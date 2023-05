“Sufrirás recesiones y caídas en las bolsas. Si no entiendes lo que va a pasar, entonces no estás listo, no te irá bien en los mercados” (Peter Lynch).

Desde 2021, la tecnología emergente ha experimentado un crack bursátil extremo que terminó contagiándose a la tecnología de más calidad en 2022. Sin embargo, 2023 ha arrancado de forma muy diferente: los inversores consideran que, con la inflación moderándose y el final de las subidas de tipos de la Fed, ahora toca volver al growth. Pero los miedos y desafíos han propiciado que los inversores lo hagan tímidamente. De hecho, prácticamente toda la subida del Nasdaq y del S&P 500 desde el 1 de enero se debe a las FAANG+. Veremos dos aspectos principales en el artículo de hoy: los titanes de la inversión están apostando fuertemente por Google (que se había quedado atrás por culpa del ChatGPT de Microsoft) y empieza a verse apetito por las tecnológicas emergentes (terriblemente dañadas y entre las que hay muy buenas firmas, no todas eran burbujas). Varios de los principales referentes del mundo de la inversión han publicado sus carteras al cierre del primer trimestre de 2023. Comencemos con el portafolio de una de las personas más odiadas por los conspiranoicos del mundo: Bill Gates. En esta ocasión, sólo ha realizado de nuevo una curiosa venta fuerte de parte de su participación en la compañía de su amigo Warren Buffett (intuyo que lo ha vuelto a hacer para generar liquidez para otras inversiones): Bill Ackman ha vendido una parte de sus principales posiciones para apostar con decisión por Google:

Carl Icahn sólo ha realizado un movimiento realmente significativo: incrementar con convicción su paquete en Southwest Gas. ¿Querrá aprovechar que el precio del gas está por los suelos para subir con fuerza cuando rebote?: Daniel Loeb ha ejecutado bastantes movimientos, predominando las compras. Pero, si nos fijamos, el más potente ha sido la compra con fuerza de Google: David Tepper ha pasado del pesimismo absoluto hace dos trimestres a realizar muchas compras interesantes en el sector tecnológico, incrementando Google, Amazon, Uber, Meta y Microsoft. Además, ha entrado en Nvidia, Tesla, Match Group (Tinder) y… Ark Innovation, el flamante ETF gestionado por Cathie Wood, considerado el índice de la tecnología emergente, futurible y en gran parte non-profit aún (las caídas sufridas han sido bestiales desde 2021). Es un claro síntoma de que el momento de subirse al carro (o de comprar más si ya se estaba invertido) es ahora: Michael Burry, famoso por haberse hecho multimillonario apostando contra las hipotecas subprime, escribió en enero en Twitter: “Sell” (“Vended”). Sin embargo, en abril, reconoció haberse equivocado. La prueba es que acaba de incrementar a lo bestia sus posiciones en los gigantes tecnológicos chinos Alibaba y JD.com, sus dos principales títulos en cartera. Adicionalmente, ha realizado muchísimas nuevas compras de todo tipo: En línea con Bill Ackman, Pat Dorsey no ha hecho sino reducir un poco de casi todo lo que tenía para impulsar su participación en Google: El color verde predomina en la actividad de Terry Smith, justo al contrario que en el trimestre anterior. Y este fondo sí que es un claro indicador del sentimiento real de los inversores: ¿Y qué decir de “papá”? El mejor inversor value de la historia ya sabemos que tiene casi la mitad de su patrimonio en la mayor tecnológica del mundo: Apple. Y ha vuelto a incrementar algo su participación. Lo más destacable ha sido la venta total del paquete que adquirió hace dos trimestres del principal fabricante de microchips del mundo: Taiwan Semiconductor. Si bien es cierto que puede deberse al ruido del conflicto entre China y EEUU por Taiwán, intuyo que se debe más al hecho de que una empresa de semiconductores reinvierte todo en el negocio. Buffet es proclive a comprar firmas que repartan dividendos, así acumula caja sin diluirse y luego efectúa nuevas compras. De hecho, dudo que Apple repartiese dividendos si no fuera porque tiene como accionista de referencia a Buffett: el 46% del capital de Berkshire Hathaway invertido en Apple supone casi el 6% de la capitalización de Apple. Os deseo una feliz semana llena de energía recordando esta famosa cita de Muhammad Ali: “Imposible es sólo una palabra que usan los hombres débiles para vivir fácilmente en el mundo que se les dio, sin atreverse a explorar el poder que tienen para cambiarlo. Imposible no es un hecho, es una opinión. Imposible no es una declaración, es un reto. Imposible es potencial. Imposible es temporal. Nada es imposible”. Sigue los temas que te interesan Bolsa Inversión