Courtehoux (Free2Move): "Madrid es la ciudad en la que nuestros coches de 'carsharing' tienen menos daños"

Brigitte Courtehoux es una de las creadoras, junto a Carlos Tavares (CEO del Grupo Stellantis) de Free2move, la división de movilidad de este consorcio, cuarto fabricante mundial en la industria del automóvil.

Free2move nació en 2016 para apostar por el coche compartido o 'carsharing' y también para ser una referencia en otros aspectos relacionados con la movilidad.

Para analizar cómo han sido los resultados de estos años, saber cómo les ha afectado la pandemia y conocer sus próximos desafíos EL ESPAÑOL – INVERTIA entrevista en exclusiva a la CEO de Free2Move.

¿Cuándo se crea Free2Move y por qué inicialmente empezó llamándose Emov?

Creamos Free2Move en 2016. Y también, casi al mismo tiempo, se lanzó Emov. El motivo de lanzar Emov primero fue porque se creó una 'joint venture' con otro 'partner'… Sin embargo, ya por entonces también en paralelo estábamos trabajando en la marca Free2move.

Por tanto, Emov fue una especie de puente de lo queríamos hacer con respecto a la movilidad. Por lo tanto, el objetivo de crear Emov es que finalmente se convirtiera en Free2move, como así ha sido.

Brigitte Courtehoux, CEO de Free2move, al volante de un Citroën Ami. Silvia P. Cabeza

¿Cuándo se realizó el cambio de Emov a Free2move?

Cuando se compró el 50% restante de la otra compañía que estaba en la 'joint venture'. De esta manera, con el Grupo PSA entonces (ahora Stellantis) con el 100% de la compañía, ya se lanzó Free2move.

El coche compartido o 'carsharing' nació incluso un poco antes, hace cerca de diez años… Sin embargo, por aquel entonces se vendían muchos coches todavía… ¿Por qué entonces decidieron lanzar un servicio de movilidad?

Desarrollamos el 'carsharing' porque fuimos unos visionarios del futuro. Vimos que la digitalización cambiaba el mundo. Que con una aplicación se podía abrir un coche. Y nosotros queríamos permitir que los coches se 'alquilasen' por minutos, por horas, por días… Además, debería ser un servicio que no fuera contrario al interés de los fabricantes, que sigue siendo vender coches.

¿Y tanto cambiará la forma de movernos en coche? ¿Se acaba la propiedad?

Nosotros también queríamos ofrecer un servicio a aquel porcentaje de la población, que no tiene acceso a la compra de un coche. ¿Por qué íbamos a omitir a esa parte de la población? Sabíamos que esto iba a llegar en algún momento y decidimos dar un paso hacia adelante para lanzarlo.

Brigitte Courtehoux junto a los coches con los que opera Free2move en España: un Peugeot 208 y un Citroën Ami, ambos eléctricos. Silvia P. Cabeza

Y empezaron en Madrid siendo un grupo francés… ¿Por qué Madrid?

Hicimos un estudio y vimos que en Madrid estaba ya el entonces car2go (ahora sharenow) y vimos que Madrid estaba abierta a este tipo de soluciones. Por ejemplo, en París había una serie de dificultades que en Madrid no existían… Y luego estaban las instituciones.

En aquel momento la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, estaba muy abierta al lanzamiento del coche compartido. Un apoyo que siguen brindándonos las instituciones actuales y que entre todos hayamos conseguido que sea un éxito.

Y también es curioso que un grupo europeo apueste por Estados Unidos…

La razón de la apuesta por Estados Unidos es porque se compró una parte de la empresa TravelCar. Esta compañía estaba especializada en soluciones para para aparcar los vehículos.

Con la llegada de Free2move se desarrolla esta área de parking. Y cuando se adquiere el 100% de Travelcar también se suma el desarrollo de la parte de alquiler y coche compartido. Y todo ello ya bajo el paraguas de Free2move, lo que ha permitido entrar en ciudades de Estados Unidos como Washington, Portland, Austin, Denver.

Esta directiva que reporta a Carlos Tavares es la principal responsable de la movilidad en el Grupo Stellantis. Silvia P. Cabeza

Por lo tanto, Free2move es más que coche compartido…

Nosotros lo llamamos 'mobility hub' y básicamente significa poner a disposición de los usuarios distintas soluciones de movilidad. Y todo ello bajo una misma aplicación. Se puede alquilar por minutos, alquilar por días, incluso hasta meses…Y no solo en un único sitio.

Se puede hacer en Madrid pero también en Washington. Para llegar hasta aquí hemos ido comprado distintas 'start ups' que tenían nuestra misma visión global.

¿Y este conjunto de servicios se diseñó desde el principio o ha sido a raíz de la pandemia?

Sí, desde el principio sabíamos que teníamos que trabajar en esta dirección. No ha sido una decisión tomada como respuesta a la pandemia. En este sentido, hemos sido más visionarios. Si bien otros operadores han añadido alquileres a largo plazo como consecuencia de la pandemia, en Free2move estaba implementado desde el principio.

¿Cómo les ha afectado la pandemia de la Covid?

Hemos aprovechado este período con menos actividad, una etapa valle, para unificar toda la tecnología de estas empresas.

Es cierto que hubiéramos preferido unificar todos los servicios y procesos mientras íbamos creciendo. Pero la pandemia nos ha permitido hacerlo de forma más rápida. Ahora, por tanto, con el trabajo hecho, es el momento de escalar y de crecer.

¿Cuántos usuarios tienen?

Contamos con dos millones de usuarios, de los aproximadamente 200.000 son recurrentes. Pero también como es lógico tenemos otros usuarios que utilizan nuestros servicios solo unas pocas veces al año.

Algunos estudios señalan que los compradores de coches nuevos son muy mayores… en torno a los 59 años de media. ¿Qué edad tienen los usuarios de coche compartido?

El usuario medio de Free2move tiene entre 35 y 40 años. Sí, son usuarios jóvenes respecto a los compradores de coches.

Si hablamos de alquileres por días (no de un coche compartido por minutos) entonces la edad media sube un poco más, entre los 40 y 45 años.

¿Free2move entonces también es una manera de entrar (y conocer) los productos del Grupo Stellantis y en un futuro comprarlos?

Es cierto que muchos usuarios han conocido por primera vez el coche eléctrico conduciendo un coche de Free2move. Y también es cierto que de esta manera pueden conocer más los coches del Grupo Stellantis.

Pero el objetivo de Free2move no es ser un primer escalón para entrar en el grupo. Somos un proveedor de movilidad y no solo para las grandes ciudades como Madrid, París o Washington D.C.

Al final como nuestros coches se pueden alquilar por días o meses estamos presentes más allá de las ciudades, en los países de España, Francia, Estados Unidos…

En las ciudades de Europa Free2move ofrece coche eléctrico… pero en Estados Unidos al estar con el anterior grupo FCA no son estos coches, ¿verdad?

Anteriormente a que el Grupo Stellantis fusionara PSA con FCA teníamos los coches Chevrolet Equinox y Cruze en Estados Unidos. Ahora con FCA dentro de Stellantis contamos con el Jeep Compass… Aun así, desde 2019 se decidió unificar todo. Ahora somos una sola tecnología, un solo equipo y una sola marca…

¿Conocen en tiempo real donde están cada uno de sus coches?

La tecnología es clave para nosotros. Y esto nos permite tener acceso en tiempo real a todos los usos del vehículo, al tiempo que se emplea, dónde está… Para nosotros es vital saber en todo momento lo que ocurre en torno a nuestra plataforma…

¿Cuánto dura de media un viaje de un usuario en Free2move?

Depende de la ciudad y de las distancias. Por ejemplo, en Madrid, la media son 20 minutos. En París entre 25 y 30 minutos y en Washington, un poco más, hasta los 35 minutos…

¿Y el precio medio del viaje de los usuarios?

El precio del servicio de 'carsharing' va desde los 0,17€/min hasta los 0,35€/min. No hay un precio fijo, ya que depende de la zona y el modelo de vehículo, pudiendo encontrar fácilmente vehículos con descuento.

¿Y varía el uso dependiendo del día de la semana?

Sí también varía dependiendo del día y de la ciudad. En Washington por ejemplo existe un uso diario por minutos durante la semana pero luego en fin de semana los usuarios optan por utilizarlo durante varios días. En cambio, en Madrid, hay un gran uso entre semana y, sin embargo, el domingo es un día valle.

¿Tienen mucha siniestralidad los coches de 'carsharing'?

No, no hay mucha siniestralidad. No vemos muchos golpes en nuestros coches. Como es lógico un coche que ha tenido un accidente deja de estar disponible. Y, por ejemplo, Madrid tiene la cifra de disponibilidad más alta, lo que indica que no hay muchos daños en los coches. En Madrid está yendo muy bien. La ciudad donde más coches quedan fuera de servicio es Portland, en Estados Unidos.

¿Y por qué no amplían zonas y llegan también a barrios del extrarradio?

Para dar una mejor experiencia de usuario, hay que tener una buena densidad de coches. Y hay que hacer un balance entre aperturas de zonas y densidad de coches. Recientemente hemos abierto zonas nuevas Alcobendas y Montecarmelo…

Pero hay que tener en cuenta que si se abren demasiadas zonas, los usuarios ya no encontrarán coches a 300 metros de donde están. Si fuera por nosotros pondríamos miles de coches en la calle, pero hay que hacer un balance y ver qué es sostenible.

¿Cuándo será rentable el 'carsharing'?

Free2move, que etstá presente en más de 170 países gracias a su 'marketplace' y las soluciones más allá del carsharing, es rentable. Además, tiene que ser así porque de lo contrario no hay modelo de negocio.

Obviamente no nos podemos comparar con la rentabilidad y la facturación de un fabricante. Porque cuando se compra un coche se manejan otras cifras. Pero hoy Free2move, donde la mayor parte del gasto estructural proviene de los coches, ya gana dinero.

Hay personas, no obstante, que piensan que están quitando espacio a la ciudad, que ocupan parte de la calzada que es pública…

El 'carsharing' está cambiando el mundo. Es toda una experiencia. Se puede utilizar un vehículo con total flexibilidad, sin pagos asociados, sin necesidad de repostarlo o recargarlo, sin tener que pagar seguros… Y si es eléctrico sin emitir contaminación… Por lo tanto, el 'carsharing' es un complemento a las ciudades porque el transporte público no puede llegar a todos los sitios.

