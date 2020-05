Los resultados de Amadeus llevan a sus acciones a mínimos anuales

El pasado 18 de marzo, en pleno pánico por la epidemia del Covid-19 las acciones de Amadeus cerraron en 39,14 euros, un mínimo anual en un nivel no visto desde el año 2016. Al día siguiente marcaban mínimos intradiarios en los 36,92 euros para reaccionar desde ahí.

Ayer salvó por 2 céntimos ese mínimo anual por cierres, pero los resultados del primer trimestre de este año presentados en la sesión de este martes han hecho que la probabilidad de escapar de marcar hoy un nuevo mínimo por cierres sea muy baja. De hecho, también podemos llegar a testear en formato intradiario los 36,92 euros a pesar del más del euro de diferencia que nos separa actualmente.

Desde el punto de vista técnico, siempre debemos pensar que existe una alta probabilidad de rebote ante un punto de inflexión tan brusco y evidente como es un mínimo intradiario que le llevó a cerrar el pasado 19 de marzo en máximos del día y con un volumen claramente por encima de la media mensual. Pero debemos tener muy en cuenta no confundir un posible soporte que está por confirmarse y hablar ya de doble suelo, como muchos inversores están haciendo ya.

Evolución de las acciones de Amadeus Eduardo Bolinches

Puede pensar que el valor está muy penalizado y que esos mínimos de marzo son una estupenda zona para rebotar de nuevo, y no digo que no, pero lo que sí que le digo es que no vale la pena adelantarse a su planteamiento y comprar por el mero hecho de que haya alcanzado los 36,92 euros y se haya frenado ante ellos. Es necesario que rebote y, puestos a pedir, que pueda ver que el volumen en un gráfico de minutos es superior en el inicio del rebote que ahora en pleno viaje hacia esos 36,92 euros.

No esperar a ver una reacción antes de entrar es una completa temeridad por mucho que intente engañarse autoconvenciéndose de que el valor está muy infravalorado porque acumula una bajada desde inicio del año del 45,81% o cualquier magnitud que se le parezca.

¿Va a rebotar en los 36,92 euros? No lo sé ni me importa porque yo ya hace muchos años que aprendí a que no vale la pena adelantarse a los acontecimientos. ¿Puede rebotar en los 36,92 euros? Claro que sí, e incluso puedo decir que tiene muchas probabilidades de hacerlo. Viendo el siguiente gráfico entenderá por qué lo digo.

La importancia del nivel de los 37 euros Eduardo Bolinches

Si nos remontamos al año 2015, verá que la zona en torno a los 37 euros actuó como una importante resistencia que posteriormente fue testeada como soporte casi un año más tarde y también en marzo de este año. Así que sabemos que el efecto memoria perdura.

Ahora solo falta saber si su memoria también le permite recordar lo que he comentado más arriba en el párrafo quinto de este artículo.