Molina (eToro): “Lo mejor en un Nasdaq en subida libre es ponerse el paracaídas”

La remontada de las últimas semanas tiene un nombre propio: Nasdaq. El portavoz de eToro en España, Javier Molina, explica que el índice tecnológico “ha entrado en subida libre”. Y advierte de que “cuando esto sucede lo mejor es ponerse el paracaídas y aguantar”.

Molina señala que “soltarse por el camino de la subida es perder el alto momentum del índice”. En su opinión, lo más recomendable para subirse al acelerón del Nasdaq es “fijar un stop dinámico para ir acompañando el precio”. Y es que el experto considera que mientras siga habiendo una gran inyección de liquidez con medidas fiscales y monetarias “el dinero entra en mercado y se va justo a los sectores que más interés están despertando”.

No obstante, el portavoz de eToro señala que la situación es muy diferente de un mercado a otro. “El Ibex 35 no tiene nada que ver con el Nasdaq; ni sus componentes ni volúmenes”, asegura. Una vez superados los 7.200 puntos en los que recuperaba un 50% de la caída previa, el experto señala que “ahora la parte interesante es que los 7.400 -7.500 puntos no se pierdan”.

Javier Molina, portavoz de eToro en España, analiza la evolución de las bolsas y el bitcoin. Estrategias de Inversión

Por lo que se refiere al mercado de criptomonedas, Molina subraya que “se está dando un proceso de acumulación tras el ‘halving’ del bitcoin del mes pasado”. En este sentido, considera que “ahora los 10.000 dólares son una zona muy importante”. Más concretamente, apunta hacia “precios por encima de 10.500 dólares, que podrían provocar una reacción muy alcista y llevarle directamente a los 11.000 dólares”.