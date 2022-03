Las 'telecos' vuelven al MWC pidiendo justicia para el sector a los reguladores y sacando pecho de su papel en la Covid

El Mobile World Congress (MWC) ha logrado volver a congregar este 2022 en Barcelona a una buena parte de la industria de la tecnología móvil a nivel mundial. Y aunque los pasillos y los pabellones de la Fira Gran Via no han vuelto a registrar las aglomeraciones que se veían antes de la pandemia de la Covid-19, sí que han regresado las colas y los llenos en las salas de conferencias que no se produjeron en la edición de transición que tuvo lugar en junio de 2021.

Lo que no ha cambiado tanto desde la edición de 2019, en la que el MWC logró reunir a más de 100.000 personas, ha sido el discurso de las grandes operadoras de telecomunicaciones. Los máximos directivos de Telefónica y Vodafone se han subido este lunes al escenario principal para pedir respeto y justicia para el sector y retomar sus demandas de un cambio en las políticas de los reguladores que permita una competencia justa en el mundo digital, lo que denominan 'level playing field'.

Y lo han hecho destacando la contribución del sector de las telecomunicaciones al bienestar económico y social en los últimos años y sacando pecho de la importancia del papel que éste ha desempeñado durante la pandemia de la Covid-19 para mantener gran parte de las actividades en un mundo con fuertes restricciones a la movilidad.

José María Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo de Telefónica en el MWC. Telefónica

"Sin nosotros y nuestra capacidad de recuperación, el mundo se habría detenido por completo durante la crisis sanitaria", ha afirmado el presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, quien ha recordado que las 'telecos' "han estado ahí cuando se las ha necesitado" y siempre han sido "parte de la solución".

Sin embargo, también ha apuntado que, tras la pandemia, el tráfico de datos por las redes crece hasta un 50% anual y el reto de inversión que vendrá en los próximos años es "enorme". Por ello, ha reclamado que esa carga de inversión que será necesaria para gestionar este creciente volumen de tráfico "debe recaer de forma justa en quienes la imponen".

Respeto y justicia

Así, ha incidido en que es necesario un sector de las telecomunicaciones "fuerte y sostenible", así como un nuevo marco para ofrecer una nueva era de superconectividad. Todo ello pasa por crear un entorno de mercado que aporte valor a todos los actores implicados y que "permita a todos obtener un rendimiento justo".

"Respetamos a todos los actores de la nueva economía. Pero nosotros también merecemos respeto. Es imposible afrontar los nuevos tiempos con las viejas normas. Nuestro sector no pide privilegios, sino justicia", ha incidido Álvarez-Pallete, que también se estrena esta edición como presidente de la GSMA, la asociación organizadora del evento.

Nick Read, consejero delegado de Vodafone Group en el MWC. Vodafone

Por su parte, Nick Read, consejero delegado de Vodafone Group, ha afirmado que, aunque el sector debe cambiar su mentalidad en busca de una mayor colaboración, lo "verdaderamente importante" para que Europa tenga éxito a la hora de seguir siendo competitiva en un mundo digital es que "los gobiernos, los encargados de formular políticas y los reguladores" acompañen a la industria en este viaje.

En este sentido, ha incidido en que esto requiere revertir "la mala salud y la hiperfragmentación" que sufre actualmente el sector en Europa. Read ha aprovechado el escenario para volver a poner de relieve las ventajas que tendría reducir esta fragmentación y lograr empresas de mayor tamaño. Además, ha vuelto a manifestar la voluntad de Vodafone de desempeñar "un papel clave" para que esto suceda.

Sobre estas peticiones se le ha preguntado a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en rueda de prensa. Su respuesta: "Estamos instando dentro del marco europeo a una aproximación que nos permita impulsar las inversiones públicas y privadas necesarias para el despliegue de las nuevas tecnologías de una manera que proteja el level playing field".

La vicepresidenta primera ha defendido la creación de un marco de competencia justo entre los operadores y que proteja también los intereses de los consumidores. "En definitiva un buen funcionamiento de los mercados en este momento de cambio tecnológico intenso", ha agregado.

Metaverso, 5G y Ucrania

Pero además de hablar de regulación, el sector de las telecomunicaciones también ha vuelto a convertir al 5G en uno de los protagonistas del MWC. Sin embargo, tras estos dos años en los que la pandemia ha impedido celebrar un Mobile World Congress similar al de 2019, la nueva tecnología ha pasado de ser una tendencia de futuro a una realidad.

De hecho, el informe anual de la economía móvil que presenta la GSMA prevé que el número total de conexiones 5G alcance los 1.000 millones en 2022, a medida que su uso crece rápidamente en los mercados más pioneros. Para finales de 2025, representará alrededor de una cuarta parte del total de conexiones móviles y más de dos de cada cinco personas en todo el mundo experimentaran el alcance de la red 5G.

Al tema habitual del 5G se ha sumado este año el metaverso. De hecho, Telefónica ha presentado a su directora del metaverso, Yaiza Rubio, y ha señalado que este será uno de los campos en el que desarrollarán nuevas iniciativas conjuntas con Microsoft tras ampliar su colaboración estratégica a nivel global. Otros campos en los que trabajarán ambas empresas son el 'gaming', la conectividad o la seguridad de las redes.

Por su parte, Vodafone ha anunciado su intención de dar un nuevo salto en el campo de Internet de las cosas para lanzar su plataforma global de 'Economía de las Cosas'. En ella, dispositivos, vehículos y máquinas podrán comprar y vender por los usuarios de forma segura gracias al blockchain. Por ejemplo, entre otras funcionalidades, permite a los vehículos eléctricos realizar transacciones directamente con los puntos de carga.

Pese a estar centrado en el mundo digital y en el desarrollo del mundo virtual, el MWC tampoco ha sido ajeno a lo que ocurre en el real. Así, tras la eliminación del pabellón de Rusia por la invasión de Ucrania, el director general de la GSMA, Mats Granryd, ha condenado "enérgicamente" este hecho en su discurso inaugural y se ha comprometido a seguir "todas las sanciones y políticas gubernamentales que resulten de esta situación".

También Álvarez-Pallete ha aprovechado para recordar que la tecnología "carece de valores" ante los "desconcertantes" acontecimientos que están sucediendo en Ucrania, mientras que Read ha señalado que los pensamientos de la compañía están con todos los afectados por esta guerra, que se suma a un mundo que se enfrentaba ya a turbulencias políticas, económicas, sociales y ambientales".

