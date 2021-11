Suaves subidas en un Wall Street que no se contagia de la euforia europea

Wall Street cotiza con sesgo alcista y ligeros cambios: el Dow Jones sube 0,30%, el S&P500 0,20% y el Nasdaq 0,10%.

La llamada “cumbre histórica” virtual entre Biden y Xi no parece haber arrojado ninguna consecuencia ni negativa ni positiva, el mercado asiático se ha desarrollado de forma mixta, y aunque Europa ha subido, con Dax y Cac marcando nuevos máximos históricos, no parece haber tenido nada que ver.

Lo que sí parece que está beneficiando a las bolsas europeas (el Euro Stoxx tocó máximos anuales) es la debilidad del euro/dólar, que ayer perdió 1,14, y que viene de la fortaleza del dólar, algo que quizás no beneficia tanto a las grandes multinacionales exportadoras estadounidenses.

El euro/dólar está en mínimos desde julio de 2020 en 1,1330. El oro subió hasta 1.877, si bien ahora ronda 1.862 dólares la onza, perjudicado por la fortaleza del dólar.

El crudo recupera algo de terreno y el Brent cotiza en torno a 82,5 dólares el barril.

Las critpos han estado muy volátiles, llegando a desplomarse el bitcoin hasta 58.600 (la semana pasada marcó máximos históricos cerca de 69.000) aunque ahora ronda los 60.700 dólares.

Las ventas minoristas aumentaron un 1,7% en octubre en comparación con septiembre, cinco décimas más de lo anticipado por los analistas y casi un punto porcentual más que en septiembre (cuando el incremento fue del 0,8%, dato corregido respecto la lectura preliminar).

La producción industrial experimentó un crecimiento mensual del 1,6% en octubre. En términos anuales, la cifra aumentó un 5,1%. La producción manufacturera subió un 1,2% respecto al mes anterior.

El presidente de Banca del Senado, Sherrod Brown, dijo que funcionarios de la Casa Blanca le dijeron que esperara un anuncio “inminente” sobre la elección de Joe Biden sobre quién presidirá la Reserva Federal.

Empresas

The Home Depot Inc. anunció que sus ventas en el tercer trimestre de 2021 observaron un aumento anual del 9,8% hasta alcanzar los 36.800 millones, superando las expectativas. Las ganancias netas de la compañía crecieron un 20,3% interanual hasta los 4.100 millones, mientras que sus ganancias diluidas por acción (EPS) subieron un 23,% hasta los 3,94 dólares por acción. Es el valor que más sube en el Dow Jones

Walmart Inc. informó que sus ingresos totales en el segundo trimestre del año fiscal 2022 aumentaron un 4,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta 140.500 millones. En el mismo periodo, los ingresos operativos del minorista se mantuvieron estables en 5.800 millones, mientras que sus ingresos netos experimentaron un descenso anual del 39,5% hasta los 3.100 millones. El beneficio diluido por acción de Walmart pasó de 1,80 el año pasado a 1,11 este año, lo que constituye una pérdida anual del 38%. Es el valor que más baja en el Dow Jones.

Pfizer Inc. anunció un acuerdo con el Medicines Patent Pool (MPP) que permitirá al MPP conceder sublicencias a los fabricantes de medicamentos genéricos para su medicamento antiviral, lo que permitirá un mayor acceso y asequibilidad a nivel mundial. El acuerdo abarca 95 países de ingresos bajos y medios, que constituyen el 53% de la población mundial. Pfizer no recibirá royalties por las ventas en los países de bajos ingresos y renunciará a los de todos los países cubiertos por el acuerdo "mientras el COVID-19 siga clasificado como Emergencia de Salud Pública de Interés Internacional por la Organización Mundial de la Salud".

Criptos

El proyecto de ley bipartidista de infraestructuras que firmó ayer Biden aborda la criptofiscalidad. La ley obligará a los corredores a informar de sus beneficios, así como de la información de sus clientes, aunque no entrará en vigor hasta 2024. Sin embargo, puede estar detrás de las caídas que se han visto hoy en estos activos.

Aunque otras fuentes apuntan a que la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo de China, principal órgano de planificación económica del país, ha declarado que las critptodivisas no están emitidas "por autoridades monetarias" y "no son reales", según recogieron medios estatales chinos.

El cofundador de Coinbase, Fred Ehrsam, y el antiguo inversor de Sequoia Capital, Matt Huang, fundadores de la empresa de inversión en criptodivisas Paradigm, anunciaron el lunes el lanzamiento de un fondo de capital riesgo de $2.500 millones llamado Paradigm One.

El tamaño del fondo duplica la cifra que ambos se habían propuesto a principios de este año y lo convierte en el mayor fondo de criptomonedas de la historia. En un comunicado, Paradigm describió las criptomonedas como "la frontera más emocionante de la tecnología".

Sobre el potencial de las criptomonedas, la firma señaló que menos del 10% de la población mundial posee criptomonedas y que "los sistemas financieros descentralizados han crecido hasta tener más de $100 mil millones en activos acumulados, aunque todavía representan una pequeña gota en el contexto del sistema financiero tradicional."

Así abre Wall Street Eduardo Bolinches

El crecimiento económico de la zona euro cumplió las expectativas del mercado en el tercer trimestre de 2021, al aumentar un 2,2% respecto al trimestre anterior. El producto interior bruto (PIB) de la eurozona aumentó anualmente el 3,7% previsto.

Los Estados miembros de la Unión Europea que registraron un mayor crecimiento económico este trimestre fueron Rumanía (8%), Hungría (6,1%) y Lituania (6%). Durante los mismos tres meses, el número de personas empleadas aumentó un 0,9% en términos trimestrales y un 2% en términos interanuales.

Los datos del conjunto de la UE estiman un crecimiento económico trimestral del 2,1% y anual del 3,9%, con un aumento del número de ocupados del 0,9% trimestral y del 0,8% respecto a los mismos tres meses de 2020.

La presión de Beijing sobre el sector inmobiliario se prolongará el próximo año y más allá, un desarrollo que muchos no habían visto venir y que ahora ha llevado a bancos como Goldman Sachs Group Inc., Nomura Holdings Inc. y Barclays Plc a reducir sus pronósticos de crecimiento en 2022 a por debajo del 5%. Aparte del año pandémico del año pasado, sería el más débil en más de tres décadas. Es un gran descenso de las tasas prepandémicas cercanas al 7%.

