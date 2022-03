El Corte Inglés refuerza a Marta Álvarez con una comisión ejecutiva para impulsar el negocio del 'retail'

El Corte Inglés da un golpe en la mesa para apuntalar su futuro. Los grandes almacenes han puesto en marcha una remodelación de su cúpula directiva con la salida del consejero de delegado, Víctor del Pozo, y la creación de una comisión ejecutiva delegada que liderará una nueva época en la que la compañía pretende fortalecer su core business (retail) mejorar la capacidad de decisión y preparar su salida a Bolsa, según ha podido saber este medio.

Con la salida de Víctor del Pozo, el cargo de consejero delegado desaparece como tal y será la nueva comisión la que se reparta todo el peso de la empresa. De esta forma, “se evita que sea una persona la que acapare todo el control de los negocios en un momento de gran diversificación de los grandes almacenes”, según ha podido saber este medio.

Esta nueva comisión, que será el máximo órgano ejecutivo de la empresa, estará presidida por Marta Álvarez Guil, presidenta del Consejo de Administración de El Corte Inglés. Es decir, que Marta Álvarez refuerza su posición dentro de la compañía.

Dicha Comisión estará integrada, además, por el consejero secretario general y secretario del Consejo de Administración, José Ramón de Hoces Íñiguez. También por Javier Rodríguez-Arias Ambrosini, que ha sido nombrado nuevo consejero de El Corte Inglés por cooptación.

Además, habrá dos nuevos directores generales: José María Folache González-Parrado, que se reincorpora al equipo directivo de El Corte Inglés, y Santiago Bau Arrechea.

El perfil de Folache es especialmente importante ya que será quien lidere la gran apuesta de los grandes almacenes: el refuerzo de core business, es decir, las divisiones de moda, complementos, joyería, etc. Se trata del negocio tradicional de los grandes almacenes y la compañía quiere potenciarlo en un momento en el que la digitalización marca el paso de las grandes empresas, según fuentes conocedoras.

Al parecer, Del Pozo estaba muy centrado en la parte de alimentación (a la que ha dedicado la mayor parte de su carrera en El Corte Inglés) con un equipo propio. Se le sugirió incorporar a miembros de otras estructuras, sin embargo, hasta la fecha no acometió ningún cambio, tal y como cuentan fuentes cercanas a este medio.

El nuevo director general viene precisamente para dar ese empujón desde la experiencia que atesora. Trabajó durante cuatro años (2009-2012) como responsable de Compras en la etapa presidida por Isidoro Álvarez. Ha sido vicepresidente y CEO de Carrefour, y CEO de Tous, Parfois y Joyerías Suárez.

La llegada del otro director tampoco es casual y tiene que ver con el compromiso que adquirió El Corte Inglés con Mutua Madrileña por el cual la aseguradora se hacía con una participación del 8% por un total de 555 millones de euros y la entrada en el consejo de administración de la compañía con un asiento que ocupa su presidente y consejero delegado, Ignacio Garralda.

Salida a bolsa

En dicho acuerdo, también se selló el compromiso de los grandes almacenes de salir a bolsa en menos de seis años, es decir, antes de 2028. La operación por la que Mutua se hace con el 8% de la empresa supone valorar a los grandes almacenes en 7.000 millones de euros, después de haber padecido una pandemia que obligó a cerrar buena parte de sus centros comerciales.

Para ello el perfil de Santiago Bau Arrechea es ideal. Es licenciado en E-3 por ICADE, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED, y MBA por la Universidad de Harvard, y hasta hoy ejercía como alto ejecutivo en el banco de negocios Goldman Sachs, empresa en la que ha permanecido durante más de 15 años.

Además, también liderará la otra gran revolución de El Corte Inglés: la diversificación. En dos años la compañía ha entrado en varios negocios: telefonía móvil, alarmas y seguridad, paneles solares… Y lo que pueda venir en un futuro. Asimismo, liderará divisiones tan importantes como la de viajes que se acaba de fusionar con Logitravel.

Además, el Grupo El Corte Inglés acaba de alcanzar un acuerdo para refinanciar su deuda bancaria por un importe agregado máximo de hasta 2.600 millones de euros. Otra parte importante de su plan de cara al futuro.

Salida de Del Pozo

La salida de Víctor del Pozo viene explicada por “razones personales” que el directivo ha decidido tomar teniendo en cuenta que ya había cumplido una etapa en los grandes almacenes y ha decidido “dar un paso atrás” y dejar en manos de otras personas esta nueva etapa, según afirman fuentes cercanas a la operación.

Víctor del Pozo, CEO de El Corte Inglés.

De hecho, esta decisión y la creación de una nueva comisión ha sido aprobada de manera unánime por el Consejo de Administración de El Corte Inglés y muy apoyada por los consejeros con gran experiencia Fernando Becker Zuazua, Manuel Pizarro e Ignacio Garralda.

Del Pozo llevaba cinco años como consejero delegado y en enero, la junta extraordinaria convocada para dar entrada a Mutua, también renovó su cargo hasta 2027.

Sale de El Corte Inglés con una “importante indemnización”, según señalan fuentes que no desvelan la cifra. No obstante, sí citan el compromiso de no fichar por otra empresa del sector en dos años.

Por tanto, la nueva estructura devuelve a El Corte Inglés a sus orígenes, cuando Isidoro Álvarez se ocupaba de la parte del retail, mientras que el histórico Florencio Lasaga dirigía el resto de divisiones. Y es que la idea es precisamente esa, la de fortalecer de nuevo lo que hizo a El Corte Inglés grande en su día.

