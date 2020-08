Six Group amplía su control sobre BME al 94,2% del capital

Six Group ya controla un 94,249% de BME. A golpe de compras forzosas, la firma suiza ha ampliado su peso en las sociedad rectora de las bolsas españolas en más de un punto porcentual con respecto a las adhesiones conseguidas con su opa, cerrada hace algo más de dos meses.

El grupo suizo ha dado a conocer estos números a través de un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cuando quedan únicamente dos semanas del proceso de tres meses que se otorgó a los minoristas de BME para que pudieran exigir la compra forzosa de sus títulos.

Este plazo terminará el próximo 5 de septiembre. De momento, no se alcanza el umbral del 95%, que exigiría que fuese Six Group quien procediese a ejecutar la venta forzosa de los valores que escapasen de su control. En este sentido, el comunicado remitido a la CNMV explica que "no existe previsión o certeza alguna de que dichos requisitos vayan a cumplirse con anterioridad a la finalización del plazo establecido para que los accionistas de BME puedan ejercitar su derecho de compra forzosa".

Gastos de corretaje

El mensaje es un aviso para rezagados, que corren el riesgo de quedarse atrapados en un valor de escasa liquidez en el que Six Group no plantearía una operación para revitalizar su negociación en bolsa hasta, al menos, dentro de dos años. Lo mismo para aquellos que estén aguardando a la posible activación de las ventas forzosas, donde los gastos de corretaje de la operación correrían por cuenta de los suizos, a diferencia de lo que ocurre en las compras que pueden exigirse ahora.

De momento, los accionistas siguen teniendo sobre la mesa las mismas tres opciones que tenían justo al término de la opa, cuyo resultado definitivo se anunció al mercado el pasado 11 de junio. En este tiempo, los dueños de 907.012 acciones adicionales de BME han vendido sus acciones a Six, lo que supone un 1,09% del capital de la española.

Con estas cifras, tan solo escapan ya del control del grupo helvético 4,81 millones de acciones. No obstante, la participación todavía no ha sido actualizada en los registros de la CNMV con respecto al umbral señalado el ya referido 11 de junio.

El pasado 30 de julio, al término de una junta de accionistas extraordinaria, Six se hizo con el control efectivo de BME, con la designación de Jos Dijsselhof, consejero delegado de la matriz suiza, como presidente de la española. Además, en línea con las advertencias que ya había realizado la rectora de la Bolsa de Zúrich, se anunció la suspensión del próximo dividendo previsto por la compañía.

Las otras opciones

Más allá de la opción de la compra forzosa, que según establece la regulación española, obliga a Six Group a atender estas solicitudes al mismo precio de 32,98 euros por acción que finalmente ofreció en su opa, los accionistas tienen otras dos opciones sobre la mesa. Y los suizos siempre han defendido que mientras un 5% del capital escape de su control y esté repartido entre pequeños inversores, no tienen intención de excluir de bolsa a la compañía.

La segunda de las opciones está en vender las acciones todavía en cartera al mercado al precio vigente en cada momento. Para ello, según explicó la CNMV, los accionistas deben dar orden específica a su bróker de que no desean vender a Six, ya sea por convicción o porque sus títulos estén ligados a otros contratos o condiciones que no hagan recomendable este extremo.

La tercera de las opciones es mantener en cartera los títulos de BME. En otras palabras, seguir como hasta ahora. O quizá no tanto, porque seguir siendo accionista de la compañía ahora será bastante distinto a lo que se acostumbraba. Y no solo por los volúmenes de negociación, que han caído en picado según datos de Infobolsa.