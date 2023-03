Yolanda Díaz anuncia una reunión inminente con Sánchez para desbloquear la Ley de Vivienda

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes una "conversación" inminente con Pedro Sánchez con el fin de tratar de desbloquear la Ley de Vivienda, que durante toda la legislatura ha enfrentado al PSOE y Unidas Podemos por la cuestión del control de los alquileres. Un encuentro que según ha dicho ya tiene fecha, aunque no ha querido desvelarla.

"En materia de vivienda, he de decirles que tengo una conversación pendiente con el presidente del Gobierno. Es una de las grandes leyes, de las más importantes de nuestro país. Creo que la clave está en que tengamos una ley ambiciosa para España que pueda garantizar precios asequibles a las personas que vivan de alquiler", ha dicho Díaz en declaraciones a la prensa en Bruselas, donde asistía a la reunión de ministros de Empleo de la UE.

"Insto ya desde aquí a que le demos otra buena noticia a nuestros compatriotas y les digamos que llegamos a un acuerdo en materia de vivienda. Junto con el desempleo, la vivienda es el problema fundamental que tienen los españoles y las españolas. Por tanto, a resultas de esta conversación pendiente con el presidente del Gobierno, creo que tenemos que dar un paso adelante y sacar adelante la Ley de Vivienda", ha defendido la vicepresidenta segunda y líder de la parte morada del Gobierno.

Díaz ha eludido aclarar si es el ministerio de Economía de Nadia Calviño el que sigue planteando problemas a los topes al alquiler en la Ley de Vivienda. Pero ha puesto como ejemplo a Portugal y a Holanda como países que sí permiten "fijar techos y límites en los alquileres".

"El bloqueo de la Ley de Vivienda no es una buena noticia para nuestro país. Los arrendamientos que tenemos en nuestro país en una gran parte de las ciudades españolas son imposibles, con salarios que son muy pequeños. Hago el llamamiento al Partido Socialista para que cerremos un acuerdo en materia de vivienda", ha insistido la vicepresidenta segunda.

Al igual que ocurre con la reforma de las pensiones, la entrada en vigor de la Ley de Vivienda es una de las condiciones para el pago del cuarto tramo de 10.000 millones de euros de fondos Next Generation, en principio, programado para el mes de junio. No obstante, el acuerdo alcanzado con la UE no habla de controles de alquiler, sino de aumentar la oferta de vivienda.

En cuanto a las pensiones, Díaz ha expresado su satisfacción por el acuerdo alcanzado con la parte socialista del Gobierno y ha elogiado el papel del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. "En nuestro país, el sistema público de pensiones tenía un problema de ingresos y no de gastos. Estamos demostrando que esta reforma no solamente no recorta derechos sino que los ensancha, que le da estabilidad prácticamente a 10 millones de pensionistas", asegura.

La vicepresidenta segunda asegura que el pacto entre Escrivá y Unidas Podemos cuenta con el aval de Bruselas, aunque la Comisión Europea no lo haya confirmado explícitamente. "Somos un Gobierno serio y claro que nunca daríamos un paso adelante de este calibre sin esa avenencia con la Comisión Europea", ha subrayado.

Díaz ha acusado al Partido Popular de "pedir el recorte de los derechos para los pensionistas" y "entorpecer" la labor del Gobierno mientras negociaba la reforma con el Ejecutivo comunitario. "Le pido al PP que rectifique. Que por una vez nos digan que esta norma es positiva y que voten a favor. Que no vuelvan a cometer el error que han cometido con la reforma laboral", ha señalado.

La vicepresidenta segunda ha insistido en que la reforma de las pensiones se ha realizado con diálogo social, pese a que al final la patronal CEOE la rechace. "Comprendo por qué razón la patronal española se desmarca. Piensen ustedes que es una reforma que favorece a las carreras profesionales precarias y que cumpliríamos con un mandato constitucional, que es que quien más tiene, más tiene que aportar, también a las arcas de la Seguridad Social", ha zanjado.

