Minimizar el impacto medioambiental y la concienciación, claves para Correos

La sostenibilidad es una de las preocupaciones con mayor peso actualmente tanto a nivel particular como para instituciones públicas y privadas. Un tema que, además, en esta época del año cobra todavía mayor protagonismo, ya que el impacto medioambiental que se genera es enorme: el exceso de iluminación, el árbol de navidad, el consumo compulsivo, esa necesidad de tenerlo todo cuanto antes...

Con este panorama, y a nivel usuario, habría que plantearse: ¿cómo podemos contribuir a unas navidades más sostenibles? Para empezar, no comprar lo que no se necesita y cuanto más ecológico sea, mejor, reutilizar las cajas o papel de regalo, evitar el plástico, consumir productos locales, usar luces led en la iluminación navideña, trasladarse en transporte público o, muy importante, no abusar de los envíos de paquetes urgentes que llegan en 24 horas o menos. Para ello, pararse, pensar y planificar es esencial.

Si ampliamos el espectro al sector logístico, tan esencial en el periodo de regalos navideños, Correos se convierte en un aliado para contribuir a que ese impacto medioambiental sea menor a través de una serie de productos y servicios alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas de cara a 2030. Así, los compromisos que han asumido en este sentido son cuatro: alcanzar la neutralidad total en emisiones de CO2, promover la circularidad para llegar a ‘residuo cero’ antes de 2030, impulsar la movilidad sostenible (que el 50% de su flota use tecnologías alternativas) y generar 'valor local' a través de más productos sostenibles y apoyando a negocios locales.

Para llevar a cabo esa lucha contra el cambio climático, Correos considera igualmente imprescindible contar con la colaboración de sus clientes. Para ello, la labor de concienciación está siendo clave para que reflexionen acerca, por ejemplo, del impacto medioambiental de los envíos urgentes, tan habituales en estas fechas. Hay ocasiones en las que esa urgencia no es tal, pero sí que repercute de una manera muy diferente en el planeta: el envío de un paquete urgente en un vehículo que solo transporta ese pedido o esperar a que ese medio esté completo supone un ahorro importante de emisiones, ya que permite reducir el número de rutas.

Soluciones responsables que nos benefician a todos

Desde Correos sugieren, así, que los clientes elijan la opción Envíos Responsables que, unido a la utilización de algoritmos para la optimización de rutas, hará que se haga un uso más inteligente del servicio de paquetería. Un servicio, por otro lado, que ahora también ofrece una gama de embalajes sostenibles, su Línea Bosques, en los que parte de su venta va destinada a proyectos de reforestación, prevención de incendios y mitigación del cambio climático.

La movilidad sostenible también está entre sus acciones más inmediatas. Para finales de año, la compañía contará con 2.600 vehículos ecológicos (2.300 eléctricos y 300 híbridos). Además de las motos eléctricas 'ciberseguras' que están a salvo de los ataques de hackers que puedan interferir en sus sistemas de conectividad.

Correos también trabaja en mejorar la planificación y gestión de la logística urbana a través del proyecto SENATOR, financiado por la Comisión Europea, con el fin de hacer las ciudades más habitables. Para ello se desarrollará una Torre de Control y optimización de las redes en ayuntamientos como el de Zaragoza o el de Dublín para mejorar los flujos de mercancías.

Por último, e ideal para esta época navideña, Correos Market se presenta como una opción para comprar productos españoles de calidad: moda, artesanía, hogar, salud, belleza, alimentación y bebidas. El objetivo es claro: incentivar el empleo en el mundo rural y promover la economía circular así como la producción natural y ecológica. Además, ahora este objetivo se ha ampliado extendiéndose a todas y cada una de las empresas españolas de cara a que crezca el mercado y a apoyar a los emprendedores locales.

Sigue los temas que te interesan