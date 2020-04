El gasto semanal de los españoles se hunde un 60% en la era del coronavirus

Desplome histórico del gasto pese al incremento incesante en la demanda de alimentos. El equipo de BBVA Research ha elaborado un seguimiento de la evolución del consumo en las últimas semanas marcadas por el confinamiento como consecuencia de la crisis del coronavirus. Y los datos son arrolladores.

El fin de semana anterior a la declaración del Estado de Alarma (14-15 de marzo), se observó un aumento cercano al 20% interanual en el gasto de los consumidores, en línea con el incremento de la afluencia masiva a los supermercados para acumular provisiones. Pero desde el 20 de marzo, la caída del gasto semanal con tarjeta se ronda el 60% respecto al observado en la misma semana de 2019.

“La anticipación de ventas explica el rebote previo a los días festivos de la Semana Santa (-51% interanual en la semana del 8 de abril)”, indican desde BBVA. Del mismo modo, se observa una fuerte caída, de un 97%, en las compras de residentes en el extranjero, lo que es consistente con la paralización de la actividad en el sector turístico y de los desplazamientos transfronterizos.

Fuente: BBVA.

Este descenso en el gasto de los españoles sorprende pues se da en un periodo en el que las compras de alimentos se dispararon, según los datos recopilados por el servicio de estudios de BBVA. Justo antes de la aprobación del Estado de Alarma, el gasto se duplicó y continúa aumentando alrededor del 60% interanual de forma semanal. “Esto se explica por las medidas de confinamiento, que imposibilitan el consumo de comidas y bebidas fuera del hogar”, indican desde la entidad.

Entre los días 6 y 8 de abril, previos a los festivos de Semana Santa, se registraron incrementos significativos del gasto en torno al 95% interanual, para retornar a la evolución previa durante los festivos.

Salud y ocio: gastos por sectores

Mientras, el fin de semana anterior a la aprobación del Estado de Alarma se incrementó el gasto en salud (fundamentalmente, farmacéutico) y el realizado en grandes superficies cerca del 30%. Una vez en marcha las restricciones al movimiento, el descenso del gasto farmacéutico se estabiliza en torno al -50% interanual y en grandes superficies, alrededor del -30% interanual.

Los datos reflejan un nuevo repunte el 8 de abril, ligado al avance de compras ante los festivos de Semana Santa. Por su parte, el gasto en los restantes sectores (bienes y servicios no esenciales o de primera necesidad como hostelería, ocio y entretenimiento, viajes, vestido y calzado, etc.) se ha reducido en más de un 90%.

Por Comunidades Autónomas, la caída de las compras se sitúa en torno al -70% en Madrid, Baleares y Canarias, regiones especialmente afectadas por el cierre turístico. Por el contrario, en Asturias y Castilla-La Mancha los descensos se encuentran más próximos al -50% interanual.