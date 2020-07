Dónde invertir en bolsa este lunes: Iberdrola, Reig Jofre, Solarack y Vidrala

Terminamos la semana pasada de nuevo por debajo de la importante resistencia de los 7.451 puntos y llevamos más de un mes desarrollando una pauta de incertidumbre en forma de triángulo recto alcista que esperemos rompa por la parte superior.

No obstante, el centro de atención ha pasado por la cumbre del consejo europeo en donde al cierre del domingo todavía no se sabe si habrá fumata blanca o no.

No obstante, pase lo que pase siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidable bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control puesto que se encuentran en un momento técnico muy importante además de tener a muchos inversores atentos a ellos.

1) Iberdrola: El pasado viernes confirmó los máximos históricos en base cierre del jueves y marcó nuevos máximos intradiarios. Sin embargo, hace falta mucho más volumen para confirmar seriamente la ruptura por lo que habrá que estar muy atentos a la sesión de hoy.

2) Solarpack: El viernes quedó todo preparado para marcar nuevos máximos históricos y tuvimos un volumen no visto en los últimos 4 meses por lo que en cuando veamos cotizaciones por encima de los 16,30 euros con un volumen similar al del viernes pasado, tendremos una gran señal de compra.

3) Laboratorios Reig Jofre: Imparable con su subida vertiginosa pero viene acompañada cada vez con más volumen por lo que mientras que no pierda los mínimos de la sesión precedente, para hoy los 3,84 euros, debemos seguir confiando en el valor.

4) Vidrala: Viene con un lento goteo al alza desde hace meses y ahora solo le queda por superar los máximos del pasado mes de abril en los 90,7 euros. Así que habrá que estar muy atentos en las próximas sesiones por si tenemos ruptura con volumen.