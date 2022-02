Wall Street retrocede a pesar de la expansión de la actividad del sector industrial

Wall Street se decanta por las pérdidas en esta primera sesión de febrero. Los índices neoyorquinos retroceden a pesar de que los índices europeos se decantaban en bloque por los avances y de la expansión demostrada por el sector industrial en varios medidores que veían la luz.

Uno de los indicadores publicados con la sesión ya iniciada en la Bolsa de Nueva York era el PMI del sector manufacturero, que en enero ha subido hasta los 55,5 puntos, medio más de lo que esperaban los analistas. Sin embargo, dos por debajo de su lectura de diciembre.

Este sabor agridulce calaba en unas gráficas de cotización que caían, aunque sin estridencia. El Dow Jones se dejaba un 0,1% hasta perforar los 35.100 puntos. Un 0,3% cede el S&P 500 mientras lucha por conservar los 4.500 puntos. Un 0,7% es lo que se deja el Nasdaq, que aguanta por encima de los 14.100 enteros.

Así abre Wall Street Eduardo Bolinches

La otra gran referencia del sector secundario llegaba con la mano del ISM de nuevos pedidos, que se mantuvo en terreno expansivo en los 57,9 puntos. Sin embargo, una vez más, por debajo de su lectura de cierre de año, en los 61 puntos.

El dato más positivo lo arrojaba la encuesta JOLTs de ofertas de empleo, que ha contabilizado 10,925 millones de vacantes en diciembre. Una cifra que, además de superar ampliamente las estimaciones de 10,3 millones de ofertas, sí que consigue situarse por encima de su registro anterior.

Periódicos y mecánicos

En lo corporativo, The New York Times Co ha anunciado un acuerdo para la compra del juego viral de palabras Wordle. La editora del influyente diario neoyorquino no ha desvelado el importe de la transacción, sino que se ha limitado a señalar que el precio ha estado "en la parte baja de siete cifras". El juego desarrollado por el ingeniero de software Josh Wardle en octubre del año pasado concedía avances del 1,5% a la cotizada.

También se coloca en la picota Tesla. Sus acciones cedían cerca de un 1,5% después de haber anunciado la revisión de más de 53.000 vehículos afectados por un fallo técnico. En concreto, se trata del mecanismo de parada en marcha durante su conducción autónoma.

Paquetes y barriles

Por el capítulo de las cuentas anuales, la compañía de logística UPS se disparaba un 15% después de haber publicado un beneficio neto de 12.890 millones de dólares al término del año pasado frente a los 1.343 millones del ejercicio 2020. Una escalada que se fundamenta en un incremento de ingresos del 15%.

La remontada de ExxonMobil superaba el 6% al calor de sus propias cuentas anuales. Al cierre de 2021, la petrolera ha cosechado un beneficio de 23.040 millones de dólares, en claro constraste con las pérdidas de 22.440 millones de hace un año. En este caso, los ingresos de la firma subieron un 57,4% frente a 2020.

La cautela se apoderaba de Alphabet a la espera de sus cuentas anuales. Las acciones de la matriz de Google cotizaban planas mientras que los inversores de PayPal Holdings parecían más optimistas al conceder a la compañía de pagos digitales un avance del 0,7%.

