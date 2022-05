La Fed abre un nuevo escenario a contrareloj

No hubo sorpresas. La Fed subió los tipos de interés 50 puntos básicos respondiendo a las expectativas y endureciendo su discurso, como ponen de manifiesto las palabras del presidente, Jerome Powell, al reconocer que “la inflación es demasiado alta” y que la velocidad de subida no se detendrá debido a las “dificultades” que la misma está causando en la economía.

En la rueda de prensa, Powell fue más allá pues al poner por delante un escenario que, si bien no cambia lo previsible, que es un considerable endurecimiento de la política monetaria, si atisba no pocas dificultades.

La Fed va a volver a subir tipos en su próxima reunión otros 50 puntos básicos lo cual llevará el nivel oficial del dinero desde el cero por ciento al 1,25% (y por encima del 3% esperado para final de año) recordando el ritmo de Volcker a principios de los ochenta. Esto es así porque la inflación va a seguir siendo la gran preocupación. No en vano los tipos de interés reales, descontada la inflación, seguirán en nivel negativo precisamente porque los indicadores que sigue la Fed, ligados al consumo privado y no tanto a un índice de precios, van a seguir en niveles peligrosamente elevados.

El miércoles algunos estrategas de bancos de inversión apuntaban a diez subidas en el año. Recordemos que, en diciembre de 2021, hace apenas cinco meses, se hablaba de un ritmo pausado de entre tres y cuatro subidas… para todo el ejercicio. Todos, absolutamente todos, han estado equivocados.

Powell es consciente de que hoy por hoy el objetivo es acabar con el enemigo público número uno, la inflación

Las consecuencias son muchas y variadas. Centrando el análisis en la economía americana, Powell es consciente de que hoy por hoy el objetivo es acabar con el enemigo público número uno, la inflación. La bofetada de realidad ha sido tan grande que el presidente se ha colocado en el disparadero por su inacción ante lo evidente y las prisas por lo obvio.

Pero ¿qué pasa con Europa? ¿Cómo afecta este giro de timón a los mercados europeos? Las consecuencias son todavía más imprevisibles. Primero porque Europa va con un ciclo muy retardado. Su reacción es tan tardía que va a encender las luces cuando ya será de día. Europa se ha desacelerado y tiene un problemón descomunal en casa porque la crisis fronteriza en Ucrania se ha enquistado y los acontecimientos, como el endurecimiento de las sanciones a Rusia con el tema de la energía, solo atisban lo que va a ser un ejercicio tan duro como largo.

Europa está improvisando porque no está unida en su respuesta ni en sus reacciones. La Fed sabe que la desaceleración de la economía china altera el mapa mundial de crecimiento, pero no contaba con que Europa experimentase semejante bajón.

El diferencial de tipos entre Europa y EEUU pone de manifiesto dos ciclos muy diferenciales. Los mercados de crédito lo saben.

Mientras el BCE mantiene la incertidumbre sobre cómo alterará su política monetaria, los bancos comerciales ya están actuando como si ese escenario fuera cierto. La producción neta de hipotecas se ha secado y los bancos están endureciendo la concesión de préstamos. Esto anticipa solo una cosa: una caída de la inversión. Con el consumo dañado por el impacto de los costes energéticos solo queda el gasto público como sostén del crecimiento. Pero los niveles de deuda son tan elevados, tan altos, que salvo Alemania nadie espera que la situación se normalice en los próximos cinco años. España ya lo ha reconocido ante Bruselas la semana pasada.

Con el consumo dañado por el impacto de los costes energéticos solo queda el gasto público como sostén del crecimiento.

Desde aquí, las cosas no pintan bien. Curiosamente la reacción ayer de la bolsa americana puede hacer pensar lo contrario. Puede que haya sido producto de un short squeeze, pero las compañías siguen en modo direccional bajista. No en vano el SP500 solo ha tenido dos años peores en rentabilidad con 90 días de curso bursátil en toda su historia. Lo del Nasdaq es todavía peor. Sin embargo, es posible que las subidas de ayer anticipen un giro del inversor hacia los mercados dólar abandonando ese conato de performance positivo del euro.

Lo que es incuestionable es que con tipos presionando fuertemente al alza, el año va a seguir siendo dramático en renta fija. No se recuerda un mercado bajista coincidente a estos niveles en la renta variable y en la renta fija. El drama para los banqueros privados y los gestores de carteras se anticipa muy duro, porque duro será explicar a los clientes que este año 2022 es muy posible que no se pueda ganar dinero en una cartera diversificada.

