Bruselas lanza un expediente sancionador contra AliExpress por no eliminar productos peligrosos de su plataforma

La Comisión Europea ha lanzado este jueves un procedimiento sancionador formal para evaluar si AliExpress ha infringido la Ley de Servicios Digitales por no tomar medidas suficientes para eliminar productos peligrosos (como alimentos o medicamentos falsificados) de su plataforma de venta y por falta de transparencia en el uso de influencers para promover sus artículos.

De demostrarse las sospechas de Bruselas, la compañía china se enfrenta a multas que podrían llegar al 6% de su volumen de negocios total el año anterior. Es la tercera vez que el Ejecutivo comunitario lanza un expediente sancionador basándose en la nueva Ley de Servicios Digitales, que entró en vigor en 2023. Los dos primeros procedimientos, que todavía no se han resuelto, han sido contra las redes sociales X y TikTok.

"Como plataforma que llega a más de 100 millones de usuarios en la UE, AliExpress debe tomar medidas proporcionadas para luchar contra la difusión de mercancías peligrosas para la salud de los consumidores y los menores, incluso por parte de infuencers miembros de su Programa de Afiliados", ha dicho el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, en un comunicado.

Tras la apertura formal del procedimiento, la Comisión seguirá recabando pruebas, por ejemplo enviando solicitudes adicionales de información o realizando entrevistas y inspecciones. El lanzamiento del expediente sancionador faculta además a Bruselas para adoptar medidas cautelares y decisiones de incumplimiento. El Ejecutivo comunitario también podría llegar a un acuerdo con AliExpress para subsanar los problemas detectados sin sanción.

La Ley de Servicios Digitales no establece ningún plazo legal para concluir el expediente. La duración de una investigación en profundidad depende de una serie de factores, incluida la complejidad del caso, el grado de cooperación de la empresa en cuestión con la Comisión y el ejercicio del derecho de defensa.

A Bruselas le preocupa en particular que AliExpress no garantiza la ejecución de sus propias condiciones de servicio. Unas condiciones que prohíben determinados productos que suponen riesgos para la salud de los consumidores (como medicamentos y alimentos falsificados, así como suplementos dietéticos) y para los menores en particular (acceso a material pornográfico). Sin embargo, los consumidores todavía pueden encontrar todos estos productos en la plataforma.

La compañía china tampoco ha tomado medidas suficientes para prevenir la difusión de contenidos ilegales, ni para evitar la manipulación intencionada de los usuarios a través de 'enlaces invisibles' (hidden links). Además, no impide que influencers promocionen productos ilegales o nocivos a través del Programa de Afiliados de AliExpress.

Finalmente, Bruselas denuncia que la plataforma incumple la obligación de permitir a todos los usuarios notificar contenidos ilegales o de tener en marcha un sistema interno eficaz de tratamiento de quejas.