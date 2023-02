Aloha Poké crece por el boom de la comida 'healthy': cierra 2022 con 10 millones de facturación y 30 locales

La pandemia mejoró los hábitos alimenticios de muchos ciudadanos y ayudó al crecimiento de algunos negocios de comida healthy. Tal es el caso de Aloha Poké, que cerró 2022 con 30 locales y una facturación de 10 millones de euros, un 35% más que en 2021. Resultados que han mejorado las expectativas iniciales, llegando incluso a sortear la inflación.

“Hemos superado expectativas, ya que esperábamos que las ventas fueran a bajar por la incertidumbre del contexto económico”, explica Guillermo Fuente, fundador y CEO de Aloha Poké, que desde el pasado año tomó las riendas en solitario de la empresa que fundó junto a Carlos Ortiz. No solo no han bajado, sino que en restaurantes de Madrid y Barcelona han llegado a tener récords de ventas algunos días.

Esto ha hecho que la compañía pueda crecer a golpe de aperturas. Durante 2022, Aloha Poké inauguró cinco locales y creó más de 50 puestos de trabajo, alcanzando la cifra de 200 empleados a nivel nacional. Al mismo tiempo, ha empezado a operar en 12 puntos de envío a domicilio de la mano de Dani García y La Gran Familia Mediterránea, llegando a nuevas ciudades en España, como Sevilla, León, Málaga, Almería y Fuenlabrada (Madrid), entre otras.

Para ello, han llevado a cabo una inversión de un millón de euros, destinada principalmente a nuevas aperturas y desarrollo, acumulando una cifra total de 6,5 millones de euros desde su fundación.

Asimismo, la cadena de poké ha aprovechado y exprimido el 2022 al máximo presentando dos poké bowls de temporada –Power Chicken y Keto Tuna Bowl–, creando una nueva carta, participando en eventos como el 'Madrid CrossFit Challenger Series' y continuando con su patrocinio de Case Esports, entre otras acciones.

Previsiones en 2023

La cadena de pokés se encuentra actualmente preparando 2023, un año en el que prevé facturar 12 millones de euros y abrir seis locales nuevos para alcanzar la cifra de 36. La primera apertura de su plan de expansión ya está en marcha y, en breve, inaugurará un local en La Coruña.

“Se trata de crecer a un ritmo sostenido y de llegar a nuevas ciudades”, señala el CEO. Eso no quiere decir que no sigan consolidando su presencia en Madrid y Barcelona, donde está el grueso de sus locales. Para las nuevas aperturas se estima una inversión de entre 800.000 euros y un millón de euros.

Aloha Poké en Ciudad Lineal (Madrid).

Además, de cara a este año Fuentes avanza que en mayo cambiarán la carta y añadirán nuevos productos. En su carta, hay más de mil combinaciones para elaborar pokés con opciones sin gluten, veganos, sin lactosa, bajos en sodio, ricos en proteínas y libres de azúcares simples.

Lo que no harán es subir los precios, ya que lo hicieron hace ocho meses motivados por los efectos de la inflación, que, como ha asegurado anteriormente, no ha afectado al consumo de este negocio, que no deja de crecer.

“El sector está en crecimiento”, explica el fundador. Eso ha hecho que el abanico de clientes se amplíe y ya no solo sea gente joven que quiere comer de forma saludable entre semana. “Hay un perfil de personas de mayor edad ahora”, detalla.

