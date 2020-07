No te asustes si ves caer las acciones de Iberdrola

Desde el jueves de la semana pasada las acciones de Iberdrola vienen marcando nuevos máximos históricos y es probable que en la sesión de hoy, si el selectivo no regresa a los mínimos de la sesión de hoy volvamos a ver nuevos máximos históricos en base cierre.

Sin embargo, el valor presenta una alta lectura de sobrecompra en los osciladores que suele dar lugar a correcciones en la cotización. No obstante, si algo he aprendido con los años es que por el mero hecho de entrar en zona de sobrecompra, un valor no tiene por qué caer inmediatamente.

De hecho, en el anterior máximo histórico en febrero, el nivel al que pudimos ver al RSI fue en 86,95%. Así que de momento es solo una señal de advertencia y muy probablemente sea una nueva oportunidad de compra tal y como explico detalladamente en el siguiente vídeo análisis.