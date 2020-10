La Torre Outlet Zaragoza abre hoy sus puertas con más de 60 marcas de moda

En centro comercial La Torre Outlet Zaragoza, propiedad de Grupo Iberebro y gestionado por ROS Retail Outlet Shopping, abre sus puertas hoy y se convierte en el primer espacio de estas características de Aragón.

En total, La Torre Outlet Zaragoza contará con más de 60 marcas de moda y lifestyle, cinco operadores de ocio, doce de restauración y nueve en el parque de merdianas.

Los visitantes contarán con una amplia oferta de moda distribuida en un total de 13.500 m2. Especialmente, destacan algunas marcas de primer nivel como las de Fifty (con nombres como Pedro del Hierro, Cortefiel o Women’secret), Guess, Adidas o Mango, entre otras.

Asimismo, ofrecerá un gran espacio dedicado al ocio y la restauración con 9.500 m2 y 5.500 m2, respectivamente. En este ámbito, estarán presentes operadores como Lego Fan Factory, Climbat Zaragoza o el espacio MadLab, que se une al catálogo gastronómico de restaurantes como McDonald's, 100 Montaditos o Fosters Hollywood, y de otros locales aragoneses como D’Jorge o el Molino.

Por último, la oferta comercial se completará con un parque de medianas que contará con operadores de reconocimiento internacional como Decathlon, Verdecora, JYSK, Muebles Boom o Bauhaus. Este complejo outlet generará 1.000 empleos directos y 8.000 indirectos.

97% SBA ocupada

El nuevo centro comercial y parque de medianas se estrena, además, con una ocupación del 97% de su superficie bruta alquilable (SBA), tras una comercialización llevada a cabo por la consultora inmobiliaria internacional JLL.

La Torre Outlet aspira a convertirse en un centro de referencia en el sector del retail en Zaragoza y en un punto de encuentro del norte de España para las familias. Se encuentra en la Autovía de Logroño km 6,5. Su área de captación está formada por más de tres millones de personas, las cuales se encuentran a una distancia media de 90 minutos, ha informado la compañía. Además, se espera que 70 millones de vehículos vean y pasen al lado de La Torre Outlet a través de dos de sus vías de acceso, la A2 o la AP-68.

El gerente de Grupo Iberebro, Luis Barcelona, ha destacado que "estamos muy emocionados de abrir por fin La Torre Outlet Zaragoza". "Es un centro que va a establecer nuevos estándares en el panorama de los centros comerciales en el norte de España y en el mercado europeo del sector outlet”, ha indicado.

Por su parte, el director del área retail de JLL España, Augusto Lobo, ha señalado que "este es un proyecto muy particular del que estamos especialmente orgullosos". "La Torre Outlet Zaragoza abre sus puertas rozando la totalidad de su ocupación, algo que no nos sorprende, ya que no está llamado solo a complementar la oferta retail de la capital de Aragón, si no a elevar la provincia como un referente en la oferta comercial", ha finalizado.