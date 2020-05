Las ventas de ordenadores se duplican desde el comienzo del confinamiento en España

Las ventas de ordenadores han crecido un 100% durante el confinamiento. Es decir, se han duplicado desde mediados de marzo y durante todo el mes de abril, lo que supone un crecimiento cinco veces superior a igual periodo del año 2019, según los datos aportados por Lenovo Iberia durante un encuentro con periodistas para analizar los resultados económicos de curso 2019-2020.

Alberto Ruano, director general de Lenovo Iberia, ha indicado durante este encuentro que las compras de ordenadores se han multiplicado principalmente gracias al crecimiento del mercado doméstico impulsado por la educación a distancia y al segmento de negocios que ha tenido que reforzar los puestos de teletrabajo de sus plantillas.

Respecto del peso de Lenovo en estos resultados Ruano ha dicho que en el mercado de Iberia en canal de venta han llegado a tener cuotas de mercado del 40%, que se mantienen en el segundo lugar global, muy cerca del primer player del sector, pero con grandes posibilidades de crecimiento en la nueva realidad de teletrabajo generalizado para todos los españoles.

Esto significa que sus previsiones para el resto del año y de cara a la campaña de navidad son muy positivas. "Soy optimista", ha indicado. "Todos los estudiantes van a tener que tener un ordenador en casa, esto va a generar un movimiento por inercia de que todo el mundo va a tener que tener aparatos en sus hogares y eso va a ayudar a que el mercado de consumo crezca. Ahora el objetivo es poner a disposición de los clientes equipos que cubran las necesidades de la enseñanza desde el hogar", ha advertido.

¿Precios? Ruano ha señalado que hasta ahora los mayores costes de producción generados por el coronavirus no se han trasladado al precio de los portátiles de Lenovo y que no cree que se haya producido en otros fabricantes. De hecho, ha dejado claro que no subirán precios solo porque aumente la demanda.

Alberto Ruano, director general de Lenovo Iberia.

Futuro en el mercado español

Porque haya mas demanda "no subiremos los precios". "Lenovo nunca va a aprovechar la semanda del mercado para subir precios. Atenderemos a nuestros clientes de la mejor forma posible y ayudando a que puedan acometer estas grandes planificaciones y retos que nos presenta el corto plazo". En términos de mercado ha indicado que cree que los precios en general no deberían subir demasiado.

No obstante, ha advertido que si se produce un aumento del coste de los componentes en el mercado no tendrán más remedio que repercutirlo. Pese a ello, ha indicado que su planificación y sus movimientos en el sector de los suministros les están permitiendo no quedarse sin piezas, lo que les ha permitido equilibrar los costes.

¿Su futuro en el mercado español? "Nuestra meta sigue siendo ser número uno, pero no alquilando ni comprando mercados. Hay muchas oportunidades con el crecimiento residencial de 2020 y eso hará que muchos perdamos o ganemos mucha cuota. El target de Lenovo va a crecer, pero a lo mejor no tan rápido porque queremos construir una empresa consolidada y estable tanto en España como en Portugal".

En relación al coronavirus Lenovo ha donado a hospitales y residencias de España y Portugal 49.680 unidades de mascarillas FFP2 al Hospital Universitario Infanta Sofia, han realizado una donación económica para equipamiento médico de 65.000 euros al Hospital Universitario La Paz y de 35.00 euros al Institut Català de la Salut. También han donado 400 tablets entre España y Portugal.

En su año fiscal 2019-2020 (de abril a marzo) Lenovo facturó 50.700 millones de dólares por segundo año consecutivo. Del mismo modo, los beneficios antes de impuestos llegaron a os 1.020 millones, un aumento interanual de casi el 19% y los ingresos netos para el ejercicio completo alcanzaron los 665 millones de dólares, un crecimiento del 12% con respecto al periodo anterior.