que más funcionariado ha creado entre 2019 y 2022, mientras en la media de la UE se mantenía estable.

No podemos olvidar que, además, han triplicado la deuda de la Seguridad Social a 100.000 millones de euros a pesar de habernos subido los impuestos al trabajo un 47%.

Somos mucho más pobres, líderes en paro y endeudamiento y los que más han sido expoliados por el Gobierno de la UE.

¿Impecable? No hay atisbo de gestión en subir masivamente los impuestos, despilfarrar en gasto político y endeudarnos de manera insostenible.

Sigue los temas que te interesan