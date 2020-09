Digitalizar para competir: el papel del 5G

La digitalización no puede entenderse como una necesidad, ese concepto, en mi opinión, no llega a describir la importancia de la digitalización de nuestra sociedad y sobre todo de nuestro tejido empresarial. La digitalización es una necesidad, sin duda, pero es más una obligación que desde la administración y las empresas nos debemos tomar muy en serio.

Sin duda, desde Telefónica, es nuestra prioridad. No hay otro camino si queremos una economía más competitiva, dinámica, preparada, social, integradora y de futuro. Si el mundo no puede esperar y está recorriendo este camino, España no debe quedarse atrás, ni sus pymes, que serán entre un 15 y un 20% más competitivas si se digitalizan. Es una tarea pendiente que sí o sí nuestro tejido empresarial debe afrontar.

Y un hito esencial y palanca de apoyo para esa digitalización es, sin duda, el encendido de la red 5G de Telefónica en España, que permitirá que el 75% de la población española pueda acceder a esta novedosa tecnología antes de que acabe el presente año.

La tecnología está madurando, ya contamos con una oferta creciente de dispositivos y de una demanda incipiente, con ganas de probar la nueva tecnología. El lanzamiento no podía ser más oportuno y bien meditado, aunque sin duda, la tecnología está aún en proceso de desarrollo para que sea perfecta.

El lanzamiento no podía ser más oportuno y bien meditado, aunque sin duda, la tecnología está aún en proceso de desarrollo para que sea perfecta

Perdone el lector que desgrane aquí brevemente esta tecnología, sus beneficios y aplicaciones. Me pondré didáctico, pero es necesario cuando se lanza algo nuevo que nos sorprende a todos y necesitamos entender qué nos aportará en nuestras vidas.

Para entender en qué consiste este lanzamiento, las capacidades que se van a desplegar y las posibilidades que este despliegue traerá para nuestros clientes, ahora y en los años venideros, voy a explicar la decisión de Telefónica de evolucionar el mercado hacia una disponibilidad global de esta tecnología.

En primer lugar, debemos tener en cuenta que la capacidad plena de 5G no vendrá hasta que tengamos los tres tipos de frecuencias de esta nueva generación de telefonía móvil:

- Bandas bajas: 700 MHz. Permite cobertura extensa, penetración en interiores, y universalizar la baja latencia. El gobierno español la hará disponible previsiblemente en 2021.

- Bandas medias: 3.5 GHz. Las únicas licitadas hasta el momento, o sea, ya disponibles, pero aún pendientes de una reordenación del espectro por parte del gobierno. Prevista para el primer o segundo trimestre del 2021.

- Bandas milimétricas: 26 GHz Dedicadas a las grandes capacidades de ancho de banda del nivel de varios gigabits, y latencias ultracortas. Pendiente también.

La realidad es que el comienzo de un despliegue 5G con plenas capacidades, tanto en extensión de la cobertura como en capacidades avanzadas, requiere de la disponibilidad al menos de las bandas de 700 MHz y de 3.5 GHz.

En este contexto, Telefónica ha decidido dar un paso adelante, buscando soluciones para hacer un despliegue generalizado y acercar la tecnología 5G al 75% de la población, en lugar de esperar a las licitaciones del año que viene y hacer sólo despliegues pequeños y localizados en grandes núcleos urbanos.

La sociedad necesita apuestas ganadoras y empresas que contribuyen, y las empresas aún más en un aspecto clave en estos momentos: la conectividad. Telefónica quiere justo esto, conectar democráticamente, a todos en España.

La sociedad necesita apuestas ganadoras y empresas que contribuyen, y las empresas aún más en un aspecto clave en estos momentos: la conectividad

Así pues, la aportación de Telefónica se ha basado en desplegar una red 5G en las bandas de frecuencia existentes en las redes 4G actuales, utilizando la tecnología DSS. Dicho despliegue en miles de estaciones base nos permitirá empezar a disfrutar de una cobertura generalizada de 5G que nos ayudará a ir afinando la tecnología actual, mientras vemos cómo se comportan los Smartphones y nuevos dispositivos 5G de nuestros usuarios frente a la nueva tecnología, y cómo los patrones de uso van cambiando. Aportar y aprender para mejorar y competir, esa es la visión que toda empresa debe tener en estos momentos.

Esta primera aproximación a un 5G muy extenso en cobertura y por tanto disponible para una amplia base de la población gracias al DSS no es lo único que hemos hecho en relación al 5G. También hemos desplegado estaciones radio 5G en la banda de 3500 MHz que ya proporcionan altas capacidades 5G en unas muchas ciudades, de manera que también podemos ir probando, y aportando, la contribución de estas prestaciones a la experiencia del cliente, particular y empresa.

A partir de esta firme base de despliegue, y a medida en que se vayan teniendo las nuevas frecuencias, iremos aumentando las capacidades, con el objetivo de tener una cobertura masiva en el territorio español que ayude a los usuarios y al tejido empresarial a utilizar estas comunicaciones en todas sus instalaciones, e ir adaptándose a los nuevos servicios, creciendo así en competitividad, eficacia y eficiencia, reduciendo costes y aportando más calidad a los productos o servicios que desarrollen las organizaciones.

Además, desde principios de 2018, con el lanzamiento de la iniciativa de Ciudades Tecnológicas, Telefónica lleva ya años impulsando la concepción de nuevos casos de uso basados en 5G tanto en el ámbito de empresas como el de los particulares, contando ya con más 50 proyectos 5G desarrollándose en distintas ciudades españolas.

Pero lo más importante, se han definido con la ayuda de nuestros clientes y están haciendo en sus instalaciones, puertos, fábricas, hospitales…, con su apoyo y contando con su validación de los beneficios que aporta cada proyecto a la mejora de los procesos, la transformación digital, la optimización o la prestación de nuevos servicios.

Nunca se había abordado así una nueva tecnología, abarcando no solamente el despliegue de la red, sino además explorando masivamente sus usos y aplicaciones con casos reales para validarla y aprovechar sus capacidades. Telefónica se ha comprometido con ello y lo está ejecutando, invirtiendo para contribuir.

El fin último debe ser contribuir a la aceleración de la transformación industrial y al desarrollo del ecosistema 5G en línea con las necesidades de nuestra sociedad y la competencia global.

Telefónica tiene claro que un excelente despliegue de las redes, con cobertura, capacidad y calidad, junto a estos proyectos de innovación en casos de uso, son la clave para el desarrollo de servicios 5G, la aplicación útil de la tecnología y la identificación de oportunidades reales de cambio e innovación basados en 5G.

*** Joaquín Mata es director de Operaciones, Red y TI de Telefónica España.