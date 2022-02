Vocento estudia lanzar su periódico deportivo en agosto coincidiendo con el arranque de La Liga

A pesar de que se encuentra en una fase embrionaria y las ideas y previsiones están sujetas a cambios, el periódico deportivo que está preparando Vocento ya tiene una fecha prevista para su lanzamiento: el mes de agosto.

Según ha confirmado EL ESPAÑOL-Invertia, el equipo inicial de la nueva cabecera dirigida por Óscar Campillo habría considerado que el arranque de La Liga podría ser la percha perfecta para comenzar a publicar sus primeros contenidos. Pero, gran parte de esta decisión dependerá del desarrollo previo de la web.

En cualquier caso, esas primeras noticias y todas las que vengan detrás solo se podrán leer en formato digital. Y es que, fuentes internas de Vocento han asegurado a este diario que su nuevo proyecto no contará con edición en papel, a pesar de que en un primer momento la idea sí se llegó a poner sobre la mesa.

En este sentido, la editora tiene la intención de potenciar al máximo esta configuración y actualmente está trabajando para lograr hacerse un hueco en la prensa deportiva de una forma atractiva y moderna con la que atraer a un público joven.

Sea como fuere editado, lo que el grupo tiene claro es que sus contenidos serán puramente basados en el deporte y la calidad. Fuentes conocedoras han concretado que este nuevo periódico no contendrá publicaciones anzuelo, más conocidas como 'clickbait', ni noticias propias de medios generalistas que no estén relacionadas con el mundo del deporte.

Una plantilla en proceso

Aunque el nombre del medio todavía no está decidido, sí se ha concretado el tamaño aproximado que deberá tener el diario en sus primeros pasos como nativo digital. Alrededor de sesenta personas trabajarán en el nuevo proyecto, de los cuales unos 40 se pretende que sean redactores.

Estos números están en la línea de los últimos medios digitales que se han incorporado al sector en los últimos meses. Por el momento, de la plantilla, son menos de una decena de personas las que ya han comenzado a trabajar en dar forma empresarial a la idea periodística.

En este proceso se incluye la etapa actual de búsqueda y contratación de profesionales que se adecúen a las necesidades de la cabecera. En lo que respecta a este punto, EL ESPAÑOL-Invertia ha podido confirmar que Hugo Cerezo será el segundo de a bordo del director, Óscar Campillo. De esta manera, el que hasta el momento desempeñaba las funciones de redactor jefe en Marca será subdirector del periódico.

El de Cerezo no será el único perfil procedente de Marca que se incorpore al medio de Campillo. Al menos cinco periodistas más del periódico que también fue dirigido por el ex 'dircom' de Vocento habrían tomado la decisión de incorporarse al proyecto en esta primera etapa. Lo mismo ocurre con el Diario As. Ejemplo de ello es la contratación de Alfredo Matilla, un profesional que llevaba más de 16 años trabajando para el conocido periódico.

La decisión de unirse a un nuevo medio con la incertidumbre que ello conlleva estaría motivada, según voces del sector, con unas muy buenas condiciones económicas.

Un proyecto 100% Vocento

Sin socios y con identidad muy Vocento. Así es como arrancará este diario. Según han comentado fuentes internas a este periódico, el grupo ha rechazado asociarse con otras sociedades para la financiación del nuevo deportivo.

De esta manera, el digital será 100% marca Vocento, aunque pretende contar en un futuro próximo con la participación de importantes anunciantes. En esta línea, entre las reuniones más interesantes de los próximos meses se encuentra la que la editora pretende tener con LaLiga.

Sigue los temas que te interesan