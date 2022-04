Javier Sánchez-Prieto (Iberia): “Es básico que Madrid se convierta en el hub de referencia del sur de Europa”

Javier Sánchez-Prieto, presidente de Iberia, sigue con su defensa de crear un gran hub en el aeropuerto de Barajas. Una defensa que incluso va más allá de los argumentos estratégicos para comprar Air Europa convirtiéndolo casi ya en una cuestión de Estado que no dudó en defender durante su intervención en la II edición de 'Wake Up, Spain!'.

“Es básico que Madrid se convierta en el hub de referencia del sur de Europa”, aseguró Sánchez-Prieto, quien destacó los mercados de Asia y EEUU como los principales a tener en cuenta. “Los hub de Madrid o Barcelona sólo ofrecen el 5% de vuelos a esos mercados, mientras que en hub europeos esos datos están en el 35%”, afirmó.

El presidente de Iberia calcula que 2.500 millones de personas del sudeste asiático pasarán a la clase media, por lo que “es una oportunidad que no podemos dejar pasar” porque esos turistas vendrán a Europa. Y añadió: “Tienen un gasto medio de entre dos y tres veces por encima del turismo que tiene España. Es un cliente desestacionalizado”.

Conversación. La aviación y el turismo ante la recuperación del tráfico prepandemia

“Para ello es fundamental que haya aún hub potente y eso se construye alrededor de aerolíneas potentes y de la intermodalidad”, detalló.

Optimismo para verano

Por otro lado, y de cara al verano, Sánchez-Prieto se mostró muy esperanzado. “Seguimos siendo optimistas respecto al verano”, señaló. “En la compañía estamos retomando el 90% de la capacidad y estamos con planes de iniciar nuevos destinos como Dallas y Washington”, dijo.

No obstante, la aerolínea española no es ajena al impacto de la guerra aunque desde un punto de vista operativo el presidente de Iberia asegura que no les afecta tanto y que son conscientes de los efectos perversos de la inflación.

