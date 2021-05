A vueltas con la valoración de las FAMAG

Llevamos años escuchando que las cinco grandes tecnológicas americanas -Facebook, Amazon, Microsoft, Apple y Google (Alphabet)- están caras. Y asimilando su valoración a la de la burbuja tecnológica del 2000.

Aunque, viendo la evolución de sus resultados en los últimos cinco años, había pocas dudas sobre la consistencia de esta afirmación, con crecimientos medios de ventas y de beneficios en este periodo del 20% y del 39% anual, respectivamente. Sus detractores afirmaban que este crecimiento se estaba desacelerando y que se reduciría significativamente en el corto plazo, pero la publicación de los resultados del primer trimestre del 2021 ha acabado de desmontar estas afirmaciones al mostrar una aceleración del crecimiento de ventas y beneficios.

De hecho, estas compañías han publicado un crecimiento de ventas del 41% (calculando la media de las cinco), así como un crecimiento de los beneficios del 105% de media. Es decir, que se ha más que duplicado en este primer trimestre del año. El detalle en cada una de las compañías es el siguiente:

Evolución de ventas y beneficios de las grandes tecnológicas de EEUU.

Si analizamos su valoración actual, según el consenso de analistas, las cinco compañías cotizarían a la siguiente relación precio sobre beneficios estimado de los próximos años.

Evolución de la valoración de las grandes tecnológicas de EEUU.

Teniendo en cuenta que el índice S&P 500 cotiza a una ratio PER 26, 23 y 19 para esos mismos años, dada la calidad de estas cinco compañías y sus crecimientos previstos, no diría que su valoración actual se pueda considerar no ya una burbuja. Ni siquiera que coticen sobrevaloradas.

Además, la situación actual es muy diferente de la vivida en la burbuja tecnológica, cuando, por ejemplo, Amazon estaba en pérdidas y Microsoft cotizaba a más de 100 veces sus beneficios.

***Antonio Aspas es socio de Buy & Hold