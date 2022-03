Telefónica se alía con Meta para crear un centro de innovación sobre el metaverso

Telefónica ha cerrado un acuerdo de colaboración con Meta, la compañía matriz de Facebook, para ampliar y explorar conjuntamente nuevas formas de impulsar la innovación tecnológica y en conectividad en el campo del metaverso gracias a la creación de un centro de innovación conjunto de ambas compañías para este ámbito.

Así lo ha anunciado Chema Alonso, Chief Digital Officer de Telefónica, en su ponencia en Four Years from Now (4YFN), el evento de emprendimiento que se celebra de forma paralela al Mobile World Congress. Esta iniciativa se suma a la apuesta que está realizando la operadora por la innovación tecnológica en ámbitos como el metaverso, la web3 o las criptomonedas.

Alonso ha detallado que este acuerdo de colaboración busca empoderar a la comunidad de creadores, así como a acelerar la preparación de la red y los dispositivos metaversos a través de pruebas, casos de uso de experiencias metaversas y pruebas de dispositivos, entre otras iniciativas.

A través de este Metaverse Innovation Hub, Telefónica y Meta planean proporcionar acceso a las startups y desarrolladores locales a un innovador laboratorio 5G donde podrán utilizar un banco de pruebas metaverso de extremo a extremo en la infraestructura y equipos de red de empresas.

En esta línea, estas startups, que serán seleccionadas por Wayra, el hub de innovación abierta de Telefónica, podrán beneficiarse del ecosistema de innovación abierta de Telefónica y de los recursos del Hub de Innovación y Talento que tiene el grupo de telecomunicaciones, así como del apoyo, las herramientas y los recursos de ingeniería de Meta.

Startups en el metaverso

En el marco de esta apuesta por el metaverso, Telefónica también ha abierto este martes a través de Wayra una convocatoria de ámbito global en busca de startups que trabajen en este campo, a la que ha denominado Open2metaverse.

El objetivo de esta convocatoria es apoyar a las empresas con las mejores tecnologías con aplicaciones metaversas para que crezcan y alcancen una escala global más rápidamente, "conectándolas con Telefónica para generar oportunidades conjuntas".

En concreto, Wayra pondrá el foco en compañías que estén desarrollando casos de uso centrados en conectividad, dispositivos, plataformas virtuales, herramientas de identidad, NFTs y marketplaces, entre otros.

El hub de Telefónica aportará a las startups seleccionadas la experiencia en todos los ámbitos que ha acumulado en sus más de diez años de existencia. Así, proporcionará soporte técnico y de infraestructuras, acceso a la comunidad de Wayra, alcance a escala global y contacto con el ecosistema de innovación de todo el grupo Telefónica.

Innovión y criptomonedas

Telefónica ve el metaverso como una evolución de Internet apoyada por un conjunto de tecnologías que están transformando la economía digital como la realidad aumentada y la realidad virtual, la creación de nuevos activos de valor como los NFTs, los modelos de negocio basados en arquitecturas web3 y las criptomonedas.

Dado su perfil de compañía tecnológica, Telefónica está muy atenta a todo lo que ocurre en torno al universo tecnológico como pueden ser el metaverso, la web3 y las criptomonedas y tiene obligación de explorar y analizar todas las oportunidades en estos campos, salgan luego o no proyectos concretos.

De hecho, en el caso de las criptomonedas, hay muchas alternativas como crear pasarelas de pago, plataformas de cambio o incluso tener una propia criptomoneda. Todo esto está en una fase de despliegue de análisis y "muy inicial" dentro de la operadora, sin ningún tipo de plazo o claridad sobre su posibilidad de que se convierta en una realidad.

Además, en el caso concreto de las criptodivisas será clave como evolucione la regulación y la legislación en este campo para tener la claridad necesaria que se requiere antes de llevar a cabo un desarrollo definitivo.

En este contexto, la compañía destaca ya cuenta con capacidades relevantes en materia de conectividad y arquitectura de red que contribuyen a la materialización de los metaversos. Además, para reunir todas las iniciativas del Grupo Telefónica en torno al metaverso, ha creado una unidad liderada por Yaiza Rubio como Chief Metaverse Officer de la compañía.

