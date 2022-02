Wall Street vuelve a pérdidas a pesar de una batería de sólidos datos macroeconómicos

Wall Street vuelve a ceder a los descensos, aunque con más calma que en episodios previos de corrección. Los inversores siguen en vilo pendientes de la situación entre Ucrania y Rusia, así como de cualquier indicio sobre los próximos movimientos de los bancos centrales. Ni la publicación de una batería de sólidos datos macroeconómicos ha bastado para alargar la remontada del parqué neoyorquino.

Las posiciones oportunistas formuladas el martes optan por pasar por caja un día después. Y es que este miércoles ven la luz las esperadas actas de la última reunión de la Reserva Federal de EEUU (Fed). La misma en la que tanto el comunicado como su presidente, Jerome Powell, subrayaron que "pronto" sería momento de subir los tipos de interés en la primera economía del mundo.

A la espera de conocer los detalles del cónclave que desembocó en esta afirmación, el Dow Jones se deja un 0,7% y se despide una vez más de los 35.000 puntos. El S&P 500 cae un 0,8% hasta los 4.400 puntos. Un más abultado 1,4% es lo que pierde el Nasdaq, que se desliza hacia los 13.900 puntos.

Así abre Wall Street Eduardo Bolinches

Uno de los datos de más peso que ven la luz este miércoles es el de ventas minoristas. En enero se produjo un incremento del 3,8% que superó con holgura las previsiones de los analistas y los débiles registros de diciembre. Además, las previsiones del sector apuntan a un incremento del 4,8% frente al mucho más raquítico 1% que manejaban los economistas.

El buen tono se repite también en el índice de producción industrial, que refleja un alza del 1,4% en el primer mes del año. Una tasa que supone 100 puntos básicos más de lo previsto. Además, la tasa de utilización de la capacidad instalada se incrementa hasta el 77,6%.

Ketchup y Coachella

En el ámbito corporativo, una de las protagonistas es Kraft Heinz. El grupo de alimentación conocido especialmente por sus salsas sube un 4% en Wall Street después de haber publicado un beneficio neto de 1.012 millones de dólares en el último ejercicio, lo que supone casi multiplicar por tres las ganancias de hace un año. Y eso a pesar de que las ventas cedieron un 0,5% hasta los 26.042 millones de dólares.

Más moderado, de apenas medio punto porcentual, es el avance de The Walt Disney Co. El grupo de entretenimiento ha anunciado su salto al negocio de la promoción inmobiliaria residencial de la mano de DMB Development. La nueva línea de negocio se llamará Storyliving by Disney, y tendrá su primer desarrollo en Rancho Mirage, en el conocido valle de Coachella, en California.

Castigo a las tecnológicas

Las caídas marcan con fuerza la sesión para las acciones de la sueca Ericsson cotizadas en Wall Street. El retroceso alcanza el 15% después de que la compañía haya reconocido formalmente que habría pagado al Estado Islámico (ISIS) por acceder a ciertas zonas dominadas por sus milicianos con el objetivo de realizar tareas de mantenimiento de red.

El rojo también se apodera de las acciones de las tecnológicas Roblox y Shopify. Ambas pierden cerca de un 20% tras haber publicado unas cuentas y previsiones de negocio que se quedan lejos de las exigentes estimaciones que los analistas habían señalado respectivamente para la plataforma de juegos y de compras online.

