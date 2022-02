Muere el periodista José Martí Gómez a los 85 años

El periodista José Martí Gómez (1937-2022) ha fallecido este martes 22 de febrero de 2022 a los 85 años de edad. Su familia ha querido compartir a través de Twitter la noticia dedicándole las siguientes palabras:

"Con tristeza inmensa os comunicamos que José Martí Gómez murió hoy, 22-2-22. Nos ha dejado sabiendo lo mucho que le queremos. “La vida es bonita" nos dijo. Seguiremos adelante sin olvidar estas palabras, y recordando siempre que él hizo más bonitas nuestras vidas".

Tan solo habían pasado dos años desde que José Martí dejó la radio tras dedicar toda una vida al periodismo. En sus últimos años ejerciendo la profesión, Martí colaboró en 'A vivir que son dos días' (SER) con Javier del Pino. Desde la radio de PRISA han recordado en una fecha tan señalada las palabras que Del Pino dedicó al veterano en su último programa.

"Yo me he dado cuenta de que a lo largo de mi vida he conocido a muy pocas personas singulares, distintas, con otros engranajes mentales. Carlos Llamas era una de ellas. Y José Martí también lo es. Le hemos pedido a algunos amigos que nos hablen de él, y de lo que significa su voz".

Nacido Castellón, desarrolló la mayor parte de su carrera en Barcelona, donde se hizo hueco como experto en crónica negra y judicial. El profesional, que fue galardonado con diversos premios a lo largo de su carrera, recibió el Premio Nacional de Periodismo de Cataluña en 2008.

A pesar de que realmente era licenciado en Magisterio, su trayectoria profesional siempre estuvo ligada al periodismo. Ya a principios de los años 60 trabajó como corrector en el Diari de Barcelona.

Más tarde se unió al Diario del Mediterráneo y después a El Correo Catalán, donde realizaba su conocida columna diaria 'Ver, oír y callar'. Martí también escribió más de doce libros, sobre todo de crónica negra. De la misma forma, además de ser colaborador de la Cadena SER, escribió durante años en el diario El País y La Vanguardia.

Sigue los temas que te interesan