Quién lleva razón en los calentones del mercado

La aprobación de una serie de vacunas, resultados prometedores de muchas otras, así como la esperanza de un regreso a la normalidad son los principales culpables de la tendencia alcista en los mercados.

La subida historica ha causado el famoso síndrome FOMO (acrónimo en inglés de 'miedo a perderse algo'). Como resultado, miles de inversores minoristas entraron en el juego. Lamentablemente, pronto aparecieron personas que quisieron aprovecharse económicamente de la situacion.

Con una serie de mensajes consiguieron empujar los valores de GameStop, AMC, Nokia, Bed Bath & Beyond, BlackBerry y la plata. Fue el típico esquema de pump and dump que acabó con muchos inversores perdiendo dinero. Un par de semanas despues las cotizaciones comenzaron a caer de la misma manera que subieron anteriormente.

¿Cuántos coches debe producir Tesla para que su capitalización de mercado sea justificada?

¿Significa esto que el mercado es racional? Depende. Si miramos a las compañías como Tesla o Airbnb, sus valoraciones están claramente por encima del valor razonable. Es también verdad que muchos de los inversores tienen en cuenta el futuro desarrollo, pero ¿cuántos coches deben producir los primeros o alquilar pisos los segundos para que su capitalización de mercado sea justificada?

Otro activo que ha subido como un cohete ha sido el bitcoin. Unos lo llaman la moneda del futuro, otros advierten sobre los riesgos y la burbuja creciente.

¿Quién tiene la razón? Por un lado, es verdad que la principal criptomoneda ofrece un cambio en el paradigma del sistema financiero al quitar los intermediarios y no tener un organismo central. Bitcoin se basa en la desconfianza más que en la confianza y es lo que lo hace tan seguro.

Por el otro lado, es también verdad que la mayoría de las criptomonedas no tienen respaldo. Viendo la volatilidad de los últimos meses, incluso podríamos decir que es un vehículo especulativo, y el hecho de que atraiga a algunos inversores institucionales o incluso a algunas empresas no cambia nada. No cumplen con la definición de dinero de los economistas: un medio de cambio, una reserva de valor y un depósito de valor.

El hecho de que el bitcoin atraiga a algunos inversores institucionales o empresas no cambia nada

Aun así, sigue siendo un instrumento financiero atractivo. Y algunas compañías lo están aprovechando a lo máximo. MicroStrategy, por ejemplo, registró uno de sus trimestres más sólidos en años, con un crecimiento significativo entre otras cosas gracias a los bitcoins adquiridos. El 5 de septiembre del año pasado, la compañía compró 650 millones de dólares en criptomoneda.

Unos meses después salió la noticia de que el banco de inversión Morgan Stanley había adquirido un 10,9% de las acciones de la firma de inteligencia empresarial MicroStrategy. De tal manera que los primeros también poseen bitcoin ahora. Lo mismo ha pasado en el caso de Tesla. Musk anunció que Tesla, el fabricante de coches eléctricos, había comprado 1.500 millones de dólares en bitcoins. Asimismo, se indicó que empezará a aceptar bitcoins en pagos por sus productos.

En resumen, parece que la tendencia alcista seguirá apoyada por la politica expansiva, la recuperacion de la economia y las nuevas vacunas. Sin embargo, es necesario tener cuidado, ya que lo que ha subido sin el respaldo necesario tarde o temprano podría caer. Precisamente, lo que vimos con las acciones de GameStop.

***Igor Kuchma es analista de Trading View