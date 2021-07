LLYC debuta en BME Growth valorada en 109 millones y con la vista puesta en EEUU

LLYC debuta en BME Growth este jueves anclada a su precio de referencia en los 9,39 euros por acción. Las órdenes de compraventa no han podido cruzarse al son de su primer toque de campana y la consultora de comunicación permanece a la espera de su primer cambio con una valoración de 109,3 millones de euros, la que había establecido para su puesta de largo. Un estreno que llega con miras a EEUU, donde la firma pone el foco de su expansión internacional.

El estreno de LLYC ha sido el octavo que se ha consumado en lo que va de año en BME Growth, la plataforma bursátil española para pymes. El tradicional toque de campana en el Palacio de la Bolsa de Madrid, ha tenido como protagonista a su presidente, José Antonio Llorente, que es además titular de un 17,19% del capital social del grupo de comunicación.

En su discurso, Llorente ha subrayado la trayectoria de más de un cuarto de siglo de LLYC, "somos navegantes experimentados", ha dicho. Además, ha subrayado el hecho de que su actividad, la comunicación corporativa, "tiene futuro y se ha reconocido ya como un elemento clave del éxito de cualquier organización en la sociedad en la que estamos".

Al toque de campana han acudido, además de los más altos directivos de LLYC, representantes de varias de las compañías clientes de la consultora. En el parqué de la Bolsa de Madrid ha habido este jueves representantes de Naturgy, CaixaBank, Lar España y Tous, entre otras muchas empresas. Además, estaban presentes miembros del equipo de otras consultoras españolas y globales como EY, Grant Thornton o el despacho legal Pérez Llorca.

Actualmente, son nueve los accionistas relevantes del grupo. Destaca especialmente el peso de sus socios, pues controlan un 80% del capital. En su accionariado también figuran los dueños de la textil Mayoral, con una participación del 8,23% a través de Global Portfolio Investments. Como resultado de la colocación previa a su estreno, abierta a minoristas, se ha alcanzado la cifra de 1.520 accionistas individuales.

Duplicar tamaño

Por su parte, el consejero delegado en América de la firma, Alejandro Romero, cuenta con el 5,67%. Mientras tanto, la consejera delegada de LLYC en Europa, Luisa García, cuenta con un 2,27% de los títulos de la consultora.

El objetivo de la nueva cotizada con su estreno es dar un nuevo impulso a su estrategia de crecimiento y "consolidar su posicionamiento como referente del sector a nivel internacional", según ha anunciado la firma. El objetivo que establece su plan de negocio es duplicar el tamaño del grupo en los próximos cinco años.

Con el objetivo de alcanzar este hito, las credenciales con las que LLYC llega a BME Growth son integrar las tecnologías exponenciales en el portafolio de servicios, llevar a cabo adquisiciones de valor para seguir incorporando capacidades que contribuyan a consolidar el posicionamiento diferencial del grupo, establecer alianzas estratégicas para entrar en nuevas geografías e impulsar el crecimiento orgánico por encima del mercado.

A partir de este jueves, sus acciones se negocian ya bajo las siglas LLYC. Además, la compañía cuenta con los servicios de Renta 4 Banco como entidad proveedora de liquidez y asesor registrado. Por su parte, el despacho de abogados Pérez Llorca ha estado al frente de los asuntos relacionados con el asesoramiento legal.

Dividendos más adelante

Aunque no se descarta el reparto de dividendos en un futuro, de momento no es la prioridad del grupo. En su documento de incorporación al mercado, se señala que "quiere mantener un equilibrio entre el crecimiento y la remuneración del accionista por lo que, si bien inicialmente estima priorizar la reinversión en crecimiento, no descarta repartir dividendos dependiendo de la situación financiera de la compañía y de las oportunidades de inversión existentes".

En este contexto, para este 2021 no se prevé distribución alguna contra prima de emisión.

Hoy por hoy, la novata del parqué madrileño cuenta con oficinas en 16 ubicaciones de todo el mundo: Argentina, Brasil (São Paulo y Río de Janeiro), Colombia, Chile, Ecuador, España (Madrid y Barcelona), Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC), México, Panamá, Perú, Portugal y República Dominicana. Además, ofrece sus servicios a través de compañías afiliadas en el resto de los mercados de América Latina.

