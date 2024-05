Bruselas expedienta a Meta por no garantizar la protección de los menores en Instagram y Facebook

"Queremos proteger la salud mental y física de nuestros jóvenes", sostiene la vicepresidenta de la Comisión, Margrethe Vestager. Bruselas ha lanzado este jueves un procedimiento sancionador contra Meta por no garantizar la protección de los menores en Instagram y Facebook.

Se trata del segundo expediente del Ejecutivo comunitario contra la compañía de Mark Zuckerberg por una supuesta vulneración de la Ley de Servicios Digitales. El pasado 30 de abril, la Comisión ya abrió otro procedimiento formal por no tomar medidas suficientes combatir la desinformación procedente de Rusia en vísperas de las elecciones europeas.

La Ley de Servicios Digitales prevé para los incumplidores sanciones multimillonarias de hasta el 6% de su volumen de negocios. La apertura de un procedimiento formal permite a Bruselas solicitar información adicional, realizar inspecciones o tomar medidas cautelares. Además, Meta puede plantear medidas correctivas para solucionar los problemas y librarse de las multas.

"Nos preocupa que Facebook e Instagram puedan estar estimulando comportamientos adictivos y que los métodos de verificación de la edad que Meta ha implantado en sus servicios no son adecuados. Por eso vamos a llevar a cabo una investigación en profundidad", ha explicado Vestager.

En particular, a Bruselas le inquieta que los sistemas de Facebook y de Instagram -incluidos sus algoritmos- podrían estar explotando la debilidad y la inexperiencia de los menores y causar un comportamiento adictivo, reforzando el denominado 'efecto madriguera', que atrapa a los usuarios en un bucle infinito para que se queden el máximo tiempo posible.

En segundo lugar, el Ejecutivo comunitario considera que Meta no ha tomado medidas suficientes para impedir que los menores accedan a contenidos inapropiados. En particular, las herramientas de verificación de edad que utiliza la compañía de Zuckerberg no son razonables, proporcionadas ni efectivas, según la evaluación preliminar de Bruselas.

Finalmente, la Comisión también tiene dudas de que Meta haya puesto en práctica medidas apropiadas para garantizar un alto nivel de privacidad y seguridad para los menores, en particular por lo que se refiere a la configuración de privacidad predeterminada para los menores o al funcionamiento de sus sistemas de recomendación.

"No estamos convencidos de que Meta haya hecho lo suficiente para cumplir las obligaciones de la Ley de Servicios Digitales con el fin de mitigar los riesgos de efectos negativos para la salud física y mental de los jóvenes europeos en sus plataformas Facebook e Instagram", ha explicado el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton.

"Ahora vamos a investigar a fondo el potencial adictivo y el efecto madriguera de las plataformas, la eficacia de sus herramientas de verificación de edad y el nivel de privacidad que se da a los menores en el funcionamiento de sus sistemas de recomendación. No ahorraremos esfuerzos para proteger a nuestros jóvenes", asegura Breton.