Subway, el gigante del bocata, apuesta por España a golpe de 'delivery' y desayunos

Subway lleva 25 años en España, pero no fue hasta hace dos años cuando el gigante estadounidense de los bocadillos decidió convertir nuestro país en una pieza clave para su negocio en la zona mediterránea. La compañía ya prepara un plan de crecimiento que desvela a Invertia Sofía García, brand manager del Mediterráneo en Subway, en un encuentro en el restaurante de la calle Hortaleza en Madrid, el último en inaugurarse.

“A pesar de ser un año convulso, hemos abierto restaurantes. Desde el confinamiento, abrimos en la calle Génova y este en Chueca. Y tenemos firmadas cinco aperturas más”, avanza. La más próxima será en el centro comercial Xanadú y seguramente antes de finalizar el año, el resto serán en 2021. De ellas, dos serán en Pozuelo y Majadahonda y las otras dos aún no pueden desvelarlas.

Pero todas incluirán el nuevo concepto de diseño de locales tiendas y se sumarán al portfolio que tiene en España, formado por 60 restaurantes y 37 franquiciados. Cabe recordar que Subway está presente en 100 países a través de 42.500 restaurantes que operan 21.000 franquiciados. Todo un gigante de la restauración.

Sofía García, Brand Manager Subway Spain.

“Queremos expandirnos por la geografía madrileña, no solo el centro, y la idea el año que viene es seguir creciendo. Se trata de enfocarnos en Madrid y Barcelona y luego ampliar más la geografía”, reconocen desde Suwbay.

¿Hasta dónde esperan llegar? “Marcarse objetivos es complicado en este momento. Si hemos conseguido crecer en un año así, seguro que creceremos. Pero será de forma sostenible. Al final estas aperturas están generando empleos, concretamente 600 puestos de trabajo en España”, señala la empresa.

Estrategia

Y es que la pandemia ha cambiado la estrategia de la compañía que ahora gira sobre tres ejes. El primero es el delivery a través de Glovo, plataforma con la que firmó un acuerdo de exclusividad (tras romper con Uber Eats).

La segunda pata es potenciar el take away -algo que se lleva mucho en EE.UU. y que la Covid ha acelerado en España-. Además de unir planes de marketing, “de la mano de Glovo hemos desarrollado el pick up donde haces el pedido en Glovo y lo puedes recoger en el restaurante más cercano sin costes de entrega”, asegura la directiva.

Restaurante Subway Chueca (Madrid).

Y, por último, la seguridad de sus empleados y de sus clientes. “Somos de los pocos que tenemos la cocina enfrente y, para muchos clientes, ver el proceso de elaboración del pedido del principio al final les da más seguridad”, explica.

A todo esto hay que unir un producto adaptado a los españoles. La compañía ofrece siete millones de combinaciones distintas de bocadillos elaborados bajo pedido cada día. Antes de la pandemia, realizaba 9.000 bocadillos diarios en España. Ahora reconocen que las ventas han caído, pero el delivery -que llegó a ser la mitad de sus ventas en el confinamiento- compensa parte del descenso en ventas.

El confinamiento y las posteriores restricciones han cambiado los hábitos de los consumidores. Tanto que se hace más hincapié en el desayuno y, para aprovechar la oportunidad, “hemos lanzado desayunos más locales, donde incluiremos en breve las tostadas”, afirma Sofía García.

Aunque la compañía no desvela datos de cierre del año, hablan de “crecimiento en aperturas y empleados” en el mercado español, donde el gigante de los bocadillos espera acaparar más mercado en los próximos años.