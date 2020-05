La prensa mira con recelo las ayudas a la cultura y reclama un plan integral para el sector

El paquete de ayudas por valor de 77 millones de euros que Moncloa aprobó esta semana para el sector de la cultura ha despertado recelo en el mundo de los medios de comunicación. No hablamos de un rechazo, pero sí de una "sana envidia" y la sensación de que el Ejecutivo no tiene voluntad de ayudar a la prensa.

Y es que pasan las semanas y el sector sigue sin recibir las esperadas ayudas del Gobierno, un impulso que permita mitigar la fuerte crisis por la que pasan la mayoría de las empresas periodísticas azotadas por la caída de ventas y de la publicidad.

Tantas semanas como la duración del estado de alarma. Radio, prensa, televisión y agencias de publicidad comenzaron a levantar la voz en la primera semana del confinamiento (el 16 de marzo) pidiendo desgravaciones a la inversión en publicidad, congelación de las cotizaciones y un plan de publicidad institucional reforzado.

En una carta firmada por todos los sectores implicados el 27 de marzo se solicitó a Moncloa un plan de rescate integral. Pero seis semanas después siguen sin recibir respuesta más allá de un goteo de medidas que no abarcan el fondo de la situación y que corresponden a proyectos que ya estaban comprometidos para esta legislatura.

Una situación que ha generado intranquilidad e indignación entre los editores que han visto cómo el primer trimestre del año su publicidad cayó por encima de los dos dígitos y con una sangría imparable en marzo cuando empezó el confinamiento. Un mes en el que la publicidad cayó un 48,20 % en prensa, un 34% en radio y un 23% en televisión.

Ayudas aprobadas

De momento, solo se ha aprobado una ayuda de 15 millones a las televisiones privadas, un dinero equivalente al aprobado por Bruselas para el segundo dividendo digital en verano pasado; la puesta en marcha de un IVA digital superreducido del 4% comprometido en los Presupuestos fallidos de 2019; y el alivio a cotizaciones sociales solo para empresas de publicidad.

Soluciones aisladas y de un impacto muy limitado, lejos del plan integral pedido por todos los medios de comunicación. Es por ello el contraste con el plan integral del Ministerio de Cultura, consensuado con todos los actores del sector y haciendo suyas las ideas de todas las empresas culturales.

Este plan incluye el “acceso extraordinario a la prestación por desempleo para los trabajadores de la cultura", una línea de crédito para financiar pymes del sector cultural con 40 millones de euros, 38 millones en ayudas directas y el aumento de un 5% en los porcentajes de deducción previstos para las donaciones.

¿Plan integral?

El proyecto incluye muchas de las peticiones realizadas por la prensa que todavía no han sido consideradas. En el caso de los medios de comunicación, Moncloa no ha hablado nunca de manera pública de un plan integral de rescate, pero sí ha reconocido en privado a algunos editores que trabaja en esta posibilidad. Aunque con el paso de las semanas no se ha concretado nada.

La situación apremia. En el caso de algunas publicaciones se hace urgente la ayuda pública para poder mitigar los ERTE en marcha de la mayoría de los diarios con edición impresa. Estamos hablando de un plan que ayude a suavizar la actual situación de emergencia y que permita sentar las bases para la recuperación del sector a finales de este año.

¿Qué esperar? Los editores no parecen demasiado confiados en que cuenten con ayuda gubernamental para su propia desescalada, una posibilidad que se aleja a medida que se vuelve a la nueva normalidad. Pese a ello no pierden la esperanza y vuelven a apelar a la sensibilidad del Gobierno. La pelota sigue en el tejado de Moncloa.