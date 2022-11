Esto es lo que cobra de media un jubilado en España

En España un jubilado puede acceder a dos tipos diferentes de pensiones, las contributivas y las no contributivas. Dentro de estas también hay algunas subcategorías en función de la situación particular de la persona que recibe la misma.

En el caso de la pensión contributiva, esta cuenta con un carácter indefinido y el importe de la misma viene dado por las aportaciones realizadas por el trabajador y el empresario. Para que se pueda conceder esta pensión a una persona, tiene que haber cotizado durante al menos 15 años, y de estos, dos tienen que haber estado comprendidos en los quince años antes a la fecha de jubilación.

Las pensiones no contributivas, por su parte, son concedidas a personas que no cuentan con todos los recursos económicos que necesitan para subsistir y que no han cotizado nunca o no lo han hecho durante el periodo de tiempo mínimo necesario.

Dentro de esta modalidad de pensión, podemos distinguir entre la pensión de invalidez y la de jubilación. Este grupo de pensionistas ha recibido algunos beneficios con motivo de las últimas medidas aplicadas por parte del Gobierno español.

Jubilados que cobran un 15% más

Una de las medidas que el Gobierno decidió poner en funcionamiento dentro de su plan anticrisis fue la de incrementar las pensiones no contributivas. Se trata de una serie de medidas enfocadas a frenar el aumento de la inflación provocada por el aumento de los precios de muchos productos básicos, así como de recursos de primera necesidad. De esta manera, las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez cobran ahora un 15% más.

Con motivo de esta mejora, los jubilados recibirán un mínimo de 60 euros mensuales, de manera que hasta el final del año y desde el momento en el que se ha puesto en marcha la medida, los jubilados recibirán un aumento de 360 euros, una cantidad con la que podrán afrontar en mejor medida las subidas de precios que se están dando en la cesta de la compra y suministros.

¿Cuánto cobra un jubilado de pensión no contributiva?

Las medidas aplicadas por el Gobierno tan solo están, en un principio, en vigor hasta el próximo 31 de diciembre de 2022. Aproximadamente 400.000 personas son las que reciben este tipo de prestación y ya se están pudiendo beneficiar de la subida. Entre los pensionistas que pueden disfrutar del incremento del 15% en su pensión son aquellos jubilados que tienen pensiones no contributivas y pensiones de invalidez.

La cantidad de las pensiones no contributivas de jubilación para 2022 estaba fijada en 421,40 euros al mes. Esta cifra se ha incrementado hasta los 5.899,60 euros al año, abonados en 14 pagos. Esta es la misma cantidad que se encuentra destinada a las pensiones no contributivas de invalidez. De esta forma, el importe mensual hasta final de año está siendo de 481,40 euros mensuales para este tipo de jubilados con pensión no contributiva.

La pensión media de un jubilado en España

La pensión media de jubilación en España se sitúa en 1254,7 euros, lo que significa un 5,5% más que el año anterior. La que procede del Régimen General es la más elevada, con 1.403.9 euros al mes, mientras que la más baja es la jubilación por Régimen de Autónomos, que perciben, de media, 835 euros al mes, tal y como reflejan las estadísticas recogidas por parte del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.

Complementos por brecha de género

La brecha de género se refleja en la edad de jubilación, por lo que hay un total de 261.598 pensiones que reciben un complemento para compensar la diferencia existente, con un importe medio de 61,7 euros al mes.

De estas pensiones complementadas, un total de 93,4% corresponden a mujeres, y de ellas, el 21,1% a pensionistas con un hijo que no tuvieron acceso a ningún complemento por maternidad. El 47,4% tienen dos hijos y el 20,1%, tres.

Este complemento de brecha, que se encuentra vigente desde febrero del año 2021, consiste en una cuantía fija, tras la revalorización aplicada en 2022, de 28 euros al mes por hijo, que se aplica desde el primer hijo, a diferencia del complemento de maternidad anterior. Este complemento se debe solicitar al mismo tiempo que se solicita la pensión.

Clases pasivas

La nómina mensual de Clases Pasivas creció a 1.313,7 millones de euros en el mes de mayo del presente año, último dato disponible, y que supone un 7,7% más que hace un año. El número de pensiones en vigor creció hasta las 683.371, lo que supone 13.098 pensiones más que en el mismo mes del año anterior, o lo que es lo mismo, un crecimiento del 2%.

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye principalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, de las Crotes Generales, de la Administración de Justicia y de otros órganos estatales o constituciones, además de a los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.

Estas pensiones serán ordinarias o extraordinarias en función de que su hecho causante se produzca en circunstancias ordinarias o por razón de muerte, lesión o desaparición que tenga lugar en acto de servicio o como consecuencia del mismo. Son pensiones extraordinarias derivadas de actos de terrorismo las reconocidas al personal incluido en el mencionado régimen o pensionistas del mismo que sean víctimas de un acto de esta naturaleza. Asimismo, hay pensiones excepcionales reconocidas por Ley a favor de personas determinadas.

