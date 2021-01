Piscina, gimnasio y garaje por 1.000 €/mes: así serán las viviendas asequibles de Ayuso

Los primeros pisos construidos dentro del Plan Vive de la Comunidad de Madrid destinados al alquiler contarán con un buen número de servicios comunes y precios máximos por 1.000 euros al mes. Y muchas de ellas con piscina y gimnasio incluido.

Tal y como recoge el pliego técnico publicado esta semana en el portal de contratación de la región, el 100% de las 46 promociones que forman la primera licitación del plan tendrán servicios comunitarios de limpieza de las zonas comunes, mantenimiento del edificio y de sus instalaciones, mantenimiento y limpieza del garaje, y suministros de energía y agua en las zonas comunes. Todas las urbanizaciones con una superficie construida igual o superior a los 5.100 m2 dispondrán obligatoriamente del servicio de conserjería.

El texto llega a tal punto de precisión que incluye las funciones del servicio de conserjería y las horas de presencia del servicio de limpieza que, como mínimo, deberá cumplir el concesionario según el tamaño de la urbanización.

La piscina, el gimnasio y el jardín serán obligatorios en aquellas urbanizaciones con una superficie construida igual o superior a los 6.800 m2, salvo que la normativa urbanística no permita la construcción de dichos elementos, según recoge el pliego técnico. En concreto, el 90% de las 6.646 viviendas que estarán repartidas en 14 municipios de la región.

En este caso, también se especifican los servicios que ofrecerán los servicios de jardinería, el gimnasio y la piscina, incluso el horario del socorrista (ocho horas al día los siete días de la semana). Todo claro desde el principio, negro sobre blanco.

Menos de 1.000 euros

Como no podía ser de otra manera, el pliego de condiciones particulares (se han publicado este y el técnico) recoge aspectos económicos de las viviendas a construir. Dado que la concesión se otorga por un plazo de 50 años, sin que sea susceptible de prórroga, las promotoras tienen que hacer muchos números para ver si les resulta rentable o no pujar por uno o varios de los cuatro lotes disponibles en esta primera licitación.

Calcular el precio máximo al que podrán alquilar las viviendas las promotoras es aparentemente sencillo, pero se entiende mejor con ejemplos. Sobre el papel, los valores en renta se determinan aplicando a los precios máximos de venta (resultado de multiplicar el precio del módulo del inmueble por la superficie útil de la vivienda en metros cuadrados) el coeficiente máximo de alquiler ofertado, que no podrá ser superior al 5,5% anual.

El resultado de esta operación es la renta anual, el cual hay que dividir entre 12 meses para estimar la renta mensual de la vivienda y del trastero y plazas de garaje vinculadas a la vivienda.

Cada urbanización tiene asignado un precio máximo del módulo. Estos varían entre los 2.425,60 euros/m2 útil de los suelos disponibles ubicados en Valdebebas (Madrid) y San Sebastián de los Reyes y los 1.576,64 euros/m2 útil de los emplazados en la mayoría de los otros pueblos de la región (Móstoles, Alcalá de Henares, Tres Cantos o Alcorcón, entre otros).

El tamaño máximo previsto de las viviendas será de 110 m2 construídos, es decir, 90 m2 útiles (superficies medias aproximadas sujetas a la fichas urbanísticas correspondientes), según fuentes de la Comunidad de Madrid. Por tanto, los precios máximos de los alquileres para esta primera licitación rondarán entre los 1.000,56 euros/mes en Valdebebas o San Sebastián de los Reyes y los 650 euros/mes en Getafe o Pinto, por ejemplo.

Eso sí, la promotora ganadora de cada concurso podrá fijar libremente el importe de la mensualidad o contraprestación que deberán abonar los usuarios por el arrendamiento de los locales comerciales y plazas de aparcamiento no vinculadas a las viviendas.

También deben tener en cuenta que los valores en renta máximos ofertados se revisarán anualmente en enero de cada año de concesión de acuerdo con las variaciones del Índice General de Precios (IPC) en España o el que lo sustituya en su caso.

El pulso del sector

La inversión privada había solicitado desde hace años concesiones de suelo público para atajar el problema de acceso a la vivienda, sobre todo para los jóvenes, que existe en determinadas zonas. La comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso ha dado un importante paso con el Plan Vive y ahora las promotoras estudian al detalle cada línea de los pliegos.

En una primera ronda de consultas de este medio con las más importantes del país, hay dos grupos: las que han descartado presentarse al concurso y las que están haciendo números para analizar si les sale rentable o no.

En el primer grupo, se encuentran Vía Célere y Metrovacesa. La promotora dirigida por José Ignacio Morales confirma a Invertia que “no tiene contemplado el Plan Vive”, mientras que la comandada por Jorge Pérez de Leza asegura que no tiene previsto acudir a este concurso, “ya que su negocio no es la explotación de viviendas en alquiler, ni tampoco la vivienda social”.

Promoción Amaniel Madrid Río de Pryconsa para alquiler. Pryconsa

El segundo grupo es más amplio. Empezando por las más conocidas, Aedas Homes apunta que, “como hacemos siempre con todas las oportunidades, por supuesto vamos a estudiar en detalle las condiciones de licitación”. Por su parte, desde Neinor Homes aseguran a este medio que “está interesado en este tipo de negocio y tiene las capacidades para ello, pudiendo ser de gran valor para mejorar esta oferta residencial aportando su conocimiento y equipo de profesionales”. También están estudiando el pliego.

El Grupo Azora es uno de los actores más relevantes en el alquiler de viviendas. Desde la compañía señalan que van a valorar todo lo que salga de vivienda social asequible. De la misma manera, fuentes de Pryconsa reconocen que están estudiando todo con detalle y que “todavía no sabemos qué y cómo lo vamos a hacer”. Al igual que Gestilar, quien admite que, “a priori, es una cosa que nos interesa”.

La presentación de ofertas se efectuará en el plazo de 60 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el perfil del contratante de la Comunidad de Madrid (martes 20 de enero). Por tanto, las promotoras tienen hasta el 20 de marzo para hacer números.