La venta de coches en España sigue hundida: enero vuelve a dejar las peores cifras de los últimos 25 años

La industria del automóvil no remonta e inicia el año 2022 dejando uno de los números más bajos de matriculaciones de coches desde que existen datos. En concreto, en el pasado mes de enero se han matriculado poco más de 42.000 coches, lo que supone una de las cifras más bajas de los últimos 25 años, según datos de matriculaciones de la Dirección General de Tráfico a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Hasta el momento, fue el pasado mes de enero de 2021 el mes que había marcado los peores registros de matriculaciones de coches con cerca de 42.000 unidades vendidas.

Y este mes de enero de 2022 ha continuado por la misma senda con cerca de 42.400 unidades. Incluso podríamos decir que las cifras de este año son incluso peores puesto que en 2022 ha habido un día más laborable y, además, se está comparando con un mes del pasado año que estuvo marcado por Filomena, la borrasca de nieve que principalmente paralizó Madrid.

Ni siquiera en los peores años de la crisis habían dejado un mes de enero con unas matriculaciones tan bajas. Hasta la llegada de la pandemia y la falta de semiconductores el peor mes de enero había dejado 50.000 coches matriculados. Esto significa, por tanto, que tanto enero de 2021 como enero de 2022 han contabilizado unos 10.000 coches menos que en los peores años de la crisis.

En este sentido, en los meses de enero previos al coronavirus, por ejemplo 2019, en España se matricularon cerca de 95.000 coches. Por lo tanto, si comparamos los datos actuales con este año previo a la pandemia, tenemos que la caída es del 50% aproximadamente.

No obstante, y a pesar de ellos, numerosos directivos señalan a EL ESPAÑOL que los momentos no son comparables y que no estamos en la misma situación que entonces porque ahora la crisis no es estructural, sino de que no se adecúa la oferta con la demanda.

Estos directivos afirman que nunca antes se había dado una situación como la que vivimos actualmente en la que hay más demanda que oferta. Además, algunos de ellos apuntan incluso a que en 2022 continuará la crisis de los chips y que aunque el segundo semestre mejorará, las matriculaciones seguirán sin registrar valores previos a la crisis.

Toyota lidera el mes de enero

En relación con las marcas que más coches han matriculado este mes de enero de 2022 la primera posición es para Toyota, que ha logrado una cuota de mercado insólita en España superando el 12%.

Tras Toyota emerge Peugeot con la segunda plaza y una cuota de mercado de algo menos del 8%.

Y en tercera posición está Kia, con una segunda posición y una cuota de mercado también de récord con más del 8%.

En cuanto a los modelos, el Toyota Corolla ha sido el coche más vendido del mes, seguido del Toyota C-HR y del Dacia Sandero.

Por canales, los particulares subieron un 13,3% con un total de 21.567 unidades; el canal de empresas subió el 4,4% para alcanzar los 19.195 unidades y el canal de alquiladoras bajó el 65% con 1.615 unidades.

En cuanto a los combustibles, los coches de gasolina ocuparon el 38% de las ventas, seguido de los híbridos que fueron 31% de las ventas, diésel con 16% de las ventas, híbridos enchufables con 7,6% del total y eléctrico puros con 4,2%.

Sigue los temas que te interesan