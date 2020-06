El CEO de Airbnb recula en la salida a bolsa este año de la plataforma turística

El CEO de Airbnb, Brian Chesky, ha reconocido esta madrugada que la salida a bolsa de la plataforma de alojamientos turísticos prevista para este año sigue sobre la mesa, pero ha afirmado que todavía es temprano para analizar el impacto del Covid-19 en su modelo de negocio.

En una entrevista con Emily Chang en Bloomberg Television, Chesky ha declarado a este respecto que “no la descartamos este año, pero definitivamente no nos comprometemos con una línea de tiempo en este momento”. “Aún estamos en una fase temprana de esta crisis para saber a ciencia cierta cómo se desarrollará esto”, ha indicado.

Brian Chesky, CEO de Airbnb. Wikipedia

En abril, Airbnb cerró dos préstamos por valor de 1.000 millones de dólares cada uno para reforzar su situación financiera ante los efectos de la pandemia sobre sus cuentas. Además, en mayo anunció el despido de 1.900 empleados, lo que representa el 25% de su plantilla.

“Pasamos doce años construyendo el negocio de Airbnb y casi lo perdemos todo en cuestión de cuatro-seis semanas”, ha llegado a señalar durante la entrevista. En este sentido, ha incidido en que “viajar como lo conocíamos ha acabado”. “Esto no significa que no viajemos, solo que no volverá a ser como era antes”, ha explicado.

Malas decisiones

La crisis sanitaria también le ha permitido al CEO de Airbnb mirar atrás y ver en qué se equivocó. “Nos desviamos de nuestras raíces”, ha admitido. Con ello se refería a las últimas inversiones en hoteles, viajes de lujo y transporte. “Cuando tienes mucho éxito, tiendes a pensar que puedes hacer todo al mismo tiempo", ha señalado. Por ese motivo, ha indicado, “necesitamos volver a lo básico y debemos concentrarnos".

A pesar de la mala situación del turismo mundial, poco a poco empieza a mostrar signos de recuperación. Aunque Chesky ha asegurado que "no estamos absolutamente fuera de peligro", también ha dicho que "nos estamos recuperando más rápido de lo que pensábamos, pero tampoco quiero tener falsas esperanzas”. Se ha mostrado muy precavido: “Parece que el mercado se está recuperando, pero nuevamente, podría haber una doble caída".