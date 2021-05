El Grupo ACS dispara las adjudicaciones un 52% hasta 7.720 millones de euros

El Grupo ACS ha presentado los resultados del primer trimestre del año. Más allá de un aumento del beneficio neto del 3,8% con respecto al mismo periodo de 2020, el informe remitido a la CNMV muestra un importante incremento en las adjudicaciones de contratos.

En concreto, las adjudicaciones han crecido un 52,1% durante los primeros tres meses del año para el grupo presidido por Florentino Pérez. Han pasado de 5.073 millones de euros a 7.718 millones de euros.

Este buen desempeño en el logro de nuevos contratos por parte de ACS ha sido visible tanto en Infraestructuras como en Servicios. La primera área de actividad ha elevado sus adjudicaciones un 53% hasta 7.396 millones de euros y la segunda, con menor peso en el total de la cartera, ha registrado un aumento del 34,6% hasta 323 millones de euros.

Los nuevos contratos

En el ámbito de las infraestructuras, las mayores adjudicaciones logradas por ACS en el primer trimestre proceden de Australia y EEUU, los mayores mercados de la compañía. De hecho, estos dos países representan el 74% de las ventas del grupo en este periodo.

El mayor contrato que ha firmado ACS en los tres primeros meses del año ha sido el Proyecto CopperString 2.0, una red de transmisión de alta tensión en Queensland (Australia) que se extiende desde Townsville en el este hasta Mount Isa en el oeste. El valor: 1.091,8 millones de euros.

La segunda posición por valor del contrato, también en Australia. ACS ha logrado un contrato de operación y mantenimiento de la Red Regional del país durante diez años adjudicado a UGL en Nueva Gales del Sur por 957,5 millones de euros.

Cierra este particular podio el contrato para la ampliación de carriles desde la división I-10/I-17 hasta la US 60, y desde la US 60 hasta el sur de Ray Road, en Arizona (EEUU). El valor: 202.9 millones de euros.

En el área de Servicios, los contratos tienen un menor valor que los grandes proyectos de infraestructuras. Sin embargo, ACS también ha mostrado su fortaleza, sobre todo en España. Por ejemplo, ha renovado los contratos del servicio de limpieza en las factorías de Renault en Valladolid y de la Plataforma Logística de Almería.

A la espera de Italia

En la llamada con inversores posterior a la presentación de resultados, el director general corporativo del grupo, Ángel García Altozano, ha explicado que confía en que la oferta presentada por la red de autopistas de Atlantia en Italia en abril llegue a buen término.

El directivo ha apelado al concepto "wait and see" (esperar y ver) para confirmar que no hay novedades al respecto. Eso sí, ha asegurado que ACS no se moverá sin el visto bueno del Gobierno italiano, que también puja por ellas junto con los fondos Blackstone y Macquarie.

García Altozano ha mantenido que "Abertis y ASPI hacen una buena combinación"y que por ahora "no hay plan B". Aunque también ha dejado claro que "tenemos el derecho de invertir, pero no la obligación". Como el mismo señalaba, hay que esperar.