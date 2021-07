La EMA autorizará la vacuna de Moderna para adolescentes a finales de julio

La vacunación de jóvenes y adolescentes se ha convertido en una prioridad en la UE con el fin de frenar el avance de las nuevas variantes de Covid-19 altamente contagiosas. La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha confirmado este jueves que tiene previsto autorizar el uso de la vacuna de Moderna para los menores de entre 12 y 17 años a finales de julio.

"Está previsto que (la autorización) ocurra para finales de julio", ha dicho el responsable de la estrategia de vacunación de la EMA, Marco Cavaleri, en rueda de prensa. El laboratorio estadounidense presentó su solicitud el pasado 7 de junio tras realizar un ensayo clínico en el que su vacuna demostró una eficacia del 100% en adolescentes. En el estudio, que se realizó en Estados Unidos, participaron 3.700 menores de entre 12 y 17 años.

Precisamente, la Comisión Europea acaba de activar la compra de 150 millones de dosis extra de Moderna para 2022, un contrato revisado que tiene entre sus prioridades el uso pediátrico de la vacuna. La de Moderna es la segunda vacuna que la EMA autoriza específicamente para su uso en adolescentes: a finales de mayo ya dio luz verde a la inyección de Pfizer-BioNTech para menores de entre 12 y 15 años.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha dicho este jueves que su objetivo es que los alumnos de entre 12 y 17 años comiencen el próximo curso ya vacunados. Una meta que se ha vuelto todavía más urgente tras el rápido aumento de contagios entre los jóvenes en los viajes de fin de curso de las últimas semanas.

En su rueda de prensa de este jueves, la EMA ha asegurado que, según los últimos datos disponibles, las cuatro vacunas autorizadas en la UE (Moderna, Pfizer-BioNTech, Janssen y AstraZeneca) protegen contra todas las variantes de la Covid, incluida la variante Delta o india, siempre que se haya aplicado la pauta completa.

Por eso, Cavaleri ha pedido a todos los Gobiernos de la UE que aceleren la vacunación y garanticen que las personas mayores y vulnerables completen su pauta lo antes posible para que estén protegidos frente a la rápida expansión de la variante Delta. La EMA ha pedido además a todos los laboratorios que investiguen si sus inyecciones funcionan contra las nuevas variantes emergentes.

La Agencia está además en contacto con las farmacéuticas para discutir el posible uso de una dosis de refuerzo y determinar el mejor calendario y la mejor estrategia para aplicarla. "En este momento, todavía no está claro si las dosis de refuerzo serán necesarias para que las vacunas contra la Covid-19 mantengan su protección", ha admitido Cavaleri.

La EMA continúa examinando la estrategia que están llevando a cabo varios Estados miembros, entre ellos España, de combinar vacunas diferentes. En particular, AstraZeneca para la primera dosis y Pfizer para la segunda. De momento, no ha llegado a ninguna conclusión. "No estamos en posición de hacer una recomendación definitiva", ha dicho el responsable de estrategia de Vacunación.

Finalmente, la Agencia Europea del Medicamento asegura que continuará con la revisión continua de la vacuna de CureVac pese a los resultados decepcionantes de su ensayo clínico. Su eficacia global apenas llega al 48%, aunque es más alta entre las personas de entre 18 y 60 años: eficacia del 77% contra la enfermedad moderada y grave y protección plena frente a la hospitalización y la muerte.

"Tenemos un diálogo constructivo con CureVac. Seguiremos evaluando los datos clínicos y después veremos cuál puede ser el siguiente paso", ha afirmado Cavaleri.