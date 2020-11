Dónde invertir en bolsa este martes: Cat. Occidente, Bankia, Vidrala y Renta Corporación

El selectivo español suma y sigue subiendo a pesar del cambio de semana esta vez empujado por la posible fusión del BBVA adquiriendo al Banco Sabadell y por los avances de la vacuna de Moderna anunciados en la sesión de hoy.

A pesar de ello, no hemos podido cerrar por encima de los 8.000 puntos que son los máximos del pasado mes de junio en el selectivo español y cuyo nivel es esencial para poder pensar en un cambio de tendencia. De hecho, no podemos pensar en ello mientras que no veamos cierres sostenidos por encima de los 8.100 puntos.

No obstante, pase lo que pase siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante además de tener a muchos inversores atentos a ellos.

1) Grupo Catalana Occidente: Continuamos viendo nuevos máximos desde marzo y el volumen también está por encima de la media mensual. Así que la reacción sigue su curso y lo único a lo que debemos estar atentos a que no se pierdan los 25,40 euros a la espera de poder ver primero los 28 euros.

2) Bankia: Con las subidas de ayer se superaron nuevos máximos en este impulso alcista comenzado la semana pasada y ahora debemos ver si hay confirmación con un segundo cierre por encima de los 1,48 euros para ver una continuidad de las subidas que bien podría alcanzar los máximos anuales en la zona de 1,75 euros. Solo debemos preocuparnos que no se cierre el hueco abierto en la sesión de ayer.

3) Renta Corporación: Ayer cerró por encima de los máximos de la semana pasada y ahora debemos ver qué es lo que ocurre con la media móvil de largo plazo que se encuentra en los 1,83 euros. Romper ese nivel generaría una señal de fortaleza que nos acercaría la cotización a los 2 euros mientras que se mantuviera la pauta de mínimos crecientes.

4) Vidrala: Ayer marcó nuevos máximos históricos y ahora solo tiene que confirmarlos para seguir con la reacción alcista mientras que no pierda los 91 euros.