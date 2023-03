Silicon Valley Bank se declara en bancarrota tras la intervención de EEUU hace una semana

Silicon Valley Bank se declara en bancarrota. La entidad, que fue intervenida por las autoridades estadounidenses el pasado fin de semana, ha informado de que ha solicitado el procedimiento de reorganización supervisada por un tribunal (equivalente a un concurso de acreedores) para buscar compradores para sus activos.

La entidad ya informó el lunes de que estaba buscando alternativas estratégicas para sus negocios, una iniciativa que ha terminado con la declaración de suspensión de pagos, según informa Reuters.

La agencia añade que los fondos de SVB Securities y SVB Capital no están incluidos en este mecanismo y la entidad ha apuntado que tiene la intención de seguir buscando alternativas para sus negocios, así como otros activos e inversiones.

[Silicon Valley Bank: las 48 horas que desataron la mayor quiebra bancaria de Estados Unidos desde 2008]

Las autoridades californianas intervinieron la entidad el viernes, tras lo cual el Tesoro de Estados Unidos, la Reserva Federal (Fed) y la Corporación Federal de Garantía de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) aprobaron el domingo la decisión de someter a resolución a Silicon Valley Bank en una operación que no generará coste alguno para el contribuyente. El colapso del banco fue el más grande desde 2008.

Este viernes, los valores de las entidades estadounidenses caen en la actividad previa a la apertura de Wall Street, con First Republic Bank dejándose un 23%. La entidad recibió el jueves un 'rescate' por valor de 30.000 millones por parte de un consorcio de once bancos de Estados Unidos, entre los que se encuentran JP Morgan, Citigroup, Bank of America y Wells Fargo.

